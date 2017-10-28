Каррера не назвал Петковича. Кучук готов бить своих же болельщиков

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Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО

из Ростова-на-Дону

КАРРЕРА НЕ ХОЧЕТ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ

— Вы 10 матчей не проигрываете, но одержали всего две победы, — обратились к главному тренеру «Спартака» на пресс-конференции.

— Думаю, сегодня мы провели хороший матч. Немногое позволили «Ростову», контролировали игру. К сожалению, когда не получается окончательно решить исход матча, случается всякое.

— Вспоминали ли игру прошлого сезона (0:3 22 апреля в день рождения итальянца. — Прим. «СЭ»)?

— Я, конечно, помню о том матче. Но сегодня мы провели хорошую игру. Мы позволили «Ростову» только две контратаки в первом тайме, и два опасных «стандарта» во втором.

— Вы часто первыми пропускаете. Почему так плохо начинаете матчи?

— Мы играли в футбол и до пропущенного гола. А в том моменте неправильно заняли позиции.

— Показалось, что Петкович проиграл борьбу после углового при втором голе ростовчан…

— Я должен всегда искать виновных? Для вас всегда важно выявить одного игрока? Еще не пересматривал эпизод, точно сказать не могу.

— Хорошо, а отчего вообще неуверенность при «стандартах»?

— Это могут быть индивидуальные ошибки, но сказывается еще и невысокий рост наших игроков. Поэтому иногда проигрываем второй этаж.

— Вы забили оба гола из центральной зоны. Была установка давить через центр?

— Нет, не было. Гол Фернанду — такое нельзя подготовить на тренировке. Мы готовились совсем по-другому и не собирались давить через центр.

КУЧУКУ ЗА РОСТОВ ОБИДНО

— Довольны ли вы исходом матча и тем, как он шел? — вопрос главному тренеру «Ростова».

— Тем, как шел, — нет. Пропустили с подбора такие мячи, которые нельзя пропускать. Две минуты расконцентрации могли решить исход. Доволен вторым таймом — мы попытались прессинговать, было много пространства, мы не позволили нас с подбора пробивать, усилили игру. У нас к матчу только 15 полевых игроков было готово, мы даже не все позиции могли закрыть, да еще могла быть замена уже на пятой минуте. Уже не первый матч проявляем характер.

Хочу сказать, что болельщики хорошо поддерживают, но иногда с трибун слышно хамство в отношении футболистов, за такое хамство иногда и морду бьют. Команда в непростой ситуации с начала сезона, и это надо понимать. Мы ищем в этой ситуации ресурсы. Бухаров никогда в жизни не проводил 120 и 90 минут подряд за три дня, это потенциал который он не знал. У нас есть потенциал дожимать в конце матча. Благодарен команде за эти качества, тем более мы в среду играли 120 минут и не с Нальчиком. Хорошие взаимодействия были, и было видно, что тяжело, но играли через не могу. Доволен исходом и благодарен всей команде.

— Чем вызвана замена Думбья?

— Думбья был в таком состоянии, когда мог получить травму, и тогда у нас могло остаться 14 игроков. Можно было рисковать и держать его на поле, или можно было выпустить футболиста, который усилит. Сегодня замены усилили игру. Так что замена была оправдана — если бы потеряли Думбья, было бы обидно.

— Вы часто говорили, что рассчитываете на Ионова, и сегодня он забил…

— Он станет сильным игроком, и вы еще будете гордиться, что он тут играет. Надо любить свою команду. Команда только собирается. Игрок к игроку, команда шаг за шагом строится. Он забил, и я рад за него. Он проявил самоотверженность и скоростные качества. Мало кто сделал столько рывков, сколько Ионов. А с трибун ему кричат…

Мне хочется тому, кто сзади мне все время кричит, по-русски что-то сказать. Мне его разорвать хочется за это хамство. Я спокойный, но могу вцепиться. А вообще благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за свое имя, а за футбольный город и команду «Ростов». Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город.

— Зачем вы обращаете внимание на отдельные выкрики?