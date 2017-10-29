«Локомотив» обыграл «Зенит» и единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ

Голы забили Джефферсон Фарфан (58-я и 69-я минуты) и Алексей Миранчук (77). Встречу, которая прошла на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 45829 зрителей. «Зенит» не может выиграть в четвертом матче подряд в чемпионате России.