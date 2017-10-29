«Зенит» и «Локомотив» в очном матче определят лучший клуб первого круга РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Обыграв в понедельник «Краснодар», «Локомотив» по дополнительным показателям опередил в таблице лидировавший весь чемпионат «Зенит», который не может победить в премьер- лиге уже три матча. Как и год назад при Мирче Луческу, уверенно стартовавший «Зенит» осенью стал терять очки едва ли не на ровном месте, хотя команда Роберто Манчини лишь в 13-м туре потерпела первое поражение в чемпионате, уступив на своем поле тульскому «Арсеналу».

Победа над прямым конкурентом «Локомотивом» позволит петербуржцам завершить первую половину чемпионата единоличными лидерами с отрывом в три очка. На своем поле «Зенит» уже провел в нынешнем турнире принципиальный матч со «Спартаком» и разгромил чемпиона со счетом 5:1.

«Локомотив» Юрия Семина отличается прежде всего умением побеждать сильных соперников — с командами, уступающими в классе, столичные футболисты зачастую испытывают проблемы. Железнодорожники победили главных конкурентов в борьбе за призовые места — и ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар». Проповедующий атакующий футбол «Зенит» — весьма удобный соперник для нынешнего «Локомотива», умело действующего на контратаках.

К тому же в составе сине-бело-голубых матч пропустит ключевой игрок центра поля — дисквалифицированный Леандро Паредес. У красно-зеленых не сыграет другой опорный полузащитник — Дмитрий Тарасов.

В 44 матчах в чемпионатах страны «Зенит» победил «Локомотив» 14 раз при 11 поражениях, при этом столичный клуб в Санкт-Петербурге не выигрывал с 2004 года — когда завоевал последний титул чемпиона России. Очередная игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», где «Локомотив» еще не выступал. Начало — 16:30 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

Уральское дерби в Перми

Игровой день воскресенья начнется в Перми, где в 11:30 мск «Амкар» сыграет с «Уралом». Команды осенью выступают очень удачно: хозяева не проигрывают и не пропускают мячей на протяжении пяти матчей, выбравшись из зоны вылета, тогда как гости из Екатеринбурга и вовсе поднялись перед началом тура на четвертое место, одержав четыре победы в пяти матчах.

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Матч пройдет на стадионе «Звезда», главный арбитр — Игорь Федотов из Москвы. В субботу футболисты, тренерский штаб и персонал «Амкара» поздравляли с днем рождения одного из самых опытных специалистов премьер-лиги Гаджи Гаджиева, которому исполнилось 72 года.

В 14:00 столичное «Динамо» на «Химки-Арене» встретится с конкурентом в борьбе за выживание «Тосно». Команды имеют равные показатели — по пять побед и 14 очков, и победитель получит шансы завершить первый круг вне зоны стыковых матчей. Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в 2005 году провел несколько матчей в составе «Динамо». Динамовцы же под руководством Дмитрия Хохлова набрали четыре очка в двух матчах, не пропустив ни одного мяча.

Матч в Химках обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим из подмосковных Люберец.

Еще один шанс Шалимова

В 19:00 «Краснодар» сыграет против хабаровского СКА. Команда Игоря Шалимова в чемпионате проиграла четыре матча подряд, не сумев забить ни гола, опустившись на шестое место. Хабаровчане смогли выйти в ¼ финала Кубка России, в среду победив клуб первого дивизиона «Динамо» из Санкт- Петербурга, однако в чемпионате новички премьер-лиги занимают предпоследнее место.

Матч пройдет на «Краснодар-Арене», главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы.

15-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил ЦСКА (1:0). В субботу «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью (2:2). Завершится тур в понедельник матчами между «Уфой» и «Рубином», а также «Ахматом» и «Анжи».