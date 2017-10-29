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13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Тосно»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура РФПЛ «Динамо» — «Тосно».

Источник: РИА "Новости"

Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Луценко.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин, Мирзов, Казаев, Карницкий, Заболотный, Марков.

Встреча состоится в Химках на стадионе «Арена Химки». Главный судья — Алексей Сухой.

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