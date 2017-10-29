Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Локомотивом»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 окт —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 окт —
Встреча состоится в воскресенье в
Полностью состав «Зенита» на предстоящую игру выглядит следующим образом: Андрей Лунёв (вратарь), Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Александр Кокорин.
Состав «Локомотива»: Гилерме (вратарь), Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Михаил Лысов.