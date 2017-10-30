Денис Глушаков: Каррера хороший специалист, но он точно не топ-тренер
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал гостем редакции «Советского спорта».
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал гостем редакции «Советского спорта».
Футболист
«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно, он хороший специалист, но он точно не
«Я всегда рад за российские команды, которые выступают в еврокубках. Ведь своим участием они повышают интерес к российскому футболу. Но, если говорить о нашем российском чемпионате, то для нас это идеальный шанс их обыграть, ведь все свои силы они потратят на европейские клубы», поделился мнением Денис об игре «Базель» — ЦСКА.