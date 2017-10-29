Михаил Боярский: Семину — честь и хвала, но мы отомстим
Народный артист России, один из самых известных болельщиков «Зенита» прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в центральном матче 15-го тура РФПЛ.
Народный артист России, один из самых известных болельщиков «Зенита» прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в центральном матче 15-го тура РФПЛ.
— К поражению надо отнестись философски, — заявил Боярский. — Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер «Локомотива» оказался мудрее. «Зенит» сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.
— Появление Артема Дзюбы с первых минут этому поспособствовало?
— Артем — не самый быстрый игрок. Он может выйти в ответственный момент и выиграть единоборства на втором этаже. В итоге не хватило скорости и изобретательности в штрафной площадке соперника. Защитники «Локомотива» справлялись со всеми атаками, ну и вратарь — молодец. Должен был забивать Кокорин, но попал в Гилерме.
— С чем связываете трехматчевую серию петербуржцев без побед?
— Последние три матча насторожили. Этого следовало ожидать, однако это не значит, что команда стала хуже играть — в Лиге Европы идем хорошо, хотя первый звонок был уже с «Арсеналом». На своем поле надо играть лучше. В начале прошлого матча с ЦСКА была совсем другая мотивация. Может, не хватает внутреннего стимула. Команда ведь хорошая, фортуна была не на нашей стороне. Забей сегодня «Зенит» первым, все бы резко изменилось.
— Гости сегодня удивили?
— «Локомотив» был на крыльях. В «Зените» ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках. Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в «Зенит», потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить «Зенит» чемпионства, первое место займет обязательно.
— Что позволяет сохранять надежду?
— Благодаря длинной скамейке «Зенит» может не волноваться за лидерство. По сравнению с «Локомотивом» она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у «Зенита» великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы — более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались.
|Зенит
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0:3
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Роберто Манчини
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)