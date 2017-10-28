Еще один удар между ног. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Благодаря ничьей с «Ростовом» команда Карреры за первый круг потеряла больше очков, чем за весь чемпионский сезон.
Благодаря ничьей с «Ростовом» команда Карреры за первый круг потеряла больше очков, чем за весь чемпионский сезон.
Самое смешное, что приходилось слышать за последнее время, — это сообщения о беспроигрышной серии «Спартака». Она, оказывается, длится
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Заранее можно было угадать, какие комментарии придут из «Спартака» и лично от Массимо Карреры. Что команда хорошо играла, но мяч в концовке был пропущен в результате нелепых индивидуальных ошибок. Что на чемпиона все настраиваются особенно. Что противостоял сильный и крепкий соперник.
Такое ощущение, что в этом сезоне РФПЛ «Спартак» участвует в параллельном чемпионате России по отговоркам. Ведь,
Для наглядности хорошо подойдет первый гол «Ростова».
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1. Таски делает слишком уверенный пас через центр, обрезает команду и получает контратаку. Разве для центрального защитника это первая рисковая потеря в этом сезоне РФПЛ?
2. Ионов набирает ход по флангу, его пытается догнать Петкович, а параллельным курсом в центральную зону должен смещаться и страховать Фернандо. Но он не меняет темпа, доигрывает эпизод трусцой и смотрит, как мяч будут забивать примерно из его зоны. Разве мы не видели этой бразильской отстранённости в предыдущих матчах?
3. В момент паса на Бухарова Петкович достаёт игрока «Ростова», но теряется, застывает в полупозиции и пропускает рывок Ионова на гол. Для
Такое ощущение, что в этом сезоне РФПЛ «Спартак» участвует в параллельном чемпионате России по отговоркам.
К месту, конечно, поспевает Джикия, но получает удар между ног, потому что заблокировать всё он просто не в состоянии. В нынешнем «Спартаке» Георгий вообще похож на вратаря
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Удручают и лидеры. Можно восхищаться Фернандо, Адриано и особенно Квинси в матче Лиги чемпионов с «Севильей» — их отдачей, лаконичностью действий, игрой на команду. Но давайте вспомним последнее удачное выступление того же Промеса в РФПЛ?
За всю осень он забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас, впустую отбегав со СКА, «Тосно», «Амкаром» и «Ростовом». А ведь ещё был спарринг с Нальчиком из второй лиги, где Квинси запомнился разве что пренебрежительной реакцией на жёсткий подкат защитника, как будто тот должен был сто раз подумать, прежде чем вступать в единоборство со звездой.
Да, Промес — особенный, уникальный игрок для нашего футбола, к нему сейчас особое внимание защитников, но почему его магия и бесшабашность, которые так чувствуются в Лиге чемпионов, исчезают в РФПЛ? Интересно ли ему вообще играть в этой лиге и с этими партнёрами? Очевидно, что уже не так, как раньше. И это печально, учитывая, что именно рядом с ним русские, надёжные работяги типа Глушакова и Комбарова провели лучший сезон в карьере.
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До сих пор не до конца понятно, дружно ли функционирует интернациональный, слепленный блоками тренерский штаб. Есть ли доверие между ассистентом от клуба Романом Пилипчуком и приглашённым Массимо Каррерой Атило Мальфатти, который до «Спартака» тренировал в «Ювентусе» детей? Действительно ли есть взаимопонимание между тренерами по физподготовке Джорджо Д`Урбано и Хавьером Нойей? Или, точнее, есть ли у них обоих достаточный контакт с игроками и медицинским штабом?
Чувствуют ли игроки «Спартака», что приобретённые главным тренером и руководством новички способны усилить клуб?
Нам говорят, что всё хорошо, хотя в этом ничего удивительного, ведь за иные комментарии в контрактах прописаны штрафы. Но почему футболисты «Спартака» продолжают травмироваться? Почему команда пропускает в неизменные отрезки времени и теряет очки в играх с аутсайдерами? Почему бедняга Петкович делает ключевые ошибки даже в тех матчах, когда неплохо играет? Почему «Спартак» теряет игроков при стандартах на последних минутах? Почему так хорошо разрекламированные Роша и Пашалич не способны заменить уставших в матче с «Ростовом»? Почему Каррера говорит об одних и тех же проблемах, но не может их исправить? Почему «Спартак» с его убойным составом и грандиозным тренером всё никак не может догнать рассыпающийся ЦСКА?
Есть два предположения:
1. РФПЛ вместе с этими сухими и жёсткими «Тосно», «Амкарами», СКА спартаковским звёздам стал просто в тягость.
2. Главный тренер пока не понимает, как разобраться с командой в год после чемпионства.
Но, скорее всего, здесь и то, и другое, что, впрочем, никак не повлияет на продление этой радостной беспроигрышной серии в Севилье. В Лиге чемпионов будет другой «Спартак» — вот увидите.
Дмитрий Егоров
|Леонид Кучук
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)