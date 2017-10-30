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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ари вернулся в общую группу, но с «Шерифом» и ЦСКА не сыграет

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Ари вернулся в общую группу.

Источник: РИА "Новости"

В то же время 31-летний бразилец пока работает с небольшими ограничениями, поэтому почти наверняка он не поможет команде в матче группового турнира Лиги Европы с «Шерифом» (2 ноября) и 16-м туре чемпионата России с ЦСКА (5 ноября). По этой же причине форвард не летал с железнодорожниками на вчерашний матч 15-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (3:0). Как ожидается, полноценно тренерский штаб сможет рассчитывать на Ари в конце первой декады ноября.

Напомним, Ари перенес операцию на передней крестообразной связке колена 26 июля. Повреждение он получил в игре 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1). (Андрей СИЗЯКИН).

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