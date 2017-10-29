«Зенит» — «Локо»: баттл в Петербурге

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» анонсирует матчи 15-го тура, которые состоятся в воскресенье. Главный из них — центральная встреча уик-энда между «Зенитом» и «Локомотивом». В Санкт-Петербурге определится победитель первого круга. «Локо» устроит и ничья, а «Зениту» нужна только победа. Нас ждет не просто матч — это будет настоящий футбольный баттл!

ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ

29 октября. Санкт- Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ в записи 23:45).

Судья: С. Лапочкин (Санкт- Петербург).

«Зенит» vs «Локомотив». Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

ПОТЕРИ

«Зенит»: Паредес (дисквал.).

«Локомотив»: Ари, Маргасов, Чорлука (травм.), Тарасов (дисквал.).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Зенит»: —.

«Локомотив»: —.

НОВОСТИ КОМАНД

* КДК РФС по итогам 14-го тура оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за сжигание болельщиками атрибутики соперника в гостевом матче с ЦСКА. Фанаты петербургской команды также скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тысяч, а шесть зажженных пиротехнических изделий «стоили» еще 60 тысяч.

* Роман Пономарев, автор соломенного стадиона «Зенит Арена», посетит матч ежду «Зенитом» и «Локомотивом». Необычное сооружение стоимостью 41 тысячу рублей появилось на ферме Пономарево в Ставропольском крае в июле. В августе клуб прислал Пономареву в подарок три мяча, 11 футболок и вымпел.

* Встреча в Санкт-Петербурге доверена судье Виталию Мешкову. Интересная деталь: рефери из подмосковного Дмитрова считается учеником известного в недавнем прошлом арбитра Станислава Сухины. А Сухина работает начальником команды «Локомотив» и на каждой игре находится на скамейке запасных железнодорожников.

* Болельщик красно-зеленых, упавший с фанатской трибуны в Черкизове во время матча 14-го тура с «Краснодаром» (2:0), является уроженцем Рязани. По предварительным данным, мужчина примерно тридцати лет находился в нетрезвом состоянии. После падения ему оказали помощь и отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* «Зенит» — самая результативная домашняя команда чемпионата-2017/18 (14 голов из 23). По набранным на своем поле очкам клуб из города на Неве (13 в 6 матчах) при этом находится на четвертом месте, уступая «Уралу» (14 в 8), «Спартаку» (14 в 7) и своему противнику — «Локомотиву» (18 в 8).

* «Зенит» не проигрывал в чемпионате до 13-го тура, когда на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» — 0:1. Первую строчку в таблице невский клуб потерял туром позже, сыграв вничью с ЦСКА — 0:0.

* «Локомотив» 13 лет не обыгрывал «Зенит» в Санкт-Петербурге. Последнюю победу над сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге железнодорожники одержали под руководством Юрия Семина летом 2004 года — 2:0 после голов Сычева и Пименова и передач Билялетдинова.

* «Локомотив» не пробил еще ни одного пенальти в чемпионате-2017/18. Помимо команды Семина, к «точке» в этом сезоне не подходили футболисты «Тосно», «Уфы» и «СКА-Хабаровск».

ЦИТАТЫ

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»:

— Фанаты — наш 12-й игрок, они очень важны для нас. Все футболисты нуждаются в их поддержке. В воскресенье я жду полного стадиона и ничего другого. Так было и в последних матчах и вообще по ходу всего чемпионата. У нас фантастический стадион, не раз об этом говорил. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет не так холодно.

Владислав ИГНАТЬЕВ, полузащитник «Локомотива»:

— Боюсь ли я питерских аргентинцев? Чего бояться, лучше уж тогда на поле не выходить! «Динамо» СПб в Кубке смело играло с «Зенитом», тульский «Арсенал» приехал и выиграл со счетом 1:0. Эту команду можно и нужно обыгрывать. Главное — не бояться и быть уверенным в себе, доказывать, что ты действительно можешь это сделать.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

0:1. «Локомотив» набрал хороший ход. Семин — отличный тренер и мотиватор. Противостояние будет не только между командами, но и между различными тренерскими школами — российской и итальянской. И здесь мои симпатии на стороне железнодорожников.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»:

1:1. «Зенит» после череды неудачных матчей захочет доказать, что продолжает оставаться сильнейшей командой лиги. Но «Локомотив» удивляет стабильностью и вполне может увезти из Петербурга ничью, которая оставит команду на первой строчке после первого круга.

АМКАР — УРАЛ

29 октября. Пермь. Стадион «Звезда». 11.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: И. Федотов (Москва).

«Амкар» vs «Урал». Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

ПОТЕРИ

«Амкар»: Гасилин, Занев, Комолов, Рязанцев, Форбс (травм.).

«Урал»: Манучарян, Хозин (травм.).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Амкар»: —.

«Урал»: Портнягин.

НОВОСТИ КОМАНД

* «Амкар» на выезде по пенальти обыграл «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России — 10:9. Решающий удар нанес Дарко Бодул.

* «Уралу» пришлось лететь на матч с «Амкаром» в сложных погодных условиях — над Пермью пронеслась пурга. Тем не менее, самолет с екатеринбургской командой благополучно приземлился в местном аэропорту.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* «Амкар» не проигрывает «Уралу» на своем поле в трех матчах чемпионата подряд. На счету пермяков две победы и ничья.

* 488 минут продолжается сухая серия Артура Нигматуллина. Вратарь «Амкара» до нынешнего сезона никогда не игравший в премьер-лиге на ноль, в 14 матчах пропустил всего девять голов, семь раз уйдя с поля «сухим».

* Две очные встречи «Амкара» и «Урала» в прошлом чемпионате завершились с одинаковым счетом 1:0. В первом круге победа досталась пермякам, а во втором — екатеринбуржцам.

* 14 очков набрали в восьми последних турах «Амкар» (+4=2−2, мячи 6−2) и «Урал» (+4=2−2, мячи 10−7). Лучше двух уральских клубов этот отрезок прошел только «Локомотив» (+5=1−2, мячи 13−7).

ЦИТАТЫ

Денис МАСЛОВ, исполнительный директор «Амкара»:

— Никаких проблем со снегом на стадионе нет, после матча молодежных команд уже все расчистили. Нет ни одного процента, что матч против «Урала» будет отменен или перенесен на резервный день. Игра состоится.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Глобальные выводы о нашем выступлении делать рано. В целом результат пока удовлетворительный. А отличным он мог бы быть, если бы шли на первом месте. Мы взяли интересных, молодых футболистов, есть при этом опытные, особенно в средней линии. Но скажу честно: мы не думали, что зайдем так далеко (и заберемся на четвертое место), просто готовились к сезону.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

1:0. «Амкар» уже пять матчей в чемпионате не пропускает, но при этом мало забивает. И в этот раз не стоит ожидать голевого пиршества, но свою очередную победу пермяки одержат.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»:

1:1. Результаты «Амкара» после возвращения Евсеева в тренерский штаб пошли в гору. Но и «Урал» сейчас достаточно крепкий орешек. Скорее всего, будет боевая ничья.

ДИНАМО — ТОСНО

29 октября. Химки. «Арена Химки». 14.00 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: Сухой (Люберцы).

«Динамо» vs «Тосно». Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

ПОТЕРИ

«Динамо»: Панченко, Рыков, Соу (травм.).

«Тосно»: Вукушич (травм.), Дугалич (дисквал.),

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Динамо»: —.

«Тосно»: Полетанович.

НОВОСТИ КОМАНД

* В день рождения Льва Яшина на стадионе «Динамо» открыли новое поле. Мероприятие прошло с большим размахом. Динамовские ветераны остались в восторге от новой арены, на которой осталось установить табло, а все основные конструкции, включая футбольное поле, готовы.

* В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» на своем поле взял верх над «Томью». Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались представители РФПЛ — 6:5.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* Ни одного раза «Динамо» не уходило с поля без гола в матче против тосненцев. На счету динамовцев две победы, «Тосно» побеждал однажды.

* Лишь в одном из семи последних матчей динамовцы сумели огорчить своего соперника. Произошло это в игре против «СКА-Хабаровск» в 13-м туре, дебютной для Дмитрия Хохлова после отставки с поста главного тренера Юрия Калитвинцева — 2:0.

* В нынешнем сезоне «Тосно» и «Динамо» имеют идентичные показатели. В 14 турах обе команды трижды выиграли, пять матчей завершили вничью и шесть — проиграли.

* «Тосно» в выездных матчах провело пять мячей — столько же у «Уфы», «Рубина» и «Анжи». Меньше забили «СКА — Хабаровск» (1), «Динамо» (3) и «Амкар» (4).

ЦИТАТЫ

Фатош БЕЧИРАЙ, нападающий «Динамо»:

— «Тосно» мы неплохо знаем, трижды играли с этой командой в минувшем сезоне, каждый матч получился очень напряженным, интересным для болельщиков. С тех пор соперник не сильно изменился, процентов на 80 состав сохранился, тренерский штаб тот же. Понятно, что нас устроит только победа.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Мы всегда отталкиваемся от себя, изучаем соперника, но это не значит, что побежим всех удивлять. Тренировки на синтетическом поле? Мы понимали, что у нас есть какие-то бытовые проблемы, но мы об этом не думаем. Если мы будем зацикливаться на таких вещах, то забудем о футболе. Эти темы мы не трогаем.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

2:1. «Динамо» кровь из носа нужно набирать очки. И где это еще делать, как не в матче с прямым конкурентом? «Тосно» сейчас играет в упрощенный футбол. Плюс за бело-голубых и фактор мотивации при новом тренере.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»:

1:0. Пока Хохлов несильно изменил игру «Динамо». Однако дома бело-голубые способны одолеть «Тосно».

КРАСНОДАР — СКА-ХАБАРОВСК

29 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: Еськов (Москва).

«Краснодар» vs «СКА-Хабаровск». Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

ПОТЕРИ

«Краснодар»: Окриашвили (травм.).

«СКА-Хабаровск»: Друзин (травм.).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Краснодар»: Мартынович.

«СКА-Хабаровск»: Габулов.

НОВОСТИ КОМАНД

* На матче 15-го тура первенства молодежных команд чемпионата России между «Краснодаром» и «СКА-Хабаровск» (7:1) присутствовало 1200 зрителей, сообщает пресс-служба «быков».

* Сборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира-2018. Как сообщает Marca, испанцы будут жить на базе «Краснодара».

* «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России обыграл питерское «Динамо» — 2:0.

* «СКА-Хабаровск» на кубковом матче представил клубного маскота. Талисманом стал конь СавраСКА, который и дальше будет работать на домашних играх команды.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* «Краснодар» два раза принимал хабаровчан в матчах первого дивизиона и в обоих случаях забивал гостям 3 гола. На счету «быков» победы со счетом 3:0 и 3:1.

* 371 минуту не забивает в премьер-лиге «Краснодар». В последний раз «быки» провели гол в середине сентября, когда ворота «Анжи» поразил Торнике Окриашвили. После этого краснодарский клуб потерпел рекордные для себя четыре поражения с общим счетом 0:6 от «Зенита», тульского «Арсенала», ЦСКА и «Локомотива».

* Последняя встреча дальневосточной команды с «Краснодаром» датирована октябрем 2010 года. Тогда «СКА-Энергия» победила на своем поле со счетом 1:0.

* 1 гол забил «СКА-Хабаровск» в выездных матчах (+0=2−5, мячи 1−10). По набранным на чужих полях очкам дальневосточники делят с «Анжи» (+0=2−4, мячи 5−15) предпоследнее место в премьер-лиге.

ЦИТАТЫ

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

— Давление на нас присутствует, и это, конечно, неприятно, но не настолько, чтобы мы опустили руки и сказали, все пропало. Есть работа и тренировки. Надо зарабатывать очки.

Олег ФЛЕГОНТОВ, генеральный директор «СКА-Хабаровск»:

— Конечно, нам хотелось бы быть выше. Но, к сожалению, наиграли только на две победы, а в премьер-лиге без побед невозможно подниматься высоко, у нас большое количество ничьих. И говорить, что мы полностью адаптировались в премьер-лиге, сложно. У нас 70 процентов состава фактически осталось с ФНЛ, и уровень команды, по большому счету, не поменялся.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

3:0. «Краснодару» пора выигрывать, неудачная серия слишком затянулась. И соперник для этого подходящий. Дома команда продемонстрирует комбинационный футбол. Ожидаю разгрома.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»: