«Локомотив» обыграл «Зенит» и единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ

Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Голы забили Джефферсон Фарфан (58-я и 69-я минуты) и Алексей Миранчук (77). Встречу, которая прошла на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 45829 зрителей. «Зенит» не может выиграть в четвертом матче подряд в чемпионате России.
«Локомотив» набрал 32 очка и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. «Зенит» располагается на втором месте (29).
В следующем туре железнодорожники сыграют дома со столичным ЦСКА, «Зенит» в гостях встретится с казанским «Рубином». Оба матча пройдут 5 ноября.
|Зенит
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0:3
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Роберто Манчини
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)