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Ари вернулся в общую группу, но с «Шерифом» и ЦСКА не сыграет
Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Ари вернулся в общую группу.
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Ари вернулся в общую группу.
В то же время 31-летний бразилец пока работает с небольшими ограничениями, поэтому почти наверняка он не поможет команде в матче группового турнира Лиги Европы с «Шерифом» (2 ноября) и 16-м туре чемпионата России с ЦСКА (5 ноября). По этой же причине форвард не летал с железнодорожниками на вчерашний матч 15-го тура
Напомним, Ари перенес операцию на передней крестообразной связке колена 26 июля. Повреждение он получил в игре 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1). (Андрей СИЗЯКИН).