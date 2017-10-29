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18:32 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Зенит» и единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал крупную победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:0 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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Голы забили Джефферсон Фарфан (58-я и 69-я минуты) и Алексей Миранчук (77). Встречу, которая прошла на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 45829 зрителей. «Зенит» не может выиграть в четвертом матче подряд в чемпионате России.

«Локомотив» набрал 32 очка и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. «Зенит» располагается на втором месте (29).

В следующем туре железнодорожники сыграют дома со столичным ЦСКА, «Зенит» в гостях встретится с казанским «Рубином». Оба матча пройдут 5 ноября.

Зенит 0:3
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
29.10.2017, 16:30 Зрители: 45829 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ант. Миранчук) 58′
8 Джефферсон Фарфан 69′
59 Алексей Миранчук (Д. Фарфан) 77′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
59′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
70′ Миха Мевля 23
Игорь Смольников 19
84′ Александр Ерохин 21
Олег Шатов 17
70′ Артем Дзюба 22
72′ Себастьян Дриусси 11
1 Маринату Алвим Гильерме 72′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
8 Джефферсон Фарфан 90′
24 Эдер
17 Тарас Михалик 86′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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Вторая желтая карточка
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