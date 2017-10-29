Лунёв: Всё равно станем чемпионами, по составу мы сильнее всех
Вратарь «Зенита» объясняет, что имел в виду, заявляя журналистам «пусть об игре говорит наш тренер».
Вратарь «Зенита» объясняет, что имел в виду, заявляя журналистам «пусть об игре говорит наш тренер».
Голкипер Андрей Лунёв взорвал информационное пространство после матча с «Локомотивом», бросив журналистам фразу «пусть об игре говорит наш тренер». После культового «пусть говорит наштренеришка» от Дзюбы все похожие конструкции будут восприниматься с подозрением. Мы позвонили вратарю «Зенита» за разъяснениями.
— Что вы
— Только то, что общаться с журналистами, — в его компетенции. Футболисты должны играть, а именно это у меня сегодня не получилось на должном уровне. Может, прозвучало жёстко, но я не имел ввиду ничего плохого в адрес Манчини. Просто я неправильно выразился. То, что потом додумали, — просто полный бред.
— В чём заключается ваша вина в игре с «Локо»?
— В моменте с первым голом я видел, куда пошла передача, хотел её перехватить, подстраховать Мёвлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошёл на выход, когда он только ускорился, но просчитался
— О чём подумали, когда Ригони попал в штангу?
— С моей позиции казалось, что сейчас будет гол. Когда мяч выбили от ворот, конечно, расстроился.
— Что случилось с командой после перерыва?
— Мы должны были наоборот выходить и оказывать ещё большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но
— Возможно, Паредеса не хватало на поле?
— Нет, у нас вся команда ровная. Любой выходящий на поле игрок не хуже того, кого он заменил.
— Какое настроение было в раздевалке после матча?
— Конечно, все были расстроены. Но надо не вешать нос, а сделать правильные выводы и всё, чтобы больше такого не повторилось.
— Есть ощущение, что в последнее время у «Зенит» всё идёт не так.
— Настроение не очень, потому что результата нет. Тяжело сказать — почему. С одной стороны есть определенные успехи в Лиге Европы. С другой, должны были заканчивать первый круг с большим отрывом, а по факту идём на втором месте с отрывом от лидера в три очка. Это никуда не годится. Оставшийся отрезок до перерыва мы должны провести под стать большой команде. Посмотрим, как получится, но настрой должен быть только такой, и никакой другой.
— Что говорил Манчини после игры?
— А что можно сказать на эмоциях, надо разговаривать завтра, на холодную голову.
— Всё чаще звучат слова, что «Зенит» теряет ход, и в чемпионской гонке участвуют как минимум еще «Локомотив» и «Спартак».
— В последнее время у нас началась чёрная полоса. Но мы станем чемпионами всё равно. Будем играть намного лучше, мы по составу сильнее всех. У нас самые лучшие болельщики — мы просто обязаны выигрывать.
|Зенит
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0:3
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Роберто Манчини
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)