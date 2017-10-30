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20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак победил Бердыева и почти догнал «Спартак»

«Уфа» впервые в своей истории сумела взять три очка у «Рубина», хотя поначалу проигрывала.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Для хоккейных болельщиков башкиро-татарское противостояние «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» — настоящая классика. На этих встречах всегда полные трибуны, вокруг них большой ажиотаж, а на площадках много голов — что в Уфе, что в Казани. Футбольное же «дерби» географических соседей пока вызывает куда меньший интерес. Возможно, на этот раз это произошло из-за не самого удобного времени начала в будний день. Не исключено, что причиной стало то, играли чуть ли не два главных прагматика РФПЛ: Бердыев и Семак, который был капитаном золотого «Рубина» -2008 и -2009.

Оба тренера выбрали одинаковые схемы — 5−4−1. И стало ясно, что игра будет предельно осторожной. На старте, впрочем, Гекдениз задал неплохой тон — уже на 3-й минуте после розыгрыша аута 37-летний ветеран растолкал в штрафной Никитина и Табидзе, и вторым касанием поразил ворота Беленова. На 23-й минуте уже Пауревич попытался исполнить похожий номер, но бил с отскоком от газона, и мяч пролетел рядом со штангой. А на 36-й минуте Стоцкий с Живоглядовым разыграли классную «двойку» и счет все-таки стал равным.

Вторая половина по большому счету запомнилась борьбой, забросами в штрафную и травмами Азмуна с Кудряшовым — оба не смогли завершить матч и покинули поле досрочно. И когда казалось, что четвертая игра подряд между «Уфой» и «Рубином» закончится со счетом 1:1, слово взял Ванек. На последней минуте основного времени чешский полузащитник со штрафного послал мяч впритирку со штангой: Рыжиков видел момент удара, но немного запоздал с броском. На отыгрыш времени у гостей не осталось.

Так «Уфа» вышла на 7-е место и находится всего в одном очке от «Спартака», с которым встретится в Москве в следующем туре.

ЦИФРЫ

4 из восьми своих голов в РФПЛ Дмитрий Стоцкий забил «Рубину».

ЦИТАТЫ

Сергей СЕМАК, главный тренер «Рубина»:

— Тяжелая встреча. Мы неудачно начали и пропустили быстрый гол. Против «Рубина» очень тяжело отыгрываться. В целом матч получился равным с большим количеством борьбы. В конце встречи нам повезло больше.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— Первый тайм вышел сумбурным, во втором заменами выровняли игру. Пропустили досадный гол в концовке. На мой взгляд, закономернее была бы ничья.

Уфа 2:1
Первый тайм: 1:1
Рубин
30.10.2017, 17:00 Зрители: 4612 основной раунд: 15-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Курбан Бердыев
Голы
36′ Дмитрий Стоцкий (Д. Живоглядов) 39
89′ Ондржей Ванек 9
61 Карадениз Гекдениз 3′
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Павел Аликин (к) 3
Алексей Никитин 4
Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
42′ Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
83′ 89′ Дмитрий Живоглядов 17
Азамат Засеев 13
66′ Джемал Табидзе 55
Вячеслав Кротов 57
68′ 90′ Ондржей Ванек 9
Кэтэлин Карп 8
1 Сергей Рыжиков
5 Рагнар Сигурдссон
14 Владимир Гранат
80 Егор Сорокин
23 Мориц Бауэр 89′
21 Рубен Рочина
88 Руслан Камболов
4 Янн М`Вила
30 Федор Кудряшов 83′
2 Олег Кузьмин
61 Карадениз Гекдениз (к) 66′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 60′
9 Максим Канунников
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 4
4 Угловые 1
17 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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