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«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 29 окт —
МОСКВА, 29 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев пенальти на 22-й минуте реализовал Михаил Сиваков, Алексей Евсеев восстановил равновесие на 48-й.
«Урал» набрал 23 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице
|Гаджи Гаджиев
|Александр Тарханов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)