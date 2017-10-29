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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локо» — чемпион! Пока — первого круга

«Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ.

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Ещё месяц тому казалось, что у «Зенита» нет конкурентов в РФПЛ. Не только по размеру бюджета — по игре тоже. Несколько не слишком убедительных матчей сине-бело-голубых вернули интригу в турнир. Набрав за три октябрьских тура всего пару очков, петербуржцы позволили себя настичь и даже обогнать, пускай даже по дополнительным параметрам, «Локомотиву». Таким образом, в воскресенье на Крестовском острове разыгрывался пусть и негласный, но, безусловно, почётный титул чемпиона первого круга.

К центральной игре 15-го тура Роберто Манчини вновь обрёл основного вратаря Лунёва, досрочно покинувшего поле в гостях у ЦСКА. Вернулся в основу Дзюба, два последних матча начинавший в запасе. Состав «железнодорожников» неожиданностей в себе не таил: от варианта недельной давности он отличался ровно одной фамилией — Михалик. Украинский универсал заменил дисквалифицированного товарища Тарасова, сформировав мощный тандем в опорной зоне с Игорем Денисовым. Едва ли удивила хозяев и расстановка противника: Юрий Сёмин ещё в конце сентября перешёл на игру в четыре чистых защитника, от чего команда только выиграла. Лучшее и самое убедительное тому доказательство — место в таблице.

Со стратегической точки зрения ничья москвичей устраивала в куда большей степени, нежели петербуржцев. Соответственно они и построили игру — от обороны. Ввязываться с «Зенитом» в беззаботный обмен ударами, да ещё и на его поле — затея самоубийственная, «Спартаком» доказано. Сёмин трезво оценил силы своих парней и предложил «Зениту» поупражняться во взламывании массированной обороны.

Быстро осознав бесперспективность центрального направления, хозяева оперативно сместили акценты — в сторону флангов. Прежде всего — левого, где челноком сновал взад-вперёд неутомимый Кришито. За неполные полтайма земляк главного тренера исполнил два качественных, адресных «кросса», и пока Дзюба отвлекал внимание рослых стопперов, Ригони беспрепятственно их замыкал. И если первый удар аргентинца Гилерме кое-как отразил, то против второго был бессилен. Союзницей «Локомотива» выступила стойка ворот, правая от русифицированного бразильца.

А двухходовка Кокорин — Кузяев не переросла в результативную трёхходовку стараниями Пейчиновича, не позволившего Дзюбе встретиться с мячом.

Москвичи терпеливо сидели в засаде, выгадывая момент для быстрой атаки, и на исходе получаса улучили-таки его. Алексей Миранчук устроил Фарфану встречу с Лунёвым, однако завершить её в свою пользу перуанец не сумел, покатив мяч рядом с дальней штангой.

В конце первого тайма овации публики сорвал Иванович. Нет, не чисто британским подкатом или другим приёмом из репертуара классного защитника -шикарным проходом по правой бровке. Двух соперников Бранислав благополучно миновал — только с вратарём не совладал. Гилерме парировал плотный удар в ближний угол. Всего за 45 минут «Зенит» произвёл 12 выстрелов («Локомотив» — в четыре раза меньше), и ни одного результативного.

Исправлять это недоразумение сине-бело-голубые ринулись с первых секунд второго тайма. Красно-зелёных тоже охватил наступательный азарт. Игра раскрылась, и народ на трибунах оживился в предвкушении гола. И мяч влетел в сетку — правда, не в ту, где его большинство зрителей рассчитывало увидеть. Молниеносная контратака «Локомотива» началась с не вполне чистого отбора Лысова у Ивановича, но всё остальное москвичи исполнили безупречно. После превосходной разрезающей передачи Миранчука № 60 Фарфан ушёл от Мевли с Лунёвым и поразил уже пустые ворота.

Оперативно восстановить равенство в счёте мог Дзюба. Мог, но не восстановил — потенциально голевой прострел Кришито пропал даром. «Локомотив» к своим моментам относился бережливее и в середине тайма удвоил результат, приведя в недоумение стадион и в ярость — итальянского тренера. То ли Иванович обессилел от регулярных походов вперёд, то ли сверх меры понадеялся на вратаря, но факт остаётся фактом: Фарфан беспрепятственно сместился с фланга в центр, прицелился и упаковал мяч в правую от себя шестёрку. Как ни старался Лунёв, достать его не сумел.

Но и этого умнице Фарфану показалось мало. За четверть часа до финального свистка он прибавил к двум голам собственного производства результативную передачу Алексею Миранчуку, чем вызвал у Роберто Манчини нервный смешок. Так крупно «алленаторе» в России ещё не проигрывал.

Большой привет критикам, кричавшим, что Юрий Сёмин устарел как тренер.

Зенит 0:3
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
29.10.2017, 16:30 Зрители: 45829 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ант. Миранчук) 58′
8 Джефферсон Фарфан 69′
59 Алексей Миранчук (Д. Фарфан) 77′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
59′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
70′ Миха Мевля 23
Игорь Смольников 19
84′ Александр Ерохин 21
Олег Шатов 17
70′ Артем Дзюба 22
72′ Себастьян Дриусси 11
1 Маринату Алвим Гильерме 72′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
8 Джефферсон Фарфан 90′
24 Эдер
17 Тарас Михалик 86′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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