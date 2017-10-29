120 лет российскому футболу! ?#ЗенитЛоко pic.twitter.com/VAiFvJsxeM— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 октября 2017 г.
«Локо» — чемпион! Пока — первого круга
«Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.
«Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.
Ещё месяц тому казалось, что у «Зенита» нет конкурентов в РФПЛ. Не только по размеру бюджета — по игре тоже. Несколько не слишком убедительных матчей
К центральной игре 15-го тура Роберто Манчини вновь обрёл основного вратаря Лунёва, досрочно покинувшего поле в гостях у ЦСКА. Вернулся в основу Дзюба, два последних матча начинавший в запасе. Состав «железнодорожников» неожиданностей в себе не таил: от варианта недельной давности он отличался ровно одной фамилией — Михалик. Украинский универсал заменил дисквалифицированного товарища Тарасова, сформировав мощный тандем в опорной зоне с Игорем Денисовым. Едва ли удивила хозяев и расстановка противника: Юрий Сёмин ещё в конце сентября перешёл на игру в четыре чистых защитника, от чего команда только выиграла. Лучшее и самое убедительное тому доказательство — место в таблице.
Со стратегической точки зрения ничья москвичей устраивала в куда большей степени, нежели петербуржцев. Соответственно они и построили игру — от обороны. Ввязываться с «Зенитом» в беззаботный обмен ударами, да ещё и на его поле — затея самоубийственная, «Спартаком» доказано. Сёмин трезво оценил силы своих парней и предложил «Зениту» поупражняться во взламывании массированной обороны.
Быстро осознав бесперспективность центрального направления, хозяева оперативно сместили акценты — в сторону флангов. Прежде всего — левого, где челноком сновал
А двухходовка Кокорин — Кузяев не переросла в результативную трёхходовку стараниями Пейчиновича, не позволившего Дзюбе встретиться с мячом.
Москвичи терпеливо сидели в засаде, выгадывая момент для быстрой атаки, и на исходе получаса
В конце первого тайма овации публики сорвал Иванович. Нет, не чисто британским подкатом или другим приёмом из репертуара классного защитника -шикарным проходом по правой бровке. Двух соперников Бранислав благополучно миновал — только с вратарём не совладал. Гилерме парировал плотный удар в ближний угол. Всего за 45 минут «Зенит» произвёл 12 выстрелов («Локомотив» — в четыре раза меньше), и ни одного результативного.
Исправлять это недоразумение
Оперативно восстановить равенство в счёте мог Дзюба. Мог, но не восстановил — потенциально голевой прострел Кришито пропал даром. «Локомотив» к своим моментам относился бережливее и в середине тайма удвоил результат, приведя в недоумение стадион и в ярость — итальянского тренера. То ли Иванович обессилел от регулярных походов вперёд, то ли сверх меры понадеялся на вратаря, но факт остаётся фактом: Фарфан беспрепятственно сместился с фланга в центр, прицелился и упаковал мяч в правую от себя шестёрку. Как ни старался Лунёв, достать его не сумел.
Но и этого умнице Фарфану показалось мало. За четверть часа до финального свистка он прибавил к двум голам собственного производства результативную передачу Алексею Миранчуку, чем вызвал у Роберто Манчини нервный смешок. Так крупно «алленаторе» в России ещё не проигрывал.
Большой привет критикам, кричавшим, что Юрий Сёмин устарел как тренер.
|Зенит
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0:3
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Роберто Манчини
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)