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Фанаты «Зенита» посвятили баннер основателю российского футбола Дюперрону
В матче 15-го тура российской
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В матче 15-го тура российской
Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Санкт-Петербург».
Перед началом игры болельщики питерской команды растянули большой баннер, посвящённый основателю российского футбола Георгию Дюперрону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. 24 октября исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был проведён в