Кононов покинул Грозный

Источник: Газета.Ру

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку, о чем сообщил на своей странице в соцсети президент клуба из Грозного Магомед Даудов. В понедельник, 30 октября, грозненская команда встречалась на своем поле с махачкалинским «Анжи». 90 минут игрового времени не увидели голов, однако в компенсированные главным арбитром Сергеем Карасевым минуты команды обменялись забитыми мячами.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 15, 30.10.2017, 19:30 Ахмат 1 Анжи 1

На 92-й минуте Уилкер Анхель точно пробил головой после подачи в штрафную, а затем Павел Яковлев выиграл верховую борьбу в воздухе в чужой штрафной площади и сравнял счет.

Белорусский специалист по собственному желанию ушел с поста главного тренера, что следует из сообщения Даудова.

«Дорогие друзья! После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку.

Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята.

Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич — интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну, а назначения и отставки — неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьется много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов, — написал президент «Ахмата».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Ba4vOo3hjnR/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-30T21:02:39+00:00">Окт 30 2017 в 2:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщениям СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера стал Рашид Рахимов, уже проработавший в столице Чечни с 2013 по 2017 годы.

Напомним, что под руководством Кононова грозненский клуб провел первый круг чемпионата России крайне нестабильно.

Выиграв на старте сезона три матча подряд, «Ахмат» затем потерпел четыре поражения.

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В этом году в активе грозненцев есть гостевая победа над занимающим третье место московским ЦСКА, а также вырванная на последних минутах ничья с на тот момент вице-лидером РФПЛ столичным «Локомотивом». С другой стороны, подопечные Кононова отметились обидными поражениями от «Тосно» и «Арсенала».

В последних четырех матчах «Ахмат» набрал всего лишь одно очко, добытое в игре с «Анжи», что, по всей видимости, и послужило поводом для подачи Кононовым заявления об отставке.

После первого круга «Ахмат» занимает девятое место с 18 очками. В 15 матчах команда одержала пять побед, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

51-летний белорусский специалист в первые годы своей карьеры работал ассистентом тренера в минских «Торпедо» и «Локомотиве», а также запорожском «Металлурге». С 2005 по 2008 руководил юношеской академией тираспольского «Шерифа», который в эти годы неизменно побеждал в чемпионате Молдавии.

Первый пост главного тренера Кононов получил в львовских «Карпатах», которые дважды выводил в еврокубки. В сезоне 2012−2013 тренировал команду второго дивизиона крымский «Севастополь» и досрочно вывел ее в украинскую премьер-лигу.

Летом 2013 года Кононов стал широко известен российским футбольным болельщикам после того, как получил приглашение от «Краснодара» на должность главного тренера. Стороны подписали соглашение на три года. В первом же сезоне белорусский специалист вывел подопечных в еврокубки и дошел до финала Кубка России.

В сезоне-2014/15 «Краснодар» завершил чемпионат России на третьем месте.

По истечение контракта с клубом Сергея Галицкого Кононов взял годовой перерыв, а в мае 2017 года занял пост главного тренера «Ахмата», на котором продержался менее полугода.

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Вероятный преемник Кононова Рашид Рахимов, в прошлом тренировавший московский «Локомотив» и пермский «Амкар», пробработал в Грозном с 2013 по 2017 годы.

Прошлый чемпионат команда завершила на пятом месте, что стало лучшим результатом в истории клуба.