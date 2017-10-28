Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил юношескую команду с победой в финальном турнире чемпионата мира.
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров
«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Спартак» (2:2).
«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Спартак» (2:2).
«СПАРТАК» ПОЛНЫЙ СТАДИОН НЕ СОБРАЛ
Для болельщиков «Спартака» выезд в
В итоге на берега Дона прибыла не самая большая делегация (если сравнивать с прошлыми сезонами). В гостевой сектор «Олимпа-2» было куплено около 900 билетов (по 500 рублей) при квоте в полторы тысячи мест.
Не вызывал матч с чемпионом ажиотажа и среди местной публики. Билеты продавались вяло и к стартовому свистку стадион в лучшем случае заполнился чуть более, чем на 70%. У такой посещаемости есть несколько очевидных причины. Первая — высокие цены на билеты (за ворота — 500 рублей) и далеко не самые лучшие результаты «Ростова». Последний раз
ПРОГНОЗ АНДРЕЕВА
Озадачили последние результаты «Ростова» и Сергея Андреева. Бывший нападающий сборной СССР на стадион в субботний вечер не пошел, а наблюдал матч по телевизору.
— Мой прогноз? Ничего не буду говорить про результат, чтобы потом не выглядеть болтуном, — отметил Андреев. — Смотреть игру обязательно буду, но переживать ни за одну из команд не стану. В моем возрасте «болеть» уже не надо, поэтому эмоции оставлю при себе.
— У «Ростова» сейчас кризис, проигрывать никак нельзя, но если честно не вижу, за счет чего хозяева могут выиграть. «Спартак» сейчас не подъеме, команда показывает хороший футбол. Если «Ростов» выиграет, то можно будет сказать, что жизнь налаживается.
ДЖОКЕР «СПАРТАКА» В ЗАПАСЕ
В составе «Ростова» никаких сюрпризов не произошло. До сих пор лечатся Тимофей Калачев, Владимир Дядюн и Павел Могилевец,
У «Спартака» же тоже не обошлось без изменений. В стартовом протоколе можно было найти Марко Петковича и Залимхана Бакаева. В запасе
КОНЦОВКА «СПАРТАКУ» НЕ УДАЛАСЬ
С первых минут «Ростов» попытался взять игру под свой контроль. Работал прессинг, а футболисты
В итоге хозяева забили
После перерыва «Спартак» отдал мяч «Ростову», и в итоге в концовку чемпион вновь провалил. На 87-й минуте Жан Майер подал с углового, а Мацей Вилюш головой принес своей команде ничью.
«Спартак» упустил шанс приблизиться к лидерам вплотную, а «Ростов»
|Леонид Кучук
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)