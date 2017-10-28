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22:11 (мск), источник: Советский спорт

Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров

«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Спартак» (2:2).

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«СПАРТАК» ПОЛНЫЙ СТАДИОН НЕ СОБРАЛ

Для болельщиков «Спартака» выезд в Ростов-на-Дону один из любимых в сезоне. Отличные отношения с местными фанатами, множество колоритных ресторанов, раки — в южной столице есть все, чтобы поездка запомнилась надолго. В этот раз подвела только погода. В городе уже неделю идет дождь, который прекращается лишь по ночам.

В итоге на берега Дона прибыла не самая большая делегация (если сравнивать с прошлыми сезонами). В гостевой сектор «Олимпа-2» было куплено около 900 билетов (по 500 рублей) при квоте в полторы тысячи мест.

Не вызывал матч с чемпионом ажиотажа и среди местной публики. Билеты продавались вяло и к стартовому свистку стадион в лучшем случае заполнился чуть более, чем на 70%. У такой посещаемости есть несколько очевидных причины. Первая — высокие цены на билеты (за ворота — 500 рублей) и далеко не самые лучшие результаты «Ростова». Последний раз желто-синие выигрывали в чемпионате 12 августа.

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ПРОГНОЗ АНДРЕЕВА

Озадачили последние результаты «Ростова» и Сергея Андреева. Бывший нападающий сборной СССР на стадион в субботний вечер не пошел, а наблюдал матч по телевизору.

— Мой прогноз? Ничего не буду говорить про результат, чтобы потом не выглядеть болтуном, — отметил Андреев. — Смотреть игру обязательно буду, но переживать ни за одну из команд не стану. В моем возрасте «болеть» уже не надо, поэтому эмоции оставлю при себе.

— У «Ростова» сейчас кризис, проигрывать никак нельзя, но если честно не вижу, за счет чего хозяева могут выиграть. «Спартак» сейчас не подъеме, команда показывает хороший футбол. Если «Ростов» выиграет, то можно будет сказать, что жизнь налаживается. Все-таки «Спартак» сейчас самая играющая команда страны. Будет сделано большое дело для того, чтобы выйти из кризиса.

ДЖОКЕР «СПАРТАКА» В ЗАПАСЕ

В составе «Ростова» никаких сюрпризов не произошло. До сих пор лечатся Тимофей Калачев, Владимир Дядюн и Павел Могилевец, из-за условий арендного соглашения вне заявки оказался и Александр Зуев. Четверка расположилась на центральной трибуне, откуда и смотрела весь матч. В итоге место в нападении желто-синих вновь занял Александр Бухаров, а помогали ему атаковать Алексей Ионов и Мусса Думбия.

У «Спартака» же тоже не обошлось без изменений. В стартовом протоколе можно было найти Марко Петковича и Залимхана Бакаева. В запасе красно-белых остался Лоренсо Мельгарехо, который в текущем сезоне стал настоящим джокером «Спартака». На счету парагвайца 5 голов и 4 голевые передачи во всех турнирах. На поле он появился только во втором тайме.

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КОНЦОВКА «СПАРТАКУ» НЕ УДАЛАСЬ

С первых минут «Ростов» попытался взять игру под свой контроль. Работал прессинг, а футболисты желто-синих не жалели себя в единоборствах. Особенно интересным оказалось противостояние между Сергеем Паршивлюком и Дмитрием Комбаровым. Бывшие партнеры по «Спартаку» с особой «любовью» лупили друг друга по ногам.

В итоге хозяева забили все-таки первыми. Бухаров протащил мяч по флангу и отдал в центр штрафной, где Ионов без проблем пробил Александр Селихова. Следом «Спартак» все-таки включился и уже на 34-й минуте счет был в пользу красно-белых. Сначала Фернандо пробил в «девятку» метров с 30, а потом Денис Глушаков воспользовался суматохой .

После перерыва «Спартак» отдал мяч «Ростову», и в итоге в концовку чемпион вновь провалил. На 87-й минуте Жан Майер подал с углового, а Мацей Вилюш головой принес своей команде ничью.

«Спартак» упустил шанс приблизиться к лидерам вплотную, а «Ростов» все-таки показал характер. Но побед желто-синие не знают уже с 6-го тура.

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Ростов 2:2
Первый тайм: 1:2
Спартак М
28.10.2017, 19:00 Зрители: 9820 основной раунд: 15-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Леонид Кучук Массимо Каррера
Голы
20′ Алексей Ионов (А.Е. Бухаров) 12
87′ Мацей Вилюш (Ж. Маер) 3
11 Фернанду 31′
8 Денис Глушаков (де Соуза Луиз Адриану, М. Петкович) 34′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Жан Маер 20
Александр Гацкан (к) 84
76′ Александр Бухаров 11
75′ Виталий Устинов 91
Элдор Шомуродов 14
90′ Алексей Ионов 12
Игорь Киреев 8
62′ Мусса Думбья 17
Хорен Байрамян 19
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски 65′
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
18 Зелимхан Бакаев
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
71 Ивелин Попов
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 6
7 Угловые 8
9 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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