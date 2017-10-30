Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Вылетевший из Москвы самолет экстренно посадили из-за пассажира
Песков высказался о планах ведущей Гордон стать президентом РФ
Новые ПДД: как теперь ездить на участке с круговым движением
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Рубин1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Анжи
Футбол. Зарубежный
20:00
Черноморец Од
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Депортиво
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так?
Фанфары — Фарфану. «Локомотив» — чемпион осени
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
16:35 (мск), источник: Советский спорт

Денис Глушаков: Каррера хороший специалист, но он точно не топ-тренер

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал гостем редакции «Советского спорта».

Источник: РИА "Новости"

Футболист красно-белых рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Массимо Каррере и о предстоящем матче «Базеля» и ЦСКА в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно, он хороший специалист, но он точно не топ-тренер. Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона», — сказал Глушаков.

«Я всегда рад за российские команды, которые выступают в еврокубках. Ведь своим участием они повышают интерес к российскому футболу. Но, если говорить о нашем российском чемпионате, то для нас это идеальный шанс их обыграть, ведь все свои силы они потратят на европейские клубы», поделился мнением Денис об игре «Базель» — ЦСКА.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Стыд и позор! Что говорят в США о том, как засудили топового российского бойца Шлеменко
Сергей Харитонов: За Федора обидно. Александр – подлец, обиженная девочка
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так?
Фанфары — Фарфану. «Локомотив» — чемпион осени
Квят теряет шансы остаться в «Формуле-1»
«Авангард» отпустит усы и будет играть для усатых болельщиков
«Уфа» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд
Новости
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь