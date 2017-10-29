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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» на своём поле проиграло «Тосно», Ташаев не реализовал пенальти

«Динамо» проиграло «Тосно» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 15, 29.10.2017, 14:00
Динамо М
0Тосно1

Единственный гол на 9-й минуте забил Вагиз Галиулин. На исходе часа игры бело-голубые имели отличный шанс отыграться, но голкипер «Тосно» Давид Юрченко справился с ударом Александра Ташаева с пенальти.

Стоит отметить, что во втором тайме в составе хозяев на замену вышел форвард Павел Погребняк, для которого эта играла стала дебютной в сезоне.

«Динамо» (14 очков) опустилось на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тосно» набрал 17 баллов и поднялся на 11-ю позицию.

Динамо М
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