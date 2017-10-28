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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

«Спартак» упустил победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2. Желто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.

В середине первого тайма Александр Бухаров с левого края вошёл в штрафную и прострелил на Алексея Ионова, который в касание из-под Георгия Джикии попал точно в дальний угол. На 31-й минуте Фернандо подкараулил отскок у штрафной и могучим ударом с 27 метров вколотил мяч в верхний угол ворот.

Две минуты спустя Марко Петкович вырезал подачу с фланга, Луис Адриано выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч на Денис Глушакова, который с центра штрафной пробил точно в угол. В концовке Жан Маер с углового навесил во вратарскую, Мацей Вилюш выиграл позицию у Петковича и головой вколотил мяч в сетку.

«Спартак» с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. «Ростов» (18) — 10-й.

Ростов 2:2
Первый тайм: 1:2
Спартак М
28.10.2017, 19:00 основной раунд: 15-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Леонид Кучук Массимо Каррера
Голы
20′ Алексей Ионов (А.Е. Бухаров) 12
87′ Мацей Вилюш (Ж. Маер) 3
11 Фернанду 31′
8 Денис Глушаков (де Соуза Луиз Адриану, М. Петкович) 34′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Жан Маер 20
Александр Гацкан (к) 84
76′ Александр Бухаров 11
75′ Виталий Устинов 91
Элдор Шомуродов 14
90′ Алексей Ионов 12
Игорь Киреев 8
62′ Мусса Думбья 17
Хорен Байрамян 19
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски 65′
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
18 Зелимхан Бакаев
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
71 Ивелин Попов
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 6
7 Угловые 8
9 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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