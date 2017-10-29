«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Факел1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Звезда К0
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Беневенто0
Лацио3
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо М0
Тосно1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Крылья Советов0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень1
Енисей1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург1
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе0
Реал Сосьедад1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Ротор-Волгоград
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь3
Балтика0
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Реал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь0
Луч-Энергия0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар1
Урал1
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
14:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт. Пермский «Амкар» и екатеринбургский «Урал» разошлись миром в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев пенальти на 22-й минуте реализовал Михаил Сиваков, Алексей Евсеев восстановил равновесие на 48-й.

«Урал» набрал 23 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги, «Амкар», продливший беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, с 17 очками идет 12-м.

Амкар 1:1
Первый тайм: 1:0
Урал
29.10.2017, 11:30 основной раунд: 15-й тур Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Александр Тарханов
Голы
22′ Михаил Сиваков 18
94 Алексей Евсеев (В. Ильин, Д. Кулаков) 48′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Секу Конде 6
Михаил Сиваков 18
Дмитрий Белоруков 41
Александр Милькович 2
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол (к) 5
Михаил Костюков 27
57′ Саид Эззатоллахи 66
77′ Фегор Огуде 8
72′ Алихан Шаваев 10
Иван Мельников 32
84′ Дарко Бодул 9
Станислав Прокофьев 14
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
4 Грегор Балажиц
28 Никита Чернов
17 Николай Димитров
6 Эрик Бикфалви
13 Петрюс Бумаль
94 Алексей Евсеев 86′
92 Роман Емельянов
18 Владимир Ильин 60′ 23′
32 Никита Глушков
14 Юрий Бавин 66′
57 Артем Фидлер
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
2 Угловые 5
13 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»
Российский теннисист завоевал второй титул подряд
Квят — возможный кандидат на место третьего пилота в команду Ф-1
Нидерланды просят РФ признать государственную допинговую систему
Спорт-Экспресс
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь