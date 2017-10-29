Роберто Манчини: Перестал забивать Кокорин — это проблема. Но не катастрофа

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Карпаты0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эйбар0
Леванте2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт2
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар4
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лестер2
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона2
Реал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг2
Александрия2
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер0
Аугсбург3
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион2
Метц0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне2
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория4
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Аталанта1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
Локомотив М3
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб3
Зенит-23
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув1
Саутгемптон1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник0
Факел1
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К1
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто1
Лацио5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Тосно1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Енисей1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург2
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе2
Реал Сосьедад1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь3
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь0
Луч-Энергия0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар1
Урал1
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Динамо» провело лучший матч года, но проиграло «Тосно»
В «Уильямсе» подтвердили интерес к Квяту
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Перестал забивать Кокорин — это проблема. Но не катастрофа

Главный тренер «Зенита» заявил, что в первом тайме его команда доминировала над «Локомотивом», отметил, что железнодорожники реализовали все свои голевые моменты и сообщил, что у него нет претензий к защитникам сине-бело-голубых.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Сергей ЯРЕМЕНКО, Максим МЕЛЬНИКОВ
из Санкт-Петербурга

— В этой игре все пошло плохо, — начал Манчини. — Мы доминировали, могли забить два гола в первом тайме. Но это футбол — разгромные поражения случаются. Надо смириться со случившимся и готовиться к следующему матчу.

— Кажется, «Зениту» не хватило эмоций. Партнера, который мог бы наорать на игроков на понятном для всех языке. Согласитесь?

— Как я уже сказал, мы доминировали на протяжении первых 45 минут. «Локомотив» нанес первый удар после 35-й минуты. Просто гости использовали все три возможности. Три их контратаки завершились голами. Поздравляю их: они сделали то, что не получилось у нас. Это футбол — иногда что-то идет плохо и это невозможно остановить.

— Из всех российских клубов только «Зенит» использует очень много легионеров в еврокубках. Нет проблем из-за этого?

— Не думаю, что это имеет большое значение. Вплоть до прошлого тура мы занимали первую строчку.

Читайте также
«Локо» — чемпион! Пока — первого круга

— В последних четырех турах «Зенит» набрал всего два очка. Это случайность или спад?

— Это не трагедия. Мы можем вернуть потерянные сегодня три очка уже в следующем туре и снова возглавить таблицу. Действительно, у нас не очень удачный период. Он связан с тем, что мы мало забиваем, перестал забивать Кокорин. Это проблема, но не настолько серьезная, чтобы называть ее катастрофой. Все решаемо. Нужно спокойно готовиться к следующим играм чемпионата, которых еще очень много.

— С чем была связана замена Мевли на Смольникова? Вы были недовольны игрой центральных защитников?

— Оборона играла хорошо. Просто из-за лимита нам нужно было убрать одного из иностранных центральных защитников, чтобы выпустить свежего игрока в атаку. Несмотря на три пропущенных гола, не считаю, что наши центральные защитники провели сегодня ужасный матч. Мы пропустили три контратаки, но это, скорее, были ошибки не защитников, а других игроков.

— Разочарованы ли вы игрой Дзюбы, который никак не может забить? И что скажете о действиях Лунева, который сегодня допустил несколько ошибок?

— Лунев — очень хороший вратарь, но все вратари допускают ошибки. Не существует идеальных вратарей, иначе все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. И у нас действительно есть проблема с атакой — раньше забивал только Кокорин, а теперь и он перестал. Нужно работать над реализацией, чтобы забивал не только Кокорин, но и другие игроки.

Зенит 0:3
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
29.10.2017, 16:30 Зрители: 45829 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ант. Миранчук) 57′
8 Джефферсон Фарфан 69′
59 Алексей Миранчук (Д. Фарфан) 77′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
59′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
69′ Миха Мевля 23
Игорь Смольников 19
84′ Александр Ерохин 21
Олег Шатов 17
70′ Артем Дзюба 22
Себастьян Дриусси 11
1 Маринату Алвим Гильерме 72′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 89′
18 Александр Коломейцев
8 Джефферсон Фарфан 90′
24 Эдер
17 Тарас Михалик 86′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга
«Реал Мадрид» проиграл «Жироне» в матче чемпионата Испании
«Динамо» провело лучший матч года, но проиграло «Тосно»
В «Уильямсе» подтвердили интерес к Квяту
«Вегас» отстранил Шипачева за отказ играть в фарм-клубе
«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Новости
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь