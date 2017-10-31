Кононов покинул Грозный
Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов подал в отставку после упущенной на последних минутах победы в домашнем матче 15-го тура Российской футбольной
Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов подал в отставку после упущенной на последних минутах победы в домашнем матче 15-го тура Российской футбольной
Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку, о чем сообщил на своей странице в соцсети президент клуба из Грозного Магомед Даудов. В понедельник, 30 октября, грозненская команда встречалась на своем поле с махачкалинским «Анжи». 90 минут игрового времени не увидели голов, однако в компенсированные главным арбитром Сергеем Карасевым минуты команды обменялись забитыми мячами.
На 92-й минуте Уилкер Анхель точно пробил головой после подачи в штрафную, а затем Павел Яковлев выиграл верховую борьбу в воздухе в чужой штрафной площади и сравнял счет.
Белорусский специалист по собственному желанию ушел с поста главного тренера, что следует из сообщения Даудова.
«Дорогие друзья! После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку.
Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью
Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич — интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну, а назначения и отставки — неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьется много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов, — написал президент «Ахмата».
По сообщениям СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера стал Рашид Рахимов, уже проработавший в столице Чечни с 2013 по 2017 годы.
Напомним, что под руководством Кононова грозненский клуб провел первый круг чемпионата России крайне нестабильно.
Выиграв на старте сезона три матча подряд, «Ахмат» затем потерпел четыре поражения.
В этом году в активе грозненцев есть гостевая победа над занимающим третье место московским ЦСКА, а также вырванная на последних минутах ничья с на тот момент
В последних четырех матчах «Ахмат» набрал всего лишь одно очко, добытое в игре с «Анжи», что, по всей видимости, и послужило поводом для подачи Кононовым заявления об отставке.
После первого круга «Ахмат» занимает девятое место с 18 очками. В 15 матчах команда одержала пять побед, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.
51-летний белорусский специалист в первые годы своей карьеры работал ассистентом тренера в минских «Торпедо» и «Локомотиве», а также запорожском «Металлурге». С 2005 по 2008 руководил юношеской академией тираспольского «Шерифа», который в эти годы неизменно побеждал в чемпионате Молдавии.
Первый пост главного тренера Кононов получил в львовских «Карпатах», которые дважды выводил в еврокубки. В сезоне 2012−2013 тренировал команду второго дивизиона крымский «Севастополь» и досрочно вывел ее в украинскую
Летом 2013 года Кононов стал широко известен российским футбольным болельщикам после того, как получил приглашение от «Краснодара» на должность главного тренера. Стороны подписали соглашение на три года. В первом же сезоне белорусский специалист вывел подопечных в еврокубки и дошел до финала Кубка России.
В сезоне-2014/15 «Краснодар» завершил чемпионат России на третьем месте.
По истечение контракта с клубом Сергея Галицкого Кононов взял годовой перерыв, а в мае 2017 года занял пост главного тренера «Ахмата», на котором продержался менее полугода.
Вероятный преемник Кононова Рашид Рахимов, в прошлом тренировавший московский «Локомотив» и пермский «Амкар», пробработал в Грозном с 2013 по 2017 годы.
Прошлый чемпионат команда завершила на пятом месте, что стало лучшим результатом в истории клуба.
Однако перед Рахимовым была поставлена задача вывести команду в еврокубки, с которой он не справился. Руководство «Ахмата» приняло решение предложить контракт хорошо зарекомендовавшему себя в «Краснодаре» Кононову, однако по иронии судьбы на экваторе сезона может быть произведена обратная рокировка.