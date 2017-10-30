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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»

«Уфа» победила «Рубин» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

В дебюте игры Мориц Бауэр из аута вбросил мяч в штрафную площадь «Уфы», Сердар Азмун не смог добраться до мяча, но его подхватил Гекдениз Карадениз, который обыграл Джемала Табидзе и отправил мяч в ворота.

На 36-й минуте последовал заброс к штрафной площади «Рубина» из центра поля, Дмитрий Стоцкий сбросил мяч на правый угол штрафной площади на Дмитрия Живоглядова и получив ответную передачу уверенно переиграл голкипера.

В концовке Ондржей Ванек со стандарта пробил в дальний от Сергея Рыжикова угол ворот, голкипер «Рубина» смог добраться до мяча, но спасти свою команду не сумел.

«Уфа» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Рубин» (18) — 10-й.

Уфа 2:1
Первый тайм: 1:1
Рубин
30.10.2017, 17:00 основной раунд: 15-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Курбан Бердыев
Голы
36′ Дмитрий Стоцкий (Д. Живоглядов) 39
89′ Ондржей Ванек 9
61 Карадениз Гекдениз 3′
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Павел Аликин (к) 3
Алексей Никитин 4
Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
42′ Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
83′ 89′ Дмитрий Живоглядов 17
Азамат Засеев 13
66′ Джемал Табидзе 55
Вячеслав Кротов 57
67′ 90′ Ондржей Ванек 9
Кэтэлин Карп 8
1 Сергей Рыжиков
5 Рагнар Сигурдссон
14 Владимир Гранат
80 Егор Сорокин
23 Мориц Бауэр 88′
21 Рубен Рочина
88 Руслан Камболов
4 Янн М`Вила
30 Федор Кудряшов 83′
2 Олег Кузьмин
61 Карадениз Гекдениз (к) 66′
96 Рифат Жемалетдинов
33 Сердар Азмун 60′
9 Максим Канунников
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 4
4 Угловые 1
17 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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