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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Боярский: Семину — честь и хвала, но мы отомстим

Народный артист России, один из самых известных болельщиков «Зенита» прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в центральном матче 15-го тура РФПЛ.

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— К поражению надо отнестись философски, — заявил Боярский. — Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер «Локомотива» оказался мудрее. «Зенит» сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.

— Появление Артема Дзюбы с первых минут этому поспособствовало?

— Артем — не самый быстрый игрок. Он может выйти в ответственный момент и выиграть единоборства на втором этаже. В итоге не хватило скорости и изобретательности в штрафной площадке соперника. Защитники «Локомотива» справлялись со всеми атаками, ну и вратарь — молодец. Должен был забивать Кокорин, но попал в Гилерме.

— С чем связываете трехматчевую серию петербуржцев без побед?

— Последние три матча насторожили. Этого следовало ожидать, однако это не значит, что команда стала хуже играть — в Лиге Европы идем хорошо, хотя первый звонок был уже с «Арсеналом». На своем поле надо играть лучше. В начале прошлого матча с ЦСКА была совсем другая мотивация. Может, не хватает внутреннего стимула. Команда ведь хорошая, фортуна была не на нашей стороне. Забей сегодня «Зенит» первым, все бы резко изменилось.

— Гости сегодня удивили?

— «Локомотив» был на крыльях. В «Зените» ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках. Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в «Зенит», потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить «Зенит» чемпионства, первое место займет обязательно.

— Что позволяет сохранять надежду?

— Благодаря длинной скамейке «Зенит» может не волноваться за лидерство. По сравнению с «Локомотивом» она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у «Зенита» великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы — более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались.

Зенит 0:3
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
29.10.2017, 16:30 Зрители: 45829 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ант. Миранчук) 57′
8 Джефферсон Фарфан 69′
59 Алексей Миранчук (Д. Фарфан) 77′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
59′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
69′ Миха Мевля 23
Игорь Смольников 19
84′ Александр Ерохин 21
Олег Шатов 17
70′ Артем Дзюба 22
Себастьян Дриусси 11
1 Маринату Алвим Гильерме 72′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 89′
18 Александр Коломейцев
8 Джефферсон Фарфан 90′
24 Эдер
17 Тарас Михалик 86′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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