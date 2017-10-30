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«Уфа» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина», которые сегодня проведут матч 15-го тура Российской футбольной
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина», которые сегодня проведут матч 15-го тура Российской футбольной
Встреча состоится в Уфе и начнётся в 17:00 по московскому времени.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Салатич, Игбун.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз, М’Вила, Рочина, Азмун.