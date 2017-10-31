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09:59 (мск), источник: Onedivision.ru

Кононов покинул пост главного тренера «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов попросил руководство об отставке, утверждает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Руководство клуба удовлетворило это желание, официально о перестановках будет объявлено во вторник.

«Ахмат» под руководством Кононова завершил первый круг РФПЛ на девятом месте. В последней игре грозненцы не сумели переиграть «Анжи» (1:1).

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