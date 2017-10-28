Лимитные оковы Карреры. Как «Спартаку» преодолеть нехватку россиян

Источник: Спорт-Экспресс

Защитнику красно-белых Андрею Ещенко понадобится две-три недели на восстановление после травмы и он точно не поможет команде в ближайшем матче с «Ростовом». В связи с его отсутствием положение «Спартака» с точки зрения лимита на легионеров становится очень сложным: если не брать в расчет резервистов, имевших совсем мало практики в чемпионате (или не имевших совсем), в обойме осталось пять футболистов с российским паспортом. А именно: Селихов, Джикия, Кутепов, Комбаров, Глушаков. Много ли вариантов у Карреры перед игрой с «Ростовом»?

ВАРИАНТ 1. ВСЕХ ЗДОРОВЫХ — В ОСНОВУ, ТАСКИ — НА ЗАМЕНУ

Вариант № 1. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Первый путь выхода из ситуации самый банальный: свистать в основу всех, кто остался в наличии, не изменяя структуру игры. Минусы варианта: придется жертвовать фигурой Таски в пользу Кутепова (так уж получается, что с Ильей оборона выглядит все равно слабее, чем даже с ошибающимся немцем) и терпеть присутствие на правом фланге Петковича, наивно веря, что серб хотя бы перестанет привозить на ровном месте. Но главный недостаток — отсутствие всякого резерва и плана Б на случай травмы кого-то из россиян.

ВАРИАНТ 2. ВСЕХ ЗДОРОВЫХ — В ОСНОВУ, ТАСКИ — ТОЖЕ

Вариант № 2. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Данный вариант предполагает переход «Спартака» на схему, от которой Каррера с недавних пор в очередной раз отказался. Впрочем, он не раз подчеркивал, что все зависит от соперника, а, учитывая, что у «Ростова» впереди могут выйти одновременно три ярко выраженных атакующих футболиста (Дядюн — центрфорвард, под ним — Зуев и Думбья), расстановка с тремя защитниками может действительно оказаться снова актуальной. Тем более в этом случае при пожарах Петковича на фланге будет дополнительная подстраховка от правого центрального защитника.

ВАРИАНТ 3. НА ВОЛНЕ ИГРЫ С НАЛЬЧИКОМ ВЫПУСТИТЬ ДАВЫДОВА

Вариант № 3. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Одно из самых приятных событий из матча «Спартака» в 1/8 финала Кубка России — достойная игра Давыдова, который впервые в сезоне вышел за главную команду. Многие о Денисе уже подзабыли, а он и первый тайм качественно провел, отметившись резкими смещениями в центр после дриблинга и одним обводящим ударом в штангу, и после перерыва две решающие голевые передачи выполнил.

Кстати, позиция «под нападающим» Давыдову, кажется, подходит даже лучше, чем роль чистого форварда — есть пространство для разгона. Трудно сказать, сможет ли Денис проявить себя также против команды премьер-лиги, а не второго дивизиона, когда психологическое давление окажется больше, а соперники будут встречать гораздо быстрее и агрессивнее, еще при приеме мяча. Но никто не удивится, если Каррера предоставит «юному Месси» еще один шанс. Он его заслужил.

В таком случае появится возможность не разбивать сильнейшую связку центральных защитников, а Кутепов обеспечит хотя бы какой-то российский резерв на замене.

ВАРИАНТ 4. ВСПОМНИТЬ О БАКАЕВЕ

Вариант № 4. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

В последний раз 21-летний крайний полузащитник выходил в основе в ничейном матче с «Анжи» (2:2), с тех пор же не появлялся даже на замену. Не сказать, что тремя шансами на старте сезона Зелимхан воспользовался, поэтому, наверное в среду он и просидел на скамейке всю игру. И сейчас его выход на фланге будет подразумевать отсутствие одного из важных легионеров атакующей группы.

ВАРИАНТ 5. РИСКНУТЬ И ДАТЬ ШАНС РАССКАЗОВУ

Вариант № 5. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Главная головная боль «Спартака» после победы над Нальчиком — именно игра Петковича на правом фланге обороны. Кажется, что дело здесь не только в уровне футболиста, но и в огромном психологическом грузе. Серб знает и слышит, что о нем говорят и пишут в России, и проще ему от этого пока не становится. Наличие в составе столь непредсказуемого футболиста, который уже надопускал ошибок, эквивалентно нахождению на пороховой бочке. Рвануть может в любую секунду.

В связи с этим многие болельщики просят попробовать на бровке 19-летнего Рассказова. За главную команду он пока не играл, но сейчас экстренно оказался привлечен к тренировкам и матч против Нальчика смотрел со скамейки запасных. В нынешнем сезоне Николай шаг за шагом прогрессирует в «Спартаке-2», он уже отвоевал место в стартовом составе молодежной сборной России. У него есть потенциал, но пока нет опыта.