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21:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче РФПЛ, забив по мячу в компенсированное время

МОСКВА, 30 окт — Р-Спорт. Футболисты грозненского «Ахмата» на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 15-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Грозном, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в компенсированное время. Сначала Анхель Вилькер вывел хозяев вперед (90+3), но в последней атаке Павел Яковлев восстановил равновесие (90+6).

«Ахмат» прервал серию из трех поражений, набрал 18 очков и вышел на девятое место в таблице, «Анжи» с 13 очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.

В следующем туре «Ахмат» 4 ноября примет «Ростов», а «Анжи» 5 ноября сыграет на выезде с пермским «Амкаром».

Ахмат 1:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
30.10.2017, 19:30 основной раунд: 15-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Вадим Скрипченко
Голы
90+3′ Вилькер Анхель 4
91 Павел Яковлев 90+6′
Составы
Виталий Гудиев 33
Андрей Семенов 15
Вилькер Анхель 4
Филипе Сампайю 94
Ризван Уциев 40
Антон Швец 23
87′ Бернард Бериша 77
Силва Лима Исмаэл 11
46′ Заур Садаев 9
90+5′ Аблай Мбенг 17
83′ Магомед Митришев 95
Аюб Бацуев 70
55′ Одисе Роши 21
Лео Жаба 8
47 Георгий Лория
3 Владимир Полуяхтов
52 Мирал Самарджич
91 Павел Яковлев 87′
92 Сергей Брызгалов 87′
29 Вадим Афонин
78 Михаил Бакаев
88 Иван Маркелов
94 Олег Данченко
49 Александр Прудников 88′
19 Павел Долгов
8 Арсен Хубулов 63′
77 Аяз Гулиев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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