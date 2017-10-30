Рассказываем о разновидности футбола, в которую мы играем лучше всех на планете.
«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче РФПЛ, забив по мячу в компенсированное время
МОСКВА, 30 окт —
МОСКВА, 30 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в Грозном, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в компенсированное время. Сначала Анхель Вилькер вывел хозяев вперед (90+3), но в последней атаке Павел Яковлев восстановил равновесие (90+6).
«Ахмат» прервал серию из трех поражений, набрал 18 очков и вышел на девятое место в таблице, «Анжи» с 13 очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.
В следующем туре «Ахмат» 4 ноября примет «Ростов», а «Анжи» 5 ноября сыграет на выезде с пермским «Амкаром».
|Олег Кононов
|Вадим Скрипченко
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)