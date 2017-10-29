«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев пенальти на 22-й минуте реализовал Михаил Сиваков, Алексей Евсеев восстановил равновесие на 48-й.