Еще один удар между ног. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар
Урал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Тосно
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Лацио
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Факел
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Ротор-Волгоград
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
28.10
Атлетик0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
28.10
Рома1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
28.10
Генгам1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
28.10
Дижон1
Нант0
Футбол. Зарубежный
28.10
Кан1
Труа0
Футбол. Зарубежный
28.10
Страсбур2
Анже2
Футбол. Зарубежный
28.10
Монпелье0
Ренн1
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
«Зенит» — «Локо»: баттл в Петербурге
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Еще один удар между ног. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА

Благодаря ничьей с «Ростовом» команда Карреры за первый круг потеряла больше очков, чем за весь чемпионский сезон.

Источник: РИА "Новости"

Самое смешное, что приходилось слышать за последнее время, — это сообщения о беспроигрышной серии «Спартака». Она, оказывается, длится сколько-то там матчей, обновляет какие-то там рекорды и радует немало странных людей. Странных, потому что из последних девяти матчей РФПЛ чемпион выиграл всего три. Потому что в этот промежуток времени команда Карреры не победила «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Амкар». Потому что к 15-му туру было потеряно 21 очко — столько же, сколько за весь прошлый сезон. Но и это результат удалось обновить в заключительном матче круга. Кстати, беспроигрышная серия тоже продолжается, но разве это всё ещё повод для гордости?

***

Заранее можно было угадать, какие комментарии придут из «Спартака» и лично от Массимо Карреры. Что команда хорошо играла, но мяч в концовке был пропущен в результате нелепых индивидуальных ошибок. Что на чемпиона все настраиваются особенно. Что противостоял сильный и крепкий соперник.

Читайте также
Каррера не назвал Петковича. Кучук готов бить своих же болельщиков

Такое ощущение, что в этом сезоне РФПЛ «Спартак» участвует в параллельном чемпионате России по отговоркам. Ведь, во-первых, «Тосно», СКА, «Анжи», «Амкар» — это бедные, наскоро собранные команды, а «Ростов» — уже не «мужики», которые возили «Баварию», а абсолютно худшая команда осени, которая не побеждала с 12 августа и за 2,5 месяца забила 4 мяча. И Промесу, Фернандо, Адриано, Таски и другим большим звёздам должно быть неважно, как и кто на них настраивается. Ещё бы еле профессиональный Нальчик вспомнили, у которого ещё недавно не было денег даже на бинты.

Во-вторых, индивидуальные ошибки, расхлябанность и невезение могут быть эпизодическими, но «Спартак» продолжает системно терять очки на последних минутах. Вот с «Амкаром» в прошлом туре подфартило — судья не назначил пенальти на Идову, а на Дону произошло как раз то, к чему все уже привыкли.

В-третьих, что бы ни говорил главный тренер, но ошибки, их авторы и их причины от матча к матчу практически не меняются.

Для наглядности хорошо подойдет первый гол «Ростова».

***

1. Таски делает слишком уверенный пас через центр, обрезает команду и получает контратаку. Разве для центрального защитника это первая рисковая потеря в этом сезоне РФПЛ?

2. Ионов набирает ход по флангу, его пытается догнать Петкович, а параллельным курсом в центральную зону должен смещаться и страховать Фернандо. Но он не меняет темпа, доигрывает эпизод трусцой и смотрит, как мяч будут забивать примерно из его зоны. Разве мы не видели этой бразильской отстранённости в предыдущих матчах?

3. В момент паса на Бухарова Петкович достаёт игрока «Ростова», но теряется, застывает в полупозиции и пропускает рывок Ионова на гол. Для кого-то ещё новость, что новичок пока не выглядит готовым для «Спартака»?

Такое ощущение, что в этом сезоне РФПЛ «Спартак» участвует в параллельном чемпионате России по отговоркам.

К месту, конечно, поспевает Джикия, но получает удар между ног, потому что заблокировать всё он просто не в состоянии. В нынешнем «Спартаке» Георгий вообще похож на вратаря команды-аутсайдера, который выглядит особенно ярко, потому что ему постоянно приходится спасать. Возможно, именно в этом феномен популярности молодого защитника — ведь в его игре пока нет изыска, но зато есть очевидное желание и самоотверженность, которые на фоне значительной части команды выводят его на другой уровень.

***

Удручают и лидеры. Можно восхищаться Фернандо, Адриано и особенно Квинси в матче Лиги чемпионов с «Севильей» — их отдачей, лаконичностью действий, игрой на команду. Но давайте вспомним последнее удачное выступление того же Промеса в РФПЛ?

Читайте также
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров

За всю осень он забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас, впустую отбегав со СКА, «Тосно», «Амкаром» и «Ростовом». А ведь ещё был спарринг с Нальчиком из второй лиги, где Квинси запомнился разве что пренебрежительной реакцией на жёсткий подкат защитника, как будто тот должен был сто раз подумать, прежде чем вступать в единоборство со звездой.

Да, Промес — особенный, уникальный игрок для нашего футбола, к нему сейчас особое внимание защитников, но почему его магия и бесшабашность, которые так чувствуются в Лиге чемпионов, исчезают в РФПЛ? Интересно ли ему вообще играть в этой лиге и с этими партнёрами? Очевидно, что уже не так, как раньше. И это печально, учитывая, что именно рядом с ним русские, надёжные работяги типа Глушакова и Комбарова провели лучший сезон в карьере.

***

До сих пор не до конца понятно, дружно ли функционирует интернациональный, слепленный блоками тренерский штаб. Есть ли доверие между ассистентом от клуба Романом Пилипчуком и приглашённым Массимо Каррерой Атило Мальфатти, который до «Спартака» тренировал в «Ювентусе» детей? Действительно ли есть взаимопонимание между тренерами по физподготовке Джорджо Д`Урбано и Хавьером Нойей? Или, точнее, есть ли у них обоих достаточный контакт с игроками и медицинским штабом?

Чувствуют ли игроки «Спартака», что приобретённые главным тренером и руководством новички способны усилить клуб?

Нам говорят, что всё хорошо, хотя в этом ничего удивительного, ведь за иные комментарии в контрактах прописаны штрафы. Но почему футболисты «Спартака» продолжают травмироваться? Почему команда пропускает в неизменные отрезки времени и теряет очки в играх с аутсайдерами? Почему бедняга Петкович делает ключевые ошибки даже в тех матчах, когда неплохо играет? Почему «Спартак» теряет игроков при стандартах на последних минутах? Почему так хорошо разрекламированные Роша и Пашалич не способны заменить уставших в матче с «Ростовом»? Почему Каррера говорит об одних и тех же проблемах, но не может их исправить? Почему «Спартак» с его убойным составом и грандиозным тренером всё никак не может догнать рассыпающийся ЦСКА?

Есть два предположения:

1. РФПЛ вместе с этими сухими и жёсткими «Тосно», «Амкарами», СКА спартаковским звёздам стал просто в тягость.

2. Главный тренер пока не понимает, как разобраться с командой в год после чемпионства.

Но, скорее всего, здесь и то, и другое, что, впрочем, никак не повлияет на продление этой радостной беспроигрышной серии в Севилье. В Лиге чемпионов будет другой «Спартак» — вот увидите.

Дмитрий Егоров

Ростов 2:2
Первый тайм: 1:2
Спартак М
28.10.2017, 19:00 Зрители: 9820 основной раунд: 15-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Леонид Кучук Массимо Каррера
Голы
20′ Алексей Ионов (А.Е. Бухаров) 12
87′ Мацей Вилюш (Ж. Маер) 3
11 Фернанду 31′
8 Денис Глушаков (де Соуза Луиз Адриану, М. Петкович) 34′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Жан Маер 20
Александр Гацкан (к) 84
76′ Александр Бухаров 11
75′ Виталий Устинов 91
Элдор Шомуродов 14
90′ Алексей Ионов 12
Игорь Киреев 8
62′ Мусса Думбья 17
Хорен Байрамян 19
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски 65′
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
18 Зелимхан Бакаев
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
71 Ивелин Попов
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 6
7 Угловые 8
9 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Крах Погорилой поднял зал
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
«Зенит» — «Локо»: баттл в Петербурге
Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17: видео
Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»
«Барселона» выиграла в Бильбао у «Атлетика»
Спорт-Экспресс
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь