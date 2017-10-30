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14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Супергол игрока «Рубина» в молодежном первенстве

«Рубин» разгромил «Уфу» со счетом 4:1 в матче 15-го тура молодежного первенства России.

Полузащитник казанского клуба Ильзат Ахметов забил эффектный гол. Футболист вошел в штрафную площадь, где обыграл четверых соперников.

Отметим, что Ахметов сделал в этой встрече дубль.

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