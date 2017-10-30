Семак победил Бердыева и почти догнал «Спартак»

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Для хоккейных болельщиков башкиро-татарское противостояние «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» — настоящая классика. На этих встречах всегда полные трибуны, вокруг них большой ажиотаж, а на площадках много голов — что в Уфе, что в Казани. Футбольное же «дерби» географических соседей пока вызывает куда меньший интерес. Возможно, на этот раз это произошло из-за не самого удобного времени начала в будний день. Не исключено, что причиной стало то, играли чуть ли не два главных прагматика РФПЛ: Бердыев и Семак, который был капитаном золотого «Рубина» -2008 и -2009.

Оба тренера выбрали одинаковые схемы — 5−4−1. И стало ясно, что игра будет предельно осторожной. На старте, впрочем, Гекдениз задал неплохой тон — уже на 3-й минуте после розыгрыша аута 37-летний ветеран растолкал в штрафной Никитина и Табидзе, и вторым касанием поразил ворота Беленова. На 23-й минуте уже Пауревич попытался исполнить похожий номер, но бил с отскоком от газона, и мяч пролетел рядом со штангой. А на 36-й минуте Стоцкий с Живоглядовым разыграли классную «двойку» и счет все-таки стал равным.

Вторая половина по большому счету запомнилась борьбой, забросами в штрафную и травмами Азмуна с Кудряшовым — оба не смогли завершить матч и покинули поле досрочно. И когда казалось, что четвертая игра подряд между «Уфой» и «Рубином» закончится со счетом 1:1, слово взял Ванек. На последней минуте основного времени чешский полузащитник со штрафного послал мяч впритирку со штангой: Рыжиков видел момент удара, но немного запоздал с броском. На отыгрыш времени у гостей не осталось.

Так «Уфа» вышла на 7-е место и находится всего в одном очке от «Спартака», с которым встретится в Москве в следующем туре.

ЦИФРЫ

4 из восьми своих голов в РФПЛ Дмитрий Стоцкий забил «Рубину».

ЦИТАТЫ

Сергей СЕМАК, главный тренер «Рубина»:

— Тяжелая встреча. Мы неудачно начали и пропустили быстрый гол. Против «Рубина» очень тяжело отыгрываться. В целом матч получился равным с большим количеством борьбы. В конце встречи нам повезло больше.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»: