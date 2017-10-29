Шалимов может выдохнуть. Надолго ли?
«Быки» прервали серию неудач, победив дома «СКА-Хабаровск», причем крупно. Хотя игра их до определенного момента снова вызывала вопросы.
«Быки» прервали серию неудач, победив дома «СКА-Хабаровск», причем крупно. Хотя игра их до определенного момента снова вызывала вопросы.
Голы с игры, а не со «стандартов». И вполне симпатичные. Мяч лучшего бомбардира двух последних чемпионатов Федора Смолова. А затем и второй, с пенальти, позволивший ему догнать в гонке нынешнего сезона Промеса и Миранчука — впереди только Кокорин. Кроме того были у Федора еще шансы, и даже эффектный удар через себя был. И голевая передача Вандерсону в концовке!
Счет на табло зафиксирован в итоге крупный. Зрители, заполнившие
Но сибирякам они хотя бы забили, а вот в чемпионате потом «Зениту», «Арсеналу», ЦСКА и «Локо» уступали всухую. Для клуба, позиционирующего себя как ярый сторонник атакующего стиля, это ужасающая статистика. И случись в матче с хабаровчанами еще одна осечка, терпение у Сергея Галицкого, вполне вероятно, лопнуло бы.
Обошлось. И обошлось по делу — хозяева были намного сильнее. Хотя когда «СКА-Хабаровск» во втором тайме отквитал один мяч и счет стал 2:1, подумалось, что «Краснодар» снова решил придумать себе проблем из ничего. Фол Грицаенко, откровенно схватившего за футболку Марковича, был насколько необязательным, настолько же пугающим — ведь так все спокойно шло, хозяева могли вести к тому моменту уже крупно, а теперь победа оказывалась под вопросом.
Но именно за реакцию на пропущенный мяч «Краснодар» заслужил главных слов похвалы в свой адрес. Понятно, что на эмоциях хабаровчане несколько минут подержали мяч, пытались быстро забить еще, однако реальных угроз им создать не дали. А затем «Краснодар» стал атаковать больше прежнего и просто смял оборону гостей.
По словам Шалимова, при подготовке к этому матчу он даже изменил тренировочный процесс. Что ж, сработало. Но и торопиться с выводами и говорить о том, что никакого кризиса у «Краснодара» нет, а была просто полоса невезения, тоже будет неправильно.
Логичнее подождать гостевого матча с дерзким «Тосно» на следующих выходных. А особенно — домашнего со «Спартаком» после паузы на встречи сборных. Вот тогда многое о перспективах «быков» станет ясно. Кстати, в Краснодаре во время этой паузы сыграет Аргентина с Месси в составе. Подарит ли гениальный технарь хоть немного своей ауры арене, чей хозяин спит и видит, чтобы его команда играла как «Барса»?
|Краснодар
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4:1
Первый тайм: 2:0
|СКА-Хабаровск
|Игорь Шалимов
|Алексей Поддубский
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)