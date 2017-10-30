Рассказываем о разновидности футбола, в которую мы играем лучше всех на планете.
Семак победил Бердыева и почти догнал «Спартак»
«Уфа» впервые в своей истории сумела взять три очка у «Рубина», хотя поначалу проигрывала.
«Уфа» впервые в своей истории сумела взять три очка у «Рубина», хотя поначалу проигрывала.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Для хоккейных болельщиков
Оба тренера выбрали одинаковые схемы — 5−4−1. И стало ясно, что игра будет предельно осторожной. На старте, впрочем, Гекдениз задал неплохой тон — уже на 3-й минуте после розыгрыша аута 37-летний ветеран растолкал в штрафной Никитина и Табидзе, и вторым касанием поразил ворота Беленова. На 23-й минуте уже Пауревич попытался исполнить похожий номер, но бил с отскоком от газона, и мяч пролетел рядом со штангой. А на 36-й минуте Стоцкий с Живоглядовым разыграли классную «двойку» и счет
Вторая половина по большому счету запомнилась борьбой, забросами в штрафную и травмами Азмуна с Кудряшовым — оба не смогли завершить матч и покинули поле досрочно. И когда казалось, что четвертая игра подряд между «Уфой» и «Рубином» закончится со счетом 1:1, слово взял Ванек. На последней минуте основного времени чешский полузащитник со штрафного послал мяч впритирку со штангой: Рыжиков видел момент удара, но немного запоздал с броском. На отыгрыш времени у гостей не осталось.
Так «Уфа» вышла на 7-е место и находится всего в одном очке от «Спартака», с которым встретится в Москве в следующем туре.
ЦИФРЫ
4 из восьми своих голов в РФПЛ Дмитрий Стоцкий забил «Рубину».
ЦИТАТЫ
Сергей СЕМАК, главный тренер «Рубина»:
— Тяжелая встреча. Мы неудачно начали и пропустили быстрый гол. Против «Рубина» очень тяжело отыгрываться. В целом матч получился равным с большим количеством борьбы. В конце встречи нам повезло больше.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
— Первый тайм вышел сумбурным, во втором заменами выровняли игру. Пропустили досадный гол в концовке. На мой взгляд, закономернее была бы ничья.
|Сергей Семак
|Курбан Бердыев
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)