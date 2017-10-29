Манчини призвал болельщиков «Зенита» прийти на матч с «Локомотивом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Самострою дадут шанс на спасение
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
28.10
Атлетик0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
28.10
Рома1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
28.10
Генгам1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
28.10
Дижон1
Нант0
Футбол. Зарубежный
28.10
Кан1
Труа0
Футбол. Зарубежный
28.10
Страсбур2
Анже2
Футбол. Зарубежный
28.10
Монпелье0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
28.10
Борнмут0
Челси1
Футбол. Зарубежный
28.10
Бавария2
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
28.10
Атлетико1
Вильярреал1
Футбол. Премьер-лига
28.10
Ростов2
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
28.10
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
28.10
Бордо0
Монако2
Футбол. Зарубежный
28.10
Шахтер Д1
Сталь Д1
Футбол. Зарубежный
28.10
Арсенал2
Суонси1
Футбол. Зарубежный
28.10
Кристал Пэлас2
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
28.10
Уотфорд0
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
28.10
Ливерпуль3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
28.10
Вест Бромвич Альбион2
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
28.10
Герта2
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
28.10
Хоффенхайм1
Боруссия М3
Футбол. Зарубежный
28.10
Шальке-041
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
28.10
Ганновер-964
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
28.10
Байер2
Кельн1
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар
Урал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
28.10
Химки2
Кубань1
Футбол. Зарубежный
28.10
Манчестер Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Балтика
Футбол. Зарубежный
28.10
Алавес1
Валенсия2
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Авангард К
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Бавария» возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
«Манчестер Сити» победил, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини призвал болельщиков «Зенита» прийти на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини призвал болельщиков команды прийти на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 29 октября.

Источник: РИА "Новости"

«Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!», — сказал Манчини в обращении к болельщикам.

Перед очной встречей «Локомотив» и «Зенит» набрали по 29 очков и делят первое место в таблице чемпионата.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров
«Халл» забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого
«Бавария» возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
«Зенит» и «Локомотив» определят лучший клуб первого круга РФПЛ
Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17: видео
Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»
«Барселона» выиграла в Бильбао у «Атлетика»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь