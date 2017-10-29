«Динамо» на своём поле проиграло «Тосно», Ташаев не реализовал пенальти

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 15, 29.10.2017, 14:00 Динамо М 0 Тосно 1

Единственный гол на 9-й минуте забил Вагиз Галиулин. На исходе часа игры бело-голубые имели отличный шанс отыграться, но голкипер «Тосно» Давид Юрченко справился с ударом Александра Ташаева с пенальти.

Стоит отметить, что во втором тайме в составе хозяев на замену вышел форвард Павел Погребняк, для которого эта играла стала дебютной в сезоне.