Денис Глушаков: Каррера хороший специалист, но он точно не топ-тренер

Источник: РИА "Новости"

Футболист красно-белых рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Массимо Каррере и о предстоящем матче «Базеля» и ЦСКА в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно, он хороший специалист, но он точно не топ-тренер. Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона», — сказал Глушаков.