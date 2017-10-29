Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Встреча состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. В текущем сезоне Дзюба не является постоянным игроком стартового состава. В частности, в предыдущих двух турах РФПЛ 29-летний форвард выходил у «Зенита» на замену во втором тайме.