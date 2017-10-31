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Кононов покинул пост главного тренера «Ахмата»
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов попросил руководство об отставке, утверждает «Матч ТВ».
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Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов попросил руководство об отставке, утверждает «Матч ТВ».
Руководство клуба удовлетворило это желание, официально о перестановках будет объявлено во вторник.
«Ахмат» под руководством Кононова завершил первый круг РФПЛ на девятом месте. В последней игре грозненцы не сумели переиграть «Анжи» (1:1).