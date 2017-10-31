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01:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый кризис Манчини: главные вопросы — где игра и кто вожак?

Главный фаворит чемпионата «Зенит» в последних четырех матчах РФПЛ не одержал ни одной победы, в трех из них не забивал, и после разгрома от «Локомотива» (0:3) уступил железнодорожникам звание победителя первого круга. Разбираемся, что происходит.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В МАТЧЕ С «ЛОКО»?

Октябрь у «Зенита» получился черным. Команда не одержала в чемпионате ни одной победы, утратила отрыв от преследователей и упустила первое место. Внезапно оказалось, что золотые медали, которые многие уже отдали Питеру, по-прежнему в розыгрыше.

Но, пожалуй, самая главная потеря — кончина спортивного директора Константина Сарсания, который был связующим звеном между клубом и командой. Нет смысла еще раз подробно об этом рассуждать. Случилась трагедия, пережить которую непросто. Научиться жить без Сарсании «Зениту» еще предстоит, а пока нужно идти дальше, потому что ситуация с турнирной точки зрения напряженная.

В матчах с «Арсеналом» и «Локо» дома, с ЦСКА в гостях команда Роберто Манчини не забила ни одного мяча. Пожалуй, встреча с «Локо» выбивается из общего ряда. «Зенит» в первом тайме имел подавляющее преимущество, создал голевые моменты (Кузяев на 32-й минуте, Иванович — на 43-й), попал в штангу (Ригони на 18-й). В общем, имел достаточные оснований для того, чтобы повести в счете и, более того, покончить с интригой еще до перерыва.

А дальнейшее я бы разделил на две составляющие.

Первая — индивидуальные ошибки. В случае с первым голом Лунев, игравший героически (редко кто из вратарей сейчас имеет обыкновение падать в ноги форвардам не ногами вперед, а головой), но опрометчиво, допустил серьезную ошибку. Мевля, догнавший на широком шаге Фарфана, легко отжимал форварда в сторону от ворот. Еще в первом тайме произошел похожий эпизод, и перуанец под прессингом того же Мевли бил из неудобного положения в дальний угол — мимо.

Но особенно показателен, как мне кажется, третий гол «Локо». Маммана, который куплен в «Лионе» за приличные для центрального защитника 16 миллионов евро (сумма платежа разбита на три года), пока, вероятно, несколько недооценивает силу российского чемпионата.

Первый звонок для 21-летнего аргентинца прозвенел в Каспийске против «Анжи», где две его ошибки стали результативными и привели к потере важных очков. Во встрече же с «Локо» произошло довольно редкое явление — центральный защитник, не имея никого, кроме голкипера, за спиной, пошел в подкат едва ли ни в центральном круге! Повторю еще раз — молодой футболист, находящийся без мяча, применил последнее средство помешать сопернику, которому скоро исполнится 34 и лучшие годы остались позади, метрах в 40−50 от ворот. Для этого нужно либо быть очень невысокого мнения о своей скорости, либо иметь колоссальную уверенность в правильности своих действий.

Маманна, между прочим, креатура Манчини, судя по всему, более чем самоуверен, если принимает такие решения. В итоге подкат не удался, и мы увидели почти буллит — Фарфан убежал к воротам, а затем отдал голевой пас на Алексея Миранчука. То есть негабаритного аргентинца не продавили (как это, например, случилось при втором голевом эпизоде во встрече с «Анжи»), а именно опередили на дистанции. В то же время, по моей информации, Маммана котируется на европейском рынке — об этом говорит хотя бы тот факт, что за ним внимательно следят скауты «Челси», а из «Лиона» его отпустили весьма неохотно.

И вторая составляющая — при всех промахах классная команда обязана не разваливаться и совершать попытки перевернуть игру даже когда счет 0:2 или 0:3. «Зенит», такое впечатление, оказался в нокдауне, который привел к нокауту. Команда совершила все возможные ошибки.

Матч живо напомнил встречу «Спартак» — «Севилья», когда красно-белые забили вообще все, что создали, а испанцы, имея территориальный перевес, погорели на своих огрехах. Но при всем этом манера игры «Локо», умение терпеть и подчинение воле главному тренеру заслуживают самых высоких оценок.

КАК ВООБЩЕ МАНЧИНИ СТРОИТ ИГРУ?

От параллелей с «Зенитом"-2007 никуда не уйти — тем более, что совсем скоро, в ноябре, исполнится 10 лет с момента первой победы питерцев в чемпионате России. Ведь тогда у Дика Адвоката на старте все складывалось неровно — сине-бело-голубые делали много ничьих, а их футбол оставлял желать лучшего. После одного из матчей Дик встретился с игроками и поговорил по душам, об этом незадолго до смерти в интервью рассказывал Сарсания.

Возможно, такой разговор необходим и сейчас. В 2007-м в какой-то момент «Зенит» просто уничтожил «Динамо» (9:3), и в микст-зоне хавбек питерцев Анатолий Тимощук сказал: «Мы вот так будем действовать всегда». Адвокат придумал тогда игру. Придумал ли ее сейчас Манчини, большой вопрос.

Мы четко знаем, как, например, играет семинский «Локо» и какие проблемы возникают у него против соперников, которые отдают территорию и действуют на контратаках.

Как играет «Зенит», пока не вполне ясно. Фишка команд Манчини во многом в индивидуальных действиях лидеров. На старте сезона запомнился Паредес, шикарные передачи которого были синхронны с рывками форвардов. Паредес давал — Кокорин забивал. Как с этим бороться, показал ЦСКА, когда еще до приема мяча аргентинский полузащитник сталкивался с прессингом. В итоге все разрушилось, другого футболиста, способного взять на себя функции диспетчера, пока не нашлось.

СИНДРОМ МОЛОДОЙ КОМАНДЫ

Вернусь к Луневу. Андрею, как мне кажется, предстоит пройти курс молодого бойца по части умения правильно доносить свои мысли до аудитории. Дурацкая фраза в микст-зоне («Пусть наш тренер говорит») по смыслу правильная, а по форме выглядит как оппозиция тренеру и напоминает о ситуации «Шатов — Луческу» весной этого года.

Тогда имел место открытый конфликт, и румына вскоре атаковал агент Олега, но сейчас, по моей информации, разлада в команде нет. Игроки отмечают строгость Манчини в личных беседах и во время тренировок, акцент на тактику и физподготовку. Обилия травм как важного индикатора работы тренера по «физике» тоже нет.

О чем говорят в клубе? Насколько знаю, есть понимание, что коллектив проходит испытание «молодой командой». Шестеро футболистов из стартового состава на матче с «Локо» проводят в Питере первый сезон (для сравнения — у железнодорожников таких только двое), и все они — хребет коллектива, его центральная ось.

Есть и проблема лидера. Хорошо памятна история «Зенита"-2007, когда в составе были уже опытный Зырянов и повидавший многое Тимощук. А еще — гениальный Аршавин.

Кто сейчас способен взять на себя лидерскую ношу? Полагаю, появление Дзюбы в основе неслучайно. Манчини, имеющий, насколько понимаю, претензии к Артему в плане движения в атаке, все же понимает — именно этот фактурный русский способен сплотить коллектив, именно его футболисты слушают. Никто другой из россиян на эту роль пока не годится.

Артем ДЗЮБА | Источник: Спорт-Экспресс

Второй кандидат — Иванович. Серб хорошо говорит по-русски, обладает западным менталитетом и понимает, чего не хватает аргентинцам, как с ними ладить. Расставить все по местам может только время — Дзюба готов к роли вожака (именно Артем пытался встряхнуть партнеров в перерыве встречи с «Локо»), но слова необходимо подтверждать голами, а вот почему Иванович несколько скромничает, загадка.

В зимнее трансферное окно «Зенит» столкнется с непростой ситуацией, когда несколько россиян, не имеющих твердого места в составе, задумаются о перспективе участия в ЧМ-2018. Не играет Жирков (всего четыре матча в чемпионате), не всегда попадают в состав Шатов (10), Смольников (10). По моей информации, в «Динамо» задумываются о Жиркове (полагаю, Роман Широков — де-факто спортивный директор бело-голубых — составит протекцию), без раздумий готовы пригласить Юрия в Туле. Применительно к Шатову говорят об интересе со стороны ЦСКА.

Важно определиться и с новым спортивным директором. Пока эти функции исполняет Оресте Чинкиви — именно с ним, по моей информации, контактируют агенты. С другой стороны, не факт, что именно итальянец займет этот пост на постоянной основе. Есть данные, что в селекционном отделе «Зенита» будет работать сын Сарсании — Денис. Идут разговоры и о ряде российских специалистов, которые претендуют (на мой взгляд, весьма опрометчиво) на эту позицию. Но все это — дело зимы.

А сейчас главное для «Зенита» — не допустить того, чтобы набравший отличный ход «Локо» увеличивал отрыв. То, как сине-бело-голубые оперативно отреагировали, уточнив слова Лунева после матча с красно-зелеными, дают надежду питерским болельщикам — грызни, которая появляется, когда нет результатов, и поиска виноватых в клубе пытаются избежать. Как это, пусть и не сразу, но получилось у Массимо Карреры в «Спартаке» — итальянец вырулил из летнего кризиса.

Как получится у Манчини, узнаем очень скоро — в следующем туре «Зенит» едет в Казань.

Сергей ЕГОРОВ.

Зенит 0:3
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
29.10.2017, 16:30 Зрители: 45829 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ант. Миранчук) 57′
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 69′
59 Алексей Миранчук (Д. Фарфан) 77′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
59′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
69′ Миха Мевля 23
Игорь Смольников 19
84′ Александр Ерохин 21
Олег Шатов 17
70′ Артем Дзюба 22
Себастьян Дриусси 11
1 Маринату Алвим Гильерме 72′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 89′
18 Александр Коломейцев
8 Джефферсон Фарфан 90′
24 Эдер
17 Тарас Михалик 86′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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