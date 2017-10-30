Фанфары — Фарфану! «Локо» — чемпион осени

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Игорь РАБИНЕР

ВЕЧЕР ФАРФАНА И СЕМИНА

33-летний перуанец Джефферсон Фарфан, достигший возраста Христа за три дня до матча в Санкт-Петербурге, в январе этого года переходил в «Локомотив» из ниоткуда. В октябре 2016-го он ушел из эмиратской «Аль-Джазиры», которая уже казалась досрочной пенсией, и четыре месяца, как сам говорил, тренировался самостоятельно. А может, и вовсе не тренировался.

В «Локомотив» его привез спортивный директор Эрик Штоффельхаус, некогда работавший в «Шальке», и тогда у бывшей звезды клуба из Гельзенкирхена было то ли шесть, то ли семь килограммов лишнего веса. Его приобретение казалось более чем сомнительным — чем-то вроде, например, провального перехода в «Кубань» Джибриля Сиссе. В тот момент абсолютно все, с кем доводилось говорить, считали Фарфана «отставной козы барабанщиком». Как же мы заблуждались!

Менее чем через год при почти 46 тысячах зрителей на Крестовском острове в матче за титул чемпиона первого круга Фарфан сделает дубль и отдаст голевую передачу в разгромной победе над «Зенитом». И на 69-й минуте, аккуратненько упаковав в дальний угол ворот Лунева второй мяч, что есть сил рванет за бровку, в объятия фантастически его подготовившего, заставившего забыть о возрасте и закате карьеры Юрия Семина.

При нем Фарфан и в сборную Перу вернулся, и, даст бог, выиграет стыки у Новой Зеландии, и приедет в Россию на чемпионат мира. Красивая получится история. Но она уже красива. И доказывает, что Семин совершенно непредвзято относится к новичкам, рекомендуемым клубом, если они — бойцы и мастера. Если ведут себя по правилам, устанавливаемым главным тренером.

Фарфану — 33, Семину — 70. И тот, и другой возраст соответственно для игрока и тренера, исходя из всех футбольных шаблонов, считается, мягко говоря, не юным. В теории 26 лет лучшего снайпера «Зенита» и всего чемпионата России Александра Кокорина и 52 — его главного тренера Роберто Манчини, чемпиона Италии и Англии, казалось бы, куда больше способствуют победам. Но это был вечер Семина и Фарфана, а не их фаворитов-оппонентов, как бы те здорово ни играли и ни давили до перерыва. В первом тайме «Локо» вытерпел, после — забил три мяча-близнеца в контратаках.

Мог этот матч закончиться иначе, реализуй «Зенит» до перерыва один из своих моментов (которых, кстати, оказалось меньше, чем позволяло преимущество, которым владели хозяева)? Мог, конечно. Но так же и «Севилья» в Москве могла забить «Спартаку» при 1:1, вот только Селихов с Комбаровым не позволили. И вышло — 5:1, хотя, как знать, могло бы и наоборот. Это — футбол.

В этом самом футболе не обойтись без игроков тонких, умеющих «сделать разницу», отдать филигранный последний пас, принять остроумное решение. Как это ни поразительно, в сегодняшнем «Зените» с его двумя составами полноценного «фантазисты» нет. Отсутствие из-за дисквалификации Паредеса — это другое: Леандро — человек, который ведет игру, регулирует ее ритм. Но не наносит решающий мазок.

Сказалось и то, что в последнее время куда-то делся голевой кураж Кокорина. Нет, он по-прежнему легок, быстр, работящ, охотно открывается и создает моменты. Но уже несколько туров — заклинило. Это, наверное, и не позволило ему забить при 0:1 из отличной ситуации. А больше шансов перевернуть этот матч у «Зенита» не появилось. И он впервые за 11 лет — с 1:4 от «Спартака» в 2006-м — проиграл в чемпионате России с крупным счетом.

В ПЕРЕРЫВЕ ДЗЮБА НЕ УГАДАЛ

В перерыве Артем Дзюба заявил в телеинтервью: мол, «ничья “Локомотив” устраивает». В тот момент многим и правда так могло показаться. «Локо» в эти 45 минут отбился с таким же трудом, как сам «Зенит» в туре предыдущем — от ЦСКА. Питерцам следовало помнить, как сильно они тогда изменили игру во втором тайме, хотя тоже забить не сумели. Первый тайм в одном ключе — совсем не гарантия, что и дальше все продолжится так же.

После таких матчей болельщики часто склонны думать, что полководец-победитель все предвидел заранее — и до перерыва сознательно заманивал соперника в ловушку, чтобы потом… Но Юрий Палыч, человек прямой, не стал скрывать — нет, это «Зенит» загнал его команду в первом тайме глубоко к своей штрафной, и оставалось терпеть.

Не каждый выдержит такое давление. «Локомотив» сегодня таков, что способен. Думаю, кстати, что если бы Семин решил сыграть в пять защитников (вот тогда Дзюба был бы прав) — не вышло бы. Но тренер несколько туров назад, после проигрыша «Амкару», отказался от этой схемы — и даже в Питере к ней не вернулся. И после перерыва, ощутив, что по тем или иным причинам хозяйская рука с горла снята, обезоружил «Зенит» одним контрвыпадом за другим.

У «Локо» в тонких полузащитниках как раз недостатка нет. Отсюда — голевые пасы Фарфану Антона Миранчука перед первым голом, Алексея — перед вторым, Мануэла Фернандеша, а потом и самого Фарфана — перед третьим. Удивительно, кстати, что главному творцу красно-зеленых Фернандешу даже не потребовалось выдавать свой максимум для блестящей победы его команды. Он выглядел хорошо, но не более. А солировал Фарфан.

Но рядом с тонкостью соседствовала и напряженнейшая работа — вспомните сумасшедший рывок Лысова в момент второго мяча. Точно так же 19-летний защитник припустил в матче с «Краснодаром» — и там стал автором голевой передачи. Здесь же Фарфан сыграл за счет Лысова: Иванович чуть отвлекся на возможную передачу в край и не стал сближаться с перуанцем, чем тот с удовольствием и воспользовался.

Глядя на это, я вспоминал, как тяжело дался первый тайм Лысову, которого на фланге, прямо скажем, «завозили». Другой тренер поменял бы молодого игрока, тем более на лавке сидели опытнейшие Виталий Денисов и Рыбус, а в «старте» у «Локо» находилось шестеро россиян, то есть в лимит он так и так вписывался. Но Семин не стал перестраховываться — и был вознагражден.

Фолил ли Лысов на Ивановиче перед началом атаки, которая привела к первому голу? Похоже, да. Но напрямую увязывать решение Мешкова не свистеть с фактом гола и тем более победы не стал бы. Потому хотя бы, что спустя пару секунд Ерохин отобрал мяч у Антона Миранчука. Вот только позволил Антону вновь им овладеть, после чего и началась контратака: Миранчук — Игнатьев — Миранчук — Фарфан.

После этого «Зенит» погнал вперед сломя голову, а в середине поля у него не оказалось человека, придающего игре команды баланс. Такого, как в «Локомотиве» — Игорь Денисов. У питерцев там гулял ветер, чем гости еще дважды с радостью и воспользовались.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КРИЗИС МАНЧИНИ

До этой встречи «Зенит» не побеждал в чемпионате три тура подряд, а однажды «Арсеналу» и вовсе проиграл. Тоже дома, кстати — в гостях Питер пока неприступен. Мощь и уверенность, с которой сине-бело-голубые провели первый тайм, казалась возвращением к тому, с чего этот сезон для них начинался. Забей они вполне заслуженный по этим 45 минутам гол — и уже скоро, очень вероятно, эта серия вспоминалась бы Манчини и его команде, как не очень страшный, но неприятный сон.

Но повернулось все так, что достаточно было посмотреть на позу итальянца после третьего гола — сначала закрывшего лицо руками, а потом выдавшего мимикой что-то среднее между иронией, ужасом и растерянностью, — чтобы понять: у «Зенита» большие проблемы. 0:3 в очном матче за первенство в первом круге — это ведь не только потерянные очки, но и сокрушительный психологический удар. От такого просто так не оправишься, внушив себе: «Мы сильнее, это — случайность».

Потому что четыре матча кряду без побед, два домашних поражения и ключевая встреча, проигранная с крупным счетом, случайностью быть не могут. Тем более и травм ключевых футболистов у «Зенита» нет. У Манчини достаточно опыта работы в разных странах, чтобы не «поплыть». Но пока все плохо.

Кокорин перестал забивать, а Дзюба — так и не начал. Его безголевая серия в РФПЛ зашкалила уже за 800 минут. В перерыве хоккеист Илья Ковальчук, прекрасно знакомый с Артемом, в студии на Крестовском пожелал ему забить. Но этого вновь не случилось, хотя последнее время форварду стали доверять намного больше. Интересно, кстати, в глубине души не жалеет ли сейчас Дзюба о том, что перед закрытием трансферного окна не перешел в «Локомотив», где его хотел видеть Семин? Кокорин утверждает, что это он уговорил друга не уходить…

Ближе к концу Манчини заменил Дзюбу на Дриусси, но стало только хуже. С аргентинцем, который тоже не забивал уже невесть сколько, у Манчини, похоже, недавно случилось недопонимание, из-за которого Дриусси даже на выезд не полетел. Обратило на себя внимание, как на последних минутах матча с «Локо» словесно сцепились Кузяев и Смольников. Может, это не более чем эмоции игрового эпизода — но как знать.

Не удивлюсь, если в «Зените» все-таки копится внутренний негатив от перебора не имеющих регулярной практики сильных футболистов. И тут вновь невозможно не вспомнить об огромной роли покойного Константина Сарсании…

«ЛОКО» ОБЫГРАЛ ВСЕ ТОП-КЛУБЫ

Это был не только матч, но и первый круг «Локомотива» и его главного тренера. Подумать только: руководство и кураторы клуба перед сезоном даже задачу занять место в зоне Лиги чемпионов не ставили! И вольготным графиком происходящее не объяснишь: если «Спартак» в прошлом году играл только в чемпионате, как сейчас «Краснодар» (что последнему не особо помогает), то у «Локо» — Лига Европы, которую из-за матчей по четвергам все считают гораздо более неприятным для последующих туров чемпионата страны турниром, чем Лигу чемпионов. И тем не менее и близко не имея, как «Зенит», двух равноценных составов, «Локо» выиграл первый круг.

Из 24 случаев (25-й — когда в 1992 году высшая лига была разбита на две группы) победитель первого круга брал потом титул в 17. То есть в 70 процентах случаев. Понятно, это ничего не гарантирует, но уже говорит, что происходящее — серьезно.

Между прочим, если кто не в курсе, с этого сезона первый дополнительный показатель при равенстве очков — не количество побед, а личные встречи. Так что, если «Локомотив» с «Зенитом» наберут поровну очков не только перед 15-м, но и после 30-го тура, то Питеру крайне сложно будет рассчитывать на то, что соперника он обгонит. Попробуй выиграй на заказ с крупным счетом в Черкизове!

Обоих своих чемпионских титулов «Локо» достиг именно с Семиным, и очередное свое пришествие неугомонный Палыч начал с выигрыша Кубка, по которым в России он — единоличный рекордсмен. А теперь замахнулся на еще большее, чего до сезона не ожидал никто.

В матчах с топ-клубами семинский «Локо» обыграл ЦСКА — 3:1 (кстати, Фарфан тогда открыл счет), «Спартак» — 4:3, «Краснодар» — 2:0 и теперь «Зенит» — 3:0. Четыре победы из четырех с общим счетом 12:4. С тремя забитыми голами в среднем за встречу!

У «Локо» есть одна ахиллесова пята — позиционная атака против уступающего ему в классе, зато берущего количеством соперника. Все три поражения — дома от «Тосно» и «Амкара», в гостях от «Уфы» — из этой серии. Для железнодорожников чем более открыт оппонент, каким бы сильным он ни был, — тем комфортнее. Но вернутся Чорлука и Ари, наступит зимняя пауза. Будет время всем этим заняться.

Если вдуматься, это невероятно — мало того что от «Локомотива» и так никто не ожидал лидерства, так еще и первый круг выигран без лучших защитника и форварда.

Да сколько всего удивительного в этом успехе! Представляю, как округлились бы глаза у болельщиков красно-зеленых где-то в середине июля, скажи им кто, что в октябре «Зенит» будет разгромлен на выезде с Лысовым и Антоном Миранчуком в стартовом составе. До нынешнего сезона у них было ноль матчей на двоих в премьер-лиге.

Из потенциальных конкурентов («Урал» к ним пока, при всем уважении, относить не рискну) «Зенит» отстает на 3 очка, ЦСКА — на 7, «Краснодар» — на 8, «Спартак» — на 10. В чемпионате России был целый ряд историй (в первую очередь связанных с ЦСКА), показывавших, что это далеко не смертельный отрыв. Но уже понятно, что в любом случае «Локомотив» — так же, как в прошлом сезоне «Спартак», — делает историю этого розыгрыша.