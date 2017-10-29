Юрий Семин: Как все закончится, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер

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Максим МЕЛЬНИКОВ

из Санкт-Петербурга

— Мы рады и счастливы, — начал Семин. — Я уже и забыл, когда «Локомотив» в последний раз выигрывал в Питере. Наверно, в 2004 году, когда стал чемпионом (с тех пор красно-зеленые не побеждали «Зенит» в Северной столице. — Прим. «СЭ»). Может, и в этом году дальше неплохо пойдет дело.

Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. У хозяев было много моментов, нас выручали Гильерме и защитники. Второй тайм был наш. Могу поблагодарить ребят за то, что они выполнили те задачи, которые ставились перед ними, за их самоотдачу. Они просто молодцы.

— Что вы сказали команде в перерыве после не самого удачного первого тайма?

— Ничего сверхъестественного, внесли небольшие коррективы по чисто футбольным моментам.

— Перед сегодняшним матчем вы осторожно говорили о возможном чемпионстве «Локомотива». Теперь вы более оптимистичны и считаете ли «Зенит» главным конкурентом?

— Я всегда оптимист, но, как говорят, впереди паровоза бежать не надо. Закончился только первый круг, и мы рады, что выиграли его. Успех рождается в раздевалке. Самое главное, что у нас в раздевалке все в порядке. Мы понимаем, что делаем, знаем, куда идем. Как же все закончится, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер (о «предсказателе» Семин вспоминал и в предматчевом интервью. — Прим. «СЭ»). Будем идти от игры к игре.

— Может ли «Локомотив» в нынешнем составе стать чемпионом?

— Я верю в каждого игрока, вижу, как они работают на тренировках, как относятся к делу. Основания для чемпионства есть.

— Ожидали ли вы появления в основном составе «Зенита» Дзюбы, и какая в связи с этим была установка на игру?

— Появление или непоявление одного футболиста не играет большой роли. Мы предполагали, что Дзюба будет играть, потому что «Зениту» нужно было выигрывать мячи в воздухе. «Зенит» больше всех в лиге делает передач с флангов. Это один из моментов, на который мы перед матчем обращали внимание. На мой взгляд, сегодня мы с ними справлялись.

— В первом тайме вы часто выражали недовольство действиями судьи. У вас остались вопросы к судейству?

— Послушайте, это же футбол, эмоции. Без эмоций нет футбола. Наша команда играет с эмоциями, с душой и получает удовольствие от того, что борется, играет с азартом. Эмоции позволяют двигаться вперед и игрокам, и тренеру. Мало ли что я там сказал во время игры? Я уже не и не помню.

— Есть ли у вас рецепт, как не растерять хорошую форму команды в предстоящем перерыве в чемпионате?

— Это очень большая проблема не только для нас, но для всех команд, из которых в национальные сборные уезжает много игроков. Фарфан полетит сначала в Новую Зеландию, оттуда в Перу, а только затем вернется в Москву. В прошлую паузу мы хорошо сработали, провели подготовительный сбор для тех игроков, которые не уезжали в сборные и не так часто играли до этого. Что будет в этот раз, сложно сказать — сколько футболистов заберут в сборные, сколько команда получит выходных. Будем жить от игры к игре.

— Подведите в целом итоги первого круга.