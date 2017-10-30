Фанфары — Фарфану! «Локо» — чемпион осени
«Локомотив» в зрелищном матче разгромил «Зенит» в
«Локомотив» в зрелищном матче разгромил «Зенит» в
Игорь РАБИНЕР
ВЕЧЕР ФАРФАНА И СЕМИНА
33-летний перуанец Джефферсон Фарфан, достигший возраста Христа за три дня до матча в
В «Локомотив» его привез спортивный директор Эрик Штоффельхаус, некогда работавший в «Шальке», и тогда у бывшей звезды клуба из Гельзенкирхена было то ли шесть, то ли семь килограммов лишнего веса. Его приобретение казалось более чем сомнительным —
Менее чем через год при почти 46 тысячах зрителей на Крестовском острове в матче за титул чемпиона первого круга Фарфан сделает дубль и отдаст голевую передачу в разгромной победе над «Зенитом». И на 69-й минуте, аккуратненько упаковав в дальний угол ворот Лунева второй мяч, что есть сил рванет за бровку, в объятия фантастически его подготовившего, заставившего забыть о возрасте и закате карьеры Юрия Семина.
При нем Фарфан и в сборную Перу вернулся, и, даст бог, выиграет стыки у Новой Зеландии, и приедет в Россию на чемпионат мира. Красивая получится история. Но она уже красива. И доказывает, что Семин совершенно непредвзято относится к новичкам, рекомендуемым клубом, если они — бойцы и мастера. Если ведут себя по правилам, устанавливаемым главным тренером.
Фарфану — 33, Семину — 70. И тот, и другой возраст соответственно для игрока и тренера, исходя из всех футбольных шаблонов, считается, мягко говоря, не юным. В теории 26 лет лучшего снайпера «Зенита» и всего чемпионата России Александра Кокорина и 52 — его главного тренера Роберто Манчини, чемпиона Италии и Англии, казалось бы, куда больше способствуют победам. Но это был вечер Семина и Фарфана, а не их
Мог этот матч закончиться иначе, реализуй «Зенит» до перерыва один из своих моментов (которых, кстати, оказалось меньше, чем позволяло преимущество, которым владели хозяева)? Мог, конечно. Но так же и «Севилья» в Москве могла забить «Спартаку» при 1:1, вот только Селихов с Комбаровым не позволили. И вышло — 5:1, хотя, как знать, могло бы и наоборот. Это — футбол.
В этом самом футболе не обойтись без игроков тонких, умеющих «сделать разницу», отдать филигранный последний пас, принять остроумное решение. Как это ни поразительно, в сегодняшнем «Зените» с его двумя составами полноценного «фантазисты» нет. Отсутствие
Сказалось и то, что в последнее время
В ПЕРЕРЫВЕ ДЗЮБА НЕ УГАДАЛ
В перерыве Артем Дзюба заявил в телеинтервью: мол, «ничья “Локомотив” устраивает». В тот момент многим и правда так могло показаться. «Локо» в эти 45 минут отбился с таким же трудом, как сам «Зенит» в туре предыдущем — от ЦСКА. Питерцам следовало помнить, как сильно они тогда изменили игру во втором тайме, хотя тоже забить не сумели. Первый тайм в одном ключе — совсем не гарантия, что и дальше все продолжится так же.
После таких матчей болельщики часто склонны думать, что
Не каждый выдержит такое давление. «Локомотив» сегодня таков, что способен. Думаю, кстати, что если бы Семин решил сыграть в пять защитников (вот тогда Дзюба был бы прав) — не вышло бы. Но тренер несколько туров назад, после проигрыша «Амкару», отказался от этой схемы — и даже в Питере к ней не вернулся. И после перерыва, ощутив, что по тем или иным причинам хозяйская рука с горла снята, обезоружил «Зенит» одним контрвыпадом за другим.
У «Локо» в тонких полузащитниках как раз недостатка нет. Отсюда — голевые пасы Фарфану Антона Миранчука перед первым голом, Алексея — перед вторым, Мануэла Фернандеша, а потом и самого Фарфана — перед третьим. Удивительно, кстати, что главному творцу
Но рядом с тонкостью соседствовала и напряженнейшая работа — вспомните сумасшедший рывок Лысова в момент второго мяча. Точно так же 19-летний защитник припустил в матче с «Краснодаром» — и там стал автором голевой передачи. Здесь же Фарфан сыграл за счет Лысова: Иванович чуть отвлекся на возможную передачу в край и не стал сближаться с перуанцем, чем тот с удовольствием и воспользовался.
Глядя на это, я вспоминал, как тяжело дался первый тайм Лысову, которого на фланге, прямо скажем, «завозили». Другой тренер поменял бы молодого игрока, тем более на лавке сидели опытнейшие Виталий Денисов и Рыбус, а в «старте» у «Локо» находилось шестеро россиян, то есть в лимит он так и так вписывался. Но Семин не стал перестраховываться — и был вознагражден.
Фолил ли Лысов на Ивановиче перед началом атаки, которая привела к первому голу? Похоже, да. Но напрямую увязывать решение Мешкова не свистеть с фактом гола и тем более победы не стал бы. Потому хотя бы, что спустя пару секунд Ерохин отобрал мяч у Антона Миранчука. Вот только позволил Антону вновь им овладеть, после чего и началась контратака: Миранчук — Игнатьев — Миранчук — Фарфан.
После этого «Зенит» погнал вперед сломя голову, а в середине поля у него не оказалось человека, придающего игре команды баланс. Такого, как в «Локомотиве» — Игорь Денисов. У питерцев там гулял ветер, чем гости еще дважды с радостью и воспользовались.
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КРИЗИС МАНЧИНИ
До этой встречи «Зенит» не побеждал в чемпионате три тура подряд, а однажды «Арсеналу» и вовсе проиграл. Тоже дома, кстати — в гостях Питер пока неприступен. Мощь и уверенность, с которой
Но повернулось все так, что достаточно было посмотреть на позу итальянца после третьего гола — сначала закрывшего лицо руками, а потом выдавшего мимикой
Потому что четыре матча кряду без побед, два домашних поражения и ключевая встреча, проигранная с крупным счетом, случайностью быть не могут. Тем более и травм ключевых футболистов у «Зенита» нет. У Манчини достаточно опыта работы в разных странах, чтобы не «поплыть». Но пока все плохо.
Кокорин перестал забивать, а Дзюба — так и не начал. Его безголевая серия в РФПЛ зашкалила уже за 800 минут. В перерыве хоккеист Илья Ковальчук, прекрасно знакомый с Артемом, в студии на Крестовском пожелал ему забить. Но этого вновь не случилось, хотя последнее время форварду стали доверять намного больше. Интересно, кстати, в глубине души не жалеет ли сейчас Дзюба о том, что перед закрытием трансферного окна не перешел в «Локомотив», где его хотел видеть Семин? Кокорин утверждает, что это он уговорил друга не уходить…
Ближе к концу Манчини заменил Дзюбу на Дриусси, но стало только хуже. С аргентинцем, который тоже не забивал уже невесть сколько, у Манчини, похоже, недавно случилось недопонимание,
Не удивлюсь, если в «Зените»
«ЛОКО» ОБЫГРАЛ ВСЕ
Это был не только матч, но и первый круг «Локомотива» и его главного тренера. Подумать только: руководство и кураторы клуба перед сезоном даже задачу занять место в зоне Лиги чемпионов не ставили! И вольготным графиком происходящее не объяснишь: если «Спартак» в прошлом году играл только в чемпионате, как сейчас «Краснодар» (что последнему не особо помогает), то у «Локо» — Лига Европы, которую
Из 24 случаев (25-й — когда в 1992 году высшая лига была разбита на две группы) победитель первого круга брал потом титул в 17. То есть в 70 процентах случаев. Понятно, это ничего не гарантирует, но уже говорит, что происходящее — серьезно.
Между прочим, если кто не в курсе, с этого сезона первый дополнительный показатель при равенстве очков — не количество побед, а личные встречи. Так что, если «Локомотив» с «Зенитом» наберут поровну очков не только перед 15-м, но и после 30-го тура, то Питеру крайне сложно будет рассчитывать на то, что соперника он обгонит. Попробуй выиграй на заказ с крупным счетом в Черкизове!
Обоих своих чемпионских титулов «Локо» достиг именно с Семиным, и очередное свое пришествие неугомонный Палыч начал с выигрыша Кубка, по которым в России он — единоличный рекордсмен. А теперь замахнулся на еще большее, чего до сезона не ожидал никто.
В матчах с
У «Локо» есть одна ахиллесова пята — позиционная атака против уступающего ему в классе, зато берущего количеством соперника. Все три поражения — дома от «Тосно» и «Амкара», в гостях от «Уфы» — из этой серии. Для железнодорожников чем более открыт оппонент, каким бы сильным он ни был, — тем комфортнее. Но вернутся Чорлука и Ари, наступит зимняя пауза. Будет время всем этим заняться.
Если вдуматься, это невероятно — мало того что от «Локомотива» и так никто не ожидал лидерства, так еще и первый круг выигран без лучших защитника и форварда.
Да сколько всего удивительного в этом успехе! Представляю, как округлились бы глаза у болельщиков
Из потенциальных конкурентов («Урал» к ним пока, при всем уважении, относить не рискну) «Зенит» отстает на 3 очка, ЦСКА — на 7, «Краснодар» — на 8, «Спартак» — на 10. В чемпионате России был целый ряд историй (в первую очередь связанных с ЦСКА), показывавших, что это далеко не смертельный отрыв. Но уже понятно, что в любом случае «Локомотив» — так же, как в прошлом сезоне «Спартак», — делает историю этого розыгрыша.
В 70 лет, кстати, золото в России еще никто не брал. Рекордсмен — Дик Адвокат, победивший в 2007-м в 60 лет 45 дней. Более того, даже в СССР самым «старым» чемпионом становился Константин Бесков — в без двух дней 67 лет. Сможет ли Юрий Палыч передвинул эту планку?
|Зенит
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0:3
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Роберто Манчини
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)