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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу судейства Виталия Мешкова в матче 15-го тура РФПЛ «Зенит» — «Локомотив» (0:3).

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«Одна газета отметила, что в самом начале матча Кверквелия наложил сверху свою ногу с шипами на ногу Ригони. Ригони успел пробить, но судья за грубую игру должен наказывать. Как судья может наказать защитника за грубую игру в штрафной площадке? Назначить пенальти.

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Вспомните момент, когда забивался первый гол. Лысов ударил по ноге Ивановича. Серб лежит. Дзюба кричит громче всех: «Остановите игру!» Судья — ноль внимания. Идёт голевая атака — забили. Арбитр посчитал, что нарушения не было, а Будогосский уже высказался по этому поводу.

Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков — столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам. Почему Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то всё видели", — сказал Орлов.

Зенит 0:3
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
29.10.2017, 16:30 Зрители: 45829 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ант. Миранчук) 57′
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 69′
59 Алексей Миранчук (Д. Фарфан) 77′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
59′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
69′ Миха Мевля 23
Игорь Смольников 19
84′ Александр Ерохин 21
Олег Шатов 17
70′ Артем Дзюба 22
Себастьян Дриусси 11
1 Маринату Алвим Гильерме 72′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 89′
18 Александр Коломейцев
8 Джефферсон Фарфан 90′
24 Эдер
17 Тарас Михалик 86′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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