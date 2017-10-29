Михаил Боярский: Семину — честь и хвала, но мы отомстим

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— К поражению надо отнестись философски, — заявил Боярский. — Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер «Локомотива» оказался мудрее. «Зенит» сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.

— Появление Артема Дзюбы с первых минут этому поспособствовало?

— Артем — не самый быстрый игрок. Он может выйти в ответственный момент и выиграть единоборства на втором этаже. В итоге не хватило скорости и изобретательности в штрафной площадке соперника. Защитники «Локомотива» справлялись со всеми атаками, ну и вратарь — молодец. Должен был забивать Кокорин, но попал в Гилерме.

— С чем связываете трехматчевую серию петербуржцев без побед?

— Последние три матча насторожили. Этого следовало ожидать, однако это не значит, что команда стала хуже играть — в Лиге Европы идем хорошо, хотя первый звонок был уже с «Арсеналом». На своем поле надо играть лучше. В начале прошлого матча с ЦСКА была совсем другая мотивация. Может, не хватает внутреннего стимула. Команда ведь хорошая, фортуна была не на нашей стороне. Забей сегодня «Зенит» первым, все бы резко изменилось.

— Гости сегодня удивили?

— «Локомотив» был на крыльях. В «Зените» ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках. Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в «Зенит», потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить «Зенит» чемпионства, первое место займет обязательно.

— Что позволяет сохранять надежду?