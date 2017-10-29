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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шалимов может выдохнуть. Надолго ли?

«Быки» прервали серию неудач, победив дома «СКА-Хабаровск», причем крупно. Хотя игра их до определенного момента снова вызывала вопросы.

Источник: Спорт-Экспресс

Голы с игры, а не со «стандартов». И вполне симпатичные. Мяч лучшего бомбардира двух последних чемпионатов Федора Смолова. А затем и второй, с пенальти, позволивший ему догнать в гонке нынешнего сезона Промеса и Миранчука — впереди только Кокорин. Кроме того были у Федора еще шансы, и даже эффектный удар через себя был. И голевая передача Вандерсону в концовке!

Счет на табло зафиксирован в итоге крупный. Зрители, заполнившие красавец-стадион более чем наполовину, разошлись по домам счастливыми. О чем еще можно мечтать? Тем более после серии из пяти поражений подряд. Началась черная полоса 20 сентября, когда в Кубке России «быки» уступили «Томи».

Но сибирякам они хотя бы забили, а вот в чемпионате потом «Зениту», «Арсеналу», ЦСКА и «Локо» уступали всухую. Для клуба, позиционирующего себя как ярый сторонник атакующего стиля, это ужасающая статистика. И случись в матче с хабаровчанами еще одна осечка, терпение у Сергея Галицкого, вполне вероятно, лопнуло бы.

Обошлось. И обошлось по делу — хозяева были намного сильнее. Хотя когда «СКА-Хабаровск» во втором тайме отквитал один мяч и счет стал 2:1, подумалось, что «Краснодар» снова решил придумать себе проблем из ничего. Фол Грицаенко, откровенно схватившего за футболку Марковича, был насколько необязательным, настолько же пугающим — ведь так все спокойно шло, хозяева могли вести к тому моменту уже крупно, а теперь победа оказывалась под вопросом.

Но именно за реакцию на пропущенный мяч «Краснодар» заслужил главных слов похвалы в свой адрес. Понятно, что на эмоциях хабаровчане несколько минут подержали мяч, пытались быстро забить еще, однако реальных угроз им создать не дали. А затем «Краснодар» стал атаковать больше прежнего и просто смял оборону гостей.

По словам Шалимова, при подготовке к этому матчу он даже изменил тренировочный процесс. Что ж, сработало. Но и торопиться с выводами и говорить о том, что никакого кризиса у «Краснодара» нет, а была просто полоса невезения, тоже будет неправильно.

Логичнее подождать гостевого матча с дерзким «Тосно» на следующих выходных. А особенно — домашнего со «Спартаком» после паузы на встречи сборных. Вот тогда многое о перспективах «быков» станет ясно. Кстати, в Краснодаре во время этой паузы сыграет Аргентина с Месси в составе. Подарит ли гениальный технарь хоть немного своей ауры арене, чей хозяин спит и видит, чтобы его команда играла как «Барса»?

Краснодар 4:1
Первый тайм: 2:0
СКА-Хабаровск
29.10.2017, 19:00 Зрители: 18537 основной раунд: 15-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Алексей Поддубский
Голы
11′ Виктор Классон (М. Перейра) 16
41′ Федор Смолов (С. Петров, П. Мамаев) 10
80′ Федор Смолов 10
89′ Вандерсон Масиэл (Ф. Смолов) 7
11 Мирослав Маркович 60′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Андреас Гранквист (к) 6
59′ Алексей Грицаенко 26
Юрий Газинский 8
90′ Маурисио Перейра 33
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 10
19′ 63′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
85′ Виктор Классон 16
Вандерсон Масиэл 7
1 Александр Довбня
3 Исмаил Эдиев (к)
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
88 Георгий Наваловский
6 Павел Карасев
69 Денис Дедечко
10 Владислав Никифоров
11 Мирослав Маркович
87 Максим Казанков 87′
91 Венцислав Христов
9 Руслан Корян 81′ 79′
78 Николай Калинский
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 6
15 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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