Еще один удар между ног. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Самое смешное, что приходилось слышать за последнее время, — это сообщения о беспроигрышной серии «Спартака». Она, оказывается, длится сколько-то там матчей, обновляет какие-то там рекорды и радует немало странных людей. Странных, потому что из последних девяти матчей РФПЛ чемпион выиграл всего три. Потому что в этот промежуток времени команда Карреры не победила «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Амкар». Потому что к 15-му туру было потеряно 21 очко — столько же, сколько за весь прошлый сезон. Но и это результат удалось обновить в заключительном матче круга. Кстати, беспроигрышная серия тоже продолжается, но разве это всё ещё повод для гордости?

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Заранее можно было угадать, какие комментарии придут из «Спартака» и лично от Массимо Карреры. Что команда хорошо играла, но мяч в концовке был пропущен в результате нелепых индивидуальных ошибок. Что на чемпиона все настраиваются особенно. Что противостоял сильный и крепкий соперник.

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Такое ощущение, что в этом сезоне РФПЛ «Спартак» участвует в параллельном чемпионате России по отговоркам. Ведь, во-первых, «Тосно», СКА, «Анжи», «Амкар» — это бедные, наскоро собранные команды, а «Ростов» — уже не «мужики», которые возили «Баварию», а абсолютно худшая команда осени, которая не побеждала с 12 августа и за 2,5 месяца забила 4 мяча. И Промесу, Фернандо, Адриано, Таски и другим большим звёздам должно быть неважно, как и кто на них настраивается. Ещё бы еле профессиональный Нальчик вспомнили, у которого ещё недавно не было денег даже на бинты.

Во-вторых, индивидуальные ошибки, расхлябанность и невезение могут быть эпизодическими, но «Спартак» продолжает системно терять очки на последних минутах. Вот с «Амкаром» в прошлом туре подфартило — судья не назначил пенальти на Идову, а на Дону произошло как раз то, к чему все уже привыкли.

В-третьих, что бы ни говорил главный тренер, но ошибки, их авторы и их причины от матча к матчу практически не меняются.

Для наглядности хорошо подойдет первый гол «Ростова».

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1. Таски делает слишком уверенный пас через центр, обрезает команду и получает контратаку. Разве для центрального защитника это первая рисковая потеря в этом сезоне РФПЛ?

2. Ионов набирает ход по флангу, его пытается догнать Петкович, а параллельным курсом в центральную зону должен смещаться и страховать Фернандо. Но он не меняет темпа, доигрывает эпизод трусцой и смотрит, как мяч будут забивать примерно из его зоны. Разве мы не видели этой бразильской отстранённости в предыдущих матчах?

3. В момент паса на Бухарова Петкович достаёт игрока «Ростова», но теряется, застывает в полупозиции и пропускает рывок Ионова на гол. Для кого-то ещё новость, что новичок пока не выглядит готовым для «Спартака»?

Такое ощущение, что в этом сезоне РФПЛ «Спартак» участвует в параллельном чемпионате России по отговоркам.

К месту, конечно, поспевает Джикия, но получает удар между ног, потому что заблокировать всё он просто не в состоянии. В нынешнем «Спартаке» Георгий вообще похож на вратаря команды-аутсайдера, который выглядит особенно ярко, потому что ему постоянно приходится спасать. Возможно, именно в этом феномен популярности молодого защитника — ведь в его игре пока нет изыска, но зато есть очевидное желание и самоотверженность, которые на фоне значительной части команды выводят его на другой уровень.

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Удручают и лидеры. Можно восхищаться Фернандо, Адриано и особенно Квинси в матче Лиги чемпионов с «Севильей» — их отдачей, лаконичностью действий, игрой на команду. Но давайте вспомним последнее удачное выступление того же Промеса в РФПЛ?

За всю осень он забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас, впустую отбегав со СКА, «Тосно», «Амкаром» и «Ростовом». А ведь ещё был спарринг с Нальчиком из второй лиги, где Квинси запомнился разве что пренебрежительной реакцией на жёсткий подкат защитника, как будто тот должен был сто раз подумать, прежде чем вступать в единоборство со звездой.

Да, Промес — особенный, уникальный игрок для нашего футбола, к нему сейчас особое внимание защитников, но почему его магия и бесшабашность, которые так чувствуются в Лиге чемпионов, исчезают в РФПЛ? Интересно ли ему вообще играть в этой лиге и с этими партнёрами? Очевидно, что уже не так, как раньше. И это печально, учитывая, что именно рядом с ним русские, надёжные работяги типа Глушакова и Комбарова провели лучший сезон в карьере.

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До сих пор не до конца понятно, дружно ли функционирует интернациональный, слепленный блоками тренерский штаб. Есть ли доверие между ассистентом от клуба Романом Пилипчуком и приглашённым Массимо Каррерой Атило Мальфатти, который до «Спартака» тренировал в «Ювентусе» детей? Действительно ли есть взаимопонимание между тренерами по физподготовке Джорджо Д`Урбано и Хавьером Нойей? Или, точнее, есть ли у них обоих достаточный контакт с игроками и медицинским штабом?

Чувствуют ли игроки «Спартака», что приобретённые главным тренером и руководством новички способны усилить клуб?

Нам говорят, что всё хорошо, хотя в этом ничего удивительного, ведь за иные комментарии в контрактах прописаны штрафы. Но почему футболисты «Спартака» продолжают травмироваться? Почему команда пропускает в неизменные отрезки времени и теряет очки в играх с аутсайдерами? Почему бедняга Петкович делает ключевые ошибки даже в тех матчах, когда неплохо играет? Почему «Спартак» теряет игроков при стандартах на последних минутах? Почему так хорошо разрекламированные Роша и Пашалич не способны заменить уставших в матче с «Ростовом»? Почему Каррера говорит об одних и тех же проблемах, но не может их исправить? Почему «Спартак» с его убойным составом и грандиозным тренером всё никак не может догнать рассыпающийся ЦСКА?

Есть два предположения:

1. РФПЛ вместе с этими сухими и жёсткими «Тосно», «Амкарами», СКА спартаковским звёздам стал просто в тягость.

2. Главный тренер пока не понимает, как разобраться с командой в год после чемпионства.

Но, скорее всего, здесь и то, и другое, что, впрочем, никак не повлияет на продление этой радостной беспроигрышной серии в Севилье. В Лиге чемпионов будет другой «Спартак» — вот увидите.