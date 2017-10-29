Шалимов может выдохнуть. Надолго ли?

Источник: Спорт-Экспресс

Голы с игры, а не со «стандартов». И вполне симпатичные. Мяч лучшего бомбардира двух последних чемпионатов Федора Смолова. А затем и второй, с пенальти, позволивший ему догнать в гонке нынешнего сезона Промеса и Миранчука — впереди только Кокорин. Кроме того были у Федора еще шансы, и даже эффектный удар через себя был. И голевая передача Вандерсону в концовке!

Счет на табло зафиксирован в итоге крупный. Зрители, заполнившие красавец-стадион более чем наполовину, разошлись по домам счастливыми. О чем еще можно мечтать? Тем более после серии из пяти поражений подряд. Началась черная полоса 20 сентября, когда в Кубке России «быки» уступили «Томи».

Но сибирякам они хотя бы забили, а вот в чемпионате потом «Зениту», «Арсеналу», ЦСКА и «Локо» уступали всухую. Для клуба, позиционирующего себя как ярый сторонник атакующего стиля, это ужасающая статистика. И случись в матче с хабаровчанами еще одна осечка, терпение у Сергея Галицкого, вполне вероятно, лопнуло бы.

Обошлось. И обошлось по делу — хозяева были намного сильнее. Хотя когда «СКА-Хабаровск» во втором тайме отквитал один мяч и счет стал 2:1, подумалось, что «Краснодар» снова решил придумать себе проблем из ничего. Фол Грицаенко, откровенно схватившего за футболку Марковича, был насколько необязательным, настолько же пугающим — ведь так все спокойно шло, хозяева могли вести к тому моменту уже крупно, а теперь победа оказывалась под вопросом.

Но именно за реакцию на пропущенный мяч «Краснодар» заслужил главных слов похвалы в свой адрес. Понятно, что на эмоциях хабаровчане несколько минут подержали мяч, пытались быстро забить еще, однако реальных угроз им создать не дали. А затем «Краснодар» стал атаковать больше прежнего и просто смял оборону гостей.

По словам Шалимова, при подготовке к этому матчу он даже изменил тренировочный процесс. Что ж, сработало. Но и торопиться с выводами и говорить о том, что никакого кризиса у «Краснодара» нет, а была просто полоса невезения, тоже будет неправильно.