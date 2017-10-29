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17:20 (мск), источник: Советский спорт

«Жена пришла на футбол из-за еды!» Чем «Зенит» привлек зрителей на матч с «Локо»

«Зенит» перед игрой с «Локомотивом» накормил болельщиков и поднял планку организации матчей еще выше.

Источник: Советский спорт

Отличные новости для тех, кто только собирается на новый стадион «Зенита»: здесь не холодно. Год назад «Зенит» играл с «Томью» на «Петровском», атмосфера была крайне типичной для русского футбола: все укутаны в шапки, шарфы, куртки, пледы. Но новый сезон зимы, который пришел в Петербург в конце октября, не должен пугать фанатов: крыша новой арены закрыта, отопление работает. Куртки висят на спинках сидений, пледы остались дома.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 15, 29.10.2017, 16:30
Зенит
0Локомотив М0

Перед игрой с «Локомотивом» директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал, что арену перевели на предзимний режим и в чаше температура будет поддерживаться на уровне 14−16 градусов, а в подтрибунных помещениях доходить до 20. В весь этот комфорт «Зенит» пригласил болельщиков за 3 часа до матча на фестиваль еды «О, да! Еда!», организованный специально на арене.

Фестиваль известен на всю страну, но в таком формате проходит впервые. Стартовали мощно: почти 50 ресторанов с разными кухнями расположились под трибуной B. Израильская, северная, американская, русская кухня — выбор гигантский.

— Может быть, Дзюбе купим? — сложно удержаться от шутки рядом с ларьком с пирожками и булочками. В последнее время форвард «Зенита» часто отказывается от общения с прессой именно методом Александра Рязанцева.

Участники фестиваля подошли креативно не только к оформлению, но и к названиям блюд. Бургер «Прыжок Домингеса», хот-дог «Стрелка «Зенита», «Дзюба-тако», пита «Передача Паредеса». Некоторые шутки получились прямо на грани: «#ВПИТЕРЕПЯТЬ — Сэндвич со взорванной свининой», «Копченые митболы «5:1». Дальше всех пошел проект, устроивший злободневный баттл: «Шаверма БАКАЗИЛЛА» против «Бургера ВИЦЕГУБ». Игорю Албину должно быть приятно, бакланам — тем более.

В не самом широком коридоре стадионе до игры толпились люди и за крутыми столиками-перевернутыми бочками ели лазурные — в цвет домашней формы «Зенита» — бургеры, шаверму, гирос, десерты. А самые находчивые, судя по пустым местам на трибунах в момент стартового свистка, дождались начала матча и пошли поесть спокойно.

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— Чем завлечь жену на футбол? Конечно, едой! — написал болельщик «Зенита» в социальных сетях. Здесь клуб может порадоваться: новая аудитория на матче — точно главная цель таких акций. И это при том, что на «Локомотив» дешевых билетов за 200 рублей не было — минимум 1000.

Завлечь своих любимых на стадион можно было еще и музыкой: фанаты слушали известную петербургскую группу Billy’s Band. А еще можно было поиграть в игровых автоматах, почувствовать себя модным спортсменом и посоревноваться в киберфутболе, полетать на авиасимуляторе и поучаствовать еще в десятке разных активностей.

«Зенит» научился делать выходной на футболе незабываемым не тем, что после него отогреваешься 12 часов, а крутыми движухами, куда приятно сходить с семьей.

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