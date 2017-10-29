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16:55 (мск), источник: Советский спорт

«Пусть тогда перебьют пенальти». «Динамо» провело лучший матч года, но проиграло

«Динамо» показало классный и яркий футбол, но не смогло сделать главного — забить.

Источник: Советский спорт

Это было лучшее «Динамо» в сезоне. Правда. По движению, по мысли, по огню — да по всему. «Тосно», с которым намучались все лидеры РФПЛ, кажется, впервые выглядел таким потерянным. «Динамо» же атаковало мощно и разнообразно — и флангами, и по центру. Луценко на полтора часа стал Харри Кейном, а Сапета и Соснин — коллективным Эриксеном.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 15, 29.10.2017, 14:00
Динамо М
0Тосно1

Только за первый тайм «Динамо» нанесло 12 ударов по воротам (к концу матча их стало 20). Но дело даже не в ударах, а в том, как хозяева строили атаки. Максимум передач вперед, в обострение, а унылые перепасовки защитников — в утиль. Смотрелось это точно интереснее субботнего первого тайма «МЮ» и «Тоттенхэма».

«Динамо», которое с 20 августа оформило всего два гола в чемпионате, наиграло против супероборонительного «Тосно» как минимум на столько же забитых мячей. Понятно, что на характер матча повлиял быстрый гол «Тосно». Пропустив контратаку, которую классно разыграли Мирзов и Галиулин, «Динамо» вынуждено было действовать агрессивно. Но одно дело хотеть, другое — делать. А команда Хохлова выглядела даже более зло и нацелено, чем в последние минуты дерби со «Спартаком».

Не хватало одного — гола. Выручал «Тосно» и Юрченко, и штанга, ну и сами динамовцы прощали гостей. Надо отметить, что и команда Парфенова, пусть с трудом, но старалась держаться максимально цельно в обороне. Однако первопричина нуля забитых мячей «Динамо» — именно реализация.

В середине второго тайма хозяева заработали пенальти. Прямо скажем, сомнительный пенальти. Луценко, ворвавшись в штрафную, столкнулся с защитником «Тосно», но блокировки там не было. Тем не менее, судья показал на точку.

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Но Ташаев пробил слабо и неуверенно — Юрченко легко потащил удар. А главный тренер «Тосно» Парфенов иронично бросил резервному арбитру: «Пусть перебьют тогда уж». В концовке Хохлов выпустил Погребняка. В паре эпизодов Павел напомнил о том, что когда-то он всерьез и на высоком уровне играл в футбол. Но не больше. «Тосно» выстоял, проведя, наверное, самый сложный матч с московскими командами в сезоне.

Понятно, что такое «Динамо», искрящее, живое, это, скорее всего, эффект новизны. Кардинально Хохлов за столь короткий период ничего не мог изменить в работе Калитвинцева. Да, добавил эмоций, изменил тренировочный режим, поменял пару позиций в составе, чем опять же — только добавил эмоций. На этом все.

Почему «Динамо» тогда не играло так раньше? Сложно сказать. Но хочется, чтобы этот период продлился как можно дольше. Тогда победы точно придут.

Динамо М
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