Супергол игрока «Рубина» в молодежном первенстве

Но каков красавец Ильзат! Это шедевр! Смотрите сами???#УфаРубин_мол pic.twitter.com/h7HXiH4iit— «Рубин» Казань (@fcrk) 30 октября 2017 г.
Ранее Овечкин подарил теплые вещи бездомному, которого встретил на улице в канадском Эдмонтоне.
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«Рубин» разгромил «Уфу» со счетом 4:1 в матче 15-го тура молодежного первенства России.
Полузащитник казанского клуба Ильзат Ахметов забил эффектный гол. Футболист вошел в штрафную площадь, где обыграл четверых соперников.
Отметим, что Ахметов сделал в этой встрече дубль.
Но каков красавец Ильзат! Это шедевр! Смотрите сами???#УфаРубин_мол pic.twitter.com/h7HXiH4iit— «Рубин» Казань (@fcrk) 30 октября 2017 г.