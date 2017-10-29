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15:51 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Локомотивом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба сыграет с первых минут в домашнем матче 15-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом», сообщается на официальном сайте РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. В текущем сезоне Дзюба не является постоянным игроком стартового состава. В частности, в предыдущих двух турах РФПЛ 29-летний форвард выходил у «Зенита» на замену во втором тайме.

Полностью состав «Зенита» на предстоящую игру выглядит следующим образом: Андрей Лунёв (вратарь), Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Александр Кокорин.

Состав «Локомотива»: Гилерме (вратарь), Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Михаил Лысов.

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