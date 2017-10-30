Орлов: Вряд ли была предвзятость, но ошибок Мешков допустил предостаточно

«Одна газета отметила, что в самом начале матча Кверквелия наложил сверху свою ногу с шипами на ногу Ригони. Ригони успел пробить, но судья за грубую игру должен наказывать. Как судья может наказать защитника за грубую игру в штрафной площадке? Назначить пенальти.

Вспомните момент, когда забивался первый гол. Лысов ударил по ноге Ивановича. Серб лежит. Дзюба кричит громче всех: «Остановите игру!» Судья — ноль внимания. Идёт голевая атака — забили. Арбитр посчитал, что нарушения не было, а Будогосский уже высказался по этому поводу.



Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков — столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам. Почему Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то всё видели", — сказал Орлов.