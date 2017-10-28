Каррера не назвал Петковича. Кучук готов бить своих же болельщиков

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик0
Барселона1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Леганес
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон1
Нант0
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан1
Труа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур2
Анже2
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут0
Челси1
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария2
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико1
Вильярреал1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов2
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо0
Монако2
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д1
Сталь Д1
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал2
Суонси1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас2
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд0
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион2
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Боруссия М3
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-964
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Кельн1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки2
Кубань1
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес1
Валенсия2
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Бавария» возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
«Манчестер Сити» победил, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера не назвал Петковича. Кучук готов бить своих же болельщиков

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и его коллега из «Ростова» Леонид Кучук — о гостевом матче чемпиона и атмосфере на стадионе.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
из Ростова-на-Дону

КАРРЕРА НЕ ХОЧЕТ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ

— Вы 10 матчей не проигрываете, но одержали всего две победы, — обратились к главному тренеру «Спартака» на пресс-конференции.

— Думаю, сегодня мы провели хороший матч. Немногое позволили «Ростову», контролировали игру. К сожалению, когда не получается окончательно решить исход матча, случается всякое.

— Вспоминали ли игру прошлого сезона (0:3 22 апреля в день рождения итальянца. — Прим. «СЭ»)?

— Я, конечно, помню о том матче. Но сегодня мы провели хорошую игру. Мы позволили «Ростову» только две контратаки в первом тайме, и два опасных «стандарта» во втором.

Читайте также
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров

— Вы часто первыми пропускаете. Почему так плохо начинаете матчи?

— Мы играли в футбол и до пропущенного гола. А в том моменте неправильно заняли позиции.

— Показалось, что Петкович проиграл борьбу после углового при втором голе ростовчан…

— Я должен всегда искать виновных? Для вас всегда важно выявить одного игрока? Еще не пересматривал эпизод, точно сказать не могу.

— Хорошо, а отчего вообще неуверенность при «стандартах»?

— Это могут быть индивидуальные ошибки, но сказывается еще и невысокий рост наших игроков. Поэтому иногда проигрываем второй этаж.

— Вы забили оба гола из центральной зоны. Была установка давить через центр?

— Нет, не было. Гол Фернанду — такое нельзя подготовить на тренировке. Мы готовились совсем по-другому и не собирались давить через центр.

КУЧУКУ ЗА РОСТОВ ОБИДНО

— Довольны ли вы исходом матча и тем, как он шел? — вопрос главному тренеру «Ростова».

— Тем, как шел, — нет. Пропустили с подбора такие мячи, которые нельзя пропускать. Две минуты расконцентрации могли решить исход. Доволен вторым таймом — мы попытались прессинговать, было много пространства, мы не позволили нас с подбора пробивать, усилили игру. У нас к матчу только 15 полевых игроков было готово, мы даже не все позиции могли закрыть, да еще могла быть замена уже на пятой минуте. Уже не первый матч проявляем характер.

Хочу сказать, что болельщики хорошо поддерживают, но иногда с трибун слышно хамство в отношении футболистов, за такое хамство иногда и морду бьют. Команда в непростой ситуации с начала сезона, и это надо понимать. Мы ищем в этой ситуации ресурсы. Бухаров никогда в жизни не проводил 120 и 90 минут подряд за три дня, это потенциал который он не знал. У нас есть потенциал дожимать в конце матча. Благодарен команде за эти качества, тем более мы в среду играли 120 минут и не с Нальчиком. Хорошие взаимодействия были, и было видно, что тяжело, но играли через не могу. Доволен исходом и благодарен всей команде.

Читайте также
Лимитные оковы Карреры. Как «Спартаку» преодолеть нехватку россиян

— Чем вызвана замена Думбья?

— Думбья был в таком состоянии, когда мог получить травму, и тогда у нас могло остаться 14 игроков. Можно было рисковать и держать его на поле, или можно было выпустить футболиста, который усилит. Сегодня замены усилили игру. Так что замена была оправдана — если бы потеряли Думбья, было бы обидно.

— Вы часто говорили, что рассчитываете на Ионова, и сегодня он забил…

— Он станет сильным игроком, и вы еще будете гордиться, что он тут играет. Надо любить свою команду. Команда только собирается. Игрок к игроку, команда шаг за шагом строится. Он забил, и я рад за него. Он проявил самоотверженность и скоростные качества. Мало кто сделал столько рывков, сколько Ионов. А с трибун ему кричат…

Мне хочется тому, кто сзади мне все время кричит, по-русски что-то сказать. Мне его разорвать хочется за это хамство. Я спокойный, но могу вцепиться. А вообще благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за свое имя, а за футбольный город и команду «Ростов». Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город.

— Зачем вы обращаете внимание на отдельные выкрики?

— Понятно, что не стоит. Болельщики команду пусть воспринимают тепло, меня не интересует мое «я», меня интересуют команда и город. Приходится с таким трудностями сталкиваться что ой-ой-ой. Спасибо городу, губернатору и президенту, что помогают. Проблемы идут еще с 2013—2014 года, это не мой багаж, но приходится тащить. Да, будет тяжело, не будет все время прекрасно. Но когда ребенок рождается — это дается тяжело, но потом все счастливы.

Ростов 2:2
Первый тайм: 1:2
Спартак М
28.10.2017, 19:00 Зрители: 9820 основной раунд: 15-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Леонид Кучук Массимо Каррера
Голы
20′ Алексей Ионов (А.Е. Бухаров) 12
87′ Мацей Вилюш (Ж. Маер) 3
11 Фернанду 31′
8 Денис Глушаков (де Соуза Луиз Адриану, М. Петкович) 34′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Жан Маер 20
Александр Гацкан (к) 84
76′ Александр Бухаров 11
75′ Виталий Устинов 91
Элдор Шомуродов 14
90′ Алексей Ионов 12
Игорь Киреев 8
62′ Мусса Думбья 17
Хорен Байрамян 19
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски 65′
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
18 Зелимхан Бакаев
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
71 Ивелин Попов
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 6
7 Угловые 8
9 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров
«Халл» забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого
«Бавария» возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
«Манчестер Сити» победил, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17: видео
Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»
Месси и Суарес — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Атлетиком»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь