«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»

Источник: РИА "Новости"

В дебюте игры Мориц Бауэр из аута вбросил мяч в штрафную площадь «Уфы», Сердар Азмун не смог добраться до мяча, но его подхватил Гекдениз Карадениз, который обыграл Джемала Табидзе и отправил мяч в ворота.

На 36-й минуте последовал заброс к штрафной площади «Рубина» из центра поля, Дмитрий Стоцкий сбросил мяч на правый угол штрафной площади на Дмитрия Живоглядова и получив ответную передачу уверенно переиграл голкипера.

В концовке Ондржей Ванек со стандарта пробил в дальний от Сергея Рыжикова угол ворот, голкипер «Рубина» смог добраться до мяча, но спасти свою команду не сумел.