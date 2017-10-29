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21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Лунёв: Всё равно станем чемпионами, по составу мы сильнее всех

Вратарь «Зенита» объясняет, что имел в виду, заявляя журналистам «пусть об игре говорит наш тренер».

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Голкипер Андрей Лунёв взорвал информационное пространство после матча с «Локомотивом», бросив журналистам фразу «пусть об игре говорит наш тренер». После культового «пусть говорит наштренеришка» от Дзюбы все похожие конструкции будут восприниматься с подозрением. Мы позвонили вратарю «Зенита» за разъяснениями.

— Что вы всё-таки имели ввиду, отправляя к Роберто Манчини?
— Только то, что общаться с журналистами, — в его компетенции. Футболисты должны играть, а именно это у меня сегодня не получилось на должном уровне. Может, прозвучало жёстко, но я не имел ввиду ничего плохого в адрес Манчини. Просто я неправильно выразился. То, что потом додумали, — просто полный бред.

— В чём заключается ваша вина в игре с «Локо»?
— В моменте с первым голом я видел, куда пошла передача, хотел её перехватить, подстраховать Мёвлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошёл на выход, когда он только ускорился, но просчитался по-жесткому и подвёл команду.

— О чём подумали, когда Ригони попал в штангу?
— С моей позиции казалось, что сейчас будет гол. Когда мяч выбили от ворот, конечно, расстроился.

— Что случилось с командой после перерыва?
— Мы должны были наоборот выходить и оказывать ещё большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но где-то не везло. Как с ударом Ригони. Но так получилось — одна ошибка, и команда посыпалась.

— Возможно, Паредеса не хватало на поле?
— Нет, у нас вся команда ровная. Любой выходящий на поле игрок не хуже того, кого он заменил.

— Какое настроение было в раздевалке после матча?
— Конечно, все были расстроены. Но надо не вешать нос, а сделать правильные выводы и всё, чтобы больше такого не повторилось.

— Есть ощущение, что в последнее время у «Зенит» всё идёт не так.
— Настроение не очень, потому что результата нет. Тяжело сказать — почему. С одной стороны есть определенные успехи в Лиге Европы. С другой, должны были заканчивать первый круг с большим отрывом, а по факту идём на втором месте с отрывом от лидера в три очка. Это никуда не годится. Оставшийся отрезок до перерыва мы должны провести под стать большой команде. Посмотрим, как получится, но настрой должен быть только такой, и никакой другой.

— Что говорил Манчини после игры?
— А что можно сказать на эмоциях, надо разговаривать завтра, на холодную голову.

— Всё чаще звучат слова, что «Зенит» теряет ход, и в чемпионской гонке участвуют как минимум еще «Локомотив» и «Спартак».
— В последнее время у нас началась чёрная полоса. Но мы станем чемпионами всё равно. Будем играть намного лучше, мы по составу сильнее всех. У нас самые лучшие болельщики — мы просто обязаны выигрывать.

Зенит 0:3
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
29.10.2017, 16:30 Зрители: 45829 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ант. Миранчук) 57′
8 Джефферсон Фарфан 69′
59 Алексей Миранчук (Д. Фарфан) 77′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
59′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
69′ Миха Мевля 23
Игорь Смольников 19
84′ Александр Ерохин 21
Олег Шатов 17
70′ Артем Дзюба 22
Себастьян Дриусси 11
1 Маринату Алвим Гильерме 72′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 89′
18 Александр Коломейцев
8 Джефферсон Фарфан 90′
24 Эдер
17 Тарас Михалик 86′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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