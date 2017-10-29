Роберто Манчини: Перестал забивать Кокорин — это проблема. Но не катастрофа

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Сергей ЯРЕМЕНКО, Максим МЕЛЬНИКОВ

из Санкт-Петербурга

— В этой игре все пошло плохо, — начал Манчини. — Мы доминировали, могли забить два гола в первом тайме. Но это футбол — разгромные поражения случаются. Надо смириться со случившимся и готовиться к следующему матчу.

— Кажется, «Зениту» не хватило эмоций. Партнера, который мог бы наорать на игроков на понятном для всех языке. Согласитесь?

— Как я уже сказал, мы доминировали на протяжении первых 45 минут. «Локомотив» нанес первый удар после 35-й минуты. Просто гости использовали все три возможности. Три их контратаки завершились голами. Поздравляю их: они сделали то, что не получилось у нас. Это футбол — иногда что-то идет плохо и это невозможно остановить.

— Из всех российских клубов только «Зенит» использует очень много легионеров в еврокубках. Нет проблем из-за этого?

— Не думаю, что это имеет большое значение. Вплоть до прошлого тура мы занимали первую строчку.

— В последних четырех турах «Зенит» набрал всего два очка. Это случайность или спад?

— Это не трагедия. Мы можем вернуть потерянные сегодня три очка уже в следующем туре и снова возглавить таблицу. Действительно, у нас не очень удачный период. Он связан с тем, что мы мало забиваем, перестал забивать Кокорин. Это проблема, но не настолько серьезная, чтобы называть ее катастрофой. Все решаемо. Нужно спокойно готовиться к следующим играм чемпионата, которых еще очень много.

— С чем была связана замена Мевли на Смольникова? Вы были недовольны игрой центральных защитников?

— Оборона играла хорошо. Просто из-за лимита нам нужно было убрать одного из иностранных центральных защитников, чтобы выпустить свежего игрока в атаку. Несмотря на три пропущенных гола, не считаю, что наши центральные защитники провели сегодня ужасный матч. Мы пропустили три контратаки, но это, скорее, были ошибки не защитников, а других игроков.

— Разочарованы ли вы игрой Дзюбы, который никак не может забить? И что скажете о действиях Лунева, который сегодня допустил несколько ошибок?