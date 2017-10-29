«Жена пришла на футбол из-за еды!» Чем «Зенит» привлек зрителей на матч с «Локо»

Источник: Советский спорт

Отличные новости для тех, кто только собирается на новый стадион «Зенита»: здесь не холодно. Год назад «Зенит» играл с «Томью» на «Петровском», атмосфера была крайне типичной для русского футбола: все укутаны в шапки, шарфы, куртки, пледы. Но новый сезон зимы, который пришел в Петербург в конце октября, не должен пугать фанатов: крыша новой арены закрыта, отопление работает. Куртки висят на спинках сидений, пледы остались дома.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 15, 29.10.2017, 16:30 Зенит 0 Локомотив М 0

Перед игрой с «Локомотивом» директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал, что арену перевели на предзимний режим и в чаше температура будет поддерживаться на уровне 14−16 градусов, а в подтрибунных помещениях доходить до 20. В весь этот комфорт «Зенит» пригласил болельщиков за 3 часа до матча на фестиваль еды «О, да! Еда!», организованный специально на арене.

Фестиваль известен на всю страну, но в таком формате проходит впервые. Стартовали мощно: почти 50 ресторанов с разными кухнями расположились под трибуной B. Израильская, северная, американская, русская кухня — выбор гигантский.

— Может быть, Дзюбе купим? — сложно удержаться от шутки рядом с ларьком с пирожками и булочками. В последнее время форвард «Зенита» часто отказывается от общения с прессой именно методом Александра Рязанцева.

Участники фестиваля подошли креативно не только к оформлению, но и к названиям блюд. Бургер «Прыжок Домингеса», хот-дог «Стрелка «Зенита», «Дзюба-тако», пита «Передача Паредеса». Некоторые шутки получились прямо на грани: «#ВПИТЕРЕПЯТЬ — Сэндвич со взорванной свининой», «Копченые митболы «5:1». Дальше всех пошел проект, устроивший злободневный баттл: «Шаверма БАКАЗИЛЛА» против «Бургера ВИЦЕГУБ». Игорю Албину должно быть приятно, бакланам — тем более.

В не самом широком коридоре стадионе до игры толпились люди и за крутыми столиками-перевернутыми бочками ели лазурные — в цвет домашней формы «Зенита» — бургеры, шаверму, гирос, десерты. А самые находчивые, судя по пустым местам на трибунах в момент стартового свистка, дождались начала матча и пошли поесть спокойно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba1LCl9hP6P/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Посмотрите на красоту из POP UP Киоска @zenit_spb⚽️? Ждём вас на @spb_stadium! #одаеда #одаедазенит</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от О, ДА! ЕДА! 2017 ? (@odaeda) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-29T11:48:43+00:00">Окт 29 2017 в 4:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Чем завлечь жену на футбол? Конечно, едой! — написал болельщик «Зенита» в социальных сетях. Здесь клуб может порадоваться: новая аудитория на матче — точно главная цель таких акций. И это при том, что на «Локомотив» дешевых билетов за 200 рублей не было — минимум 1000.

Завлечь своих любимых на стадион можно было еще и музыкой: фанаты слушали известную петербургскую группу Billy’s Band. А еще можно было поиграть в игровых автоматах, почувствовать себя модным спортсменом и посоревноваться в киберфутболе, полетать на авиасимуляторе и поучаствовать еще в десятке разных активностей.