Лимитные оковы Карреры. Как «Спартаку» преодолеть нехватку россиян

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Приднестровье воссоединится с РФ после признания - Красносельский
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Кубань
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Леганес
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом» в матче РФПЛ
Канадские фигуристы установили мировой рекорд в коротком танце
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
11:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лимитные оковы Карреры. Как «Спартаку» преодолеть нехватку россиян

Много ли вариантов у Карреры перед игрой с «Ростовом»?

Источник: Спорт-Экспресс

Защитнику красно-белых Андрею Ещенко понадобится две-три недели на восстановление после травмы и он точно не поможет команде в ближайшем матче с «Ростовом». В связи с его отсутствием положение «Спартака» с точки зрения лимита на легионеров становится очень сложным: если не брать в расчет резервистов, имевших совсем мало практики в чемпионате (или не имевших совсем), в обойме осталось пять футболистов с российским паспортом. А именно: Селихов, Джикия, Кутепов, Комбаров, Глушаков. Много ли вариантов у Карреры перед игрой с «Ростовом»?

ВАРИАНТ 1. ВСЕХ ЗДОРОВЫХ — В ОСНОВУ, ТАСКИ — НА ЗАМЕНУ

Вариант № 1. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Первый путь выхода из ситуации самый банальный: свистать в основу всех, кто остался в наличии, не изменяя структуру игры. Минусы варианта: придется жертвовать фигурой Таски в пользу Кутепова (так уж получается, что с Ильей оборона выглядит все равно слабее, чем даже с ошибающимся немцем) и терпеть присутствие на правом фланге Петковича, наивно веря, что серб хотя бы перестанет привозить на ровном месте. Но главный недостаток — отсутствие всякого резерва и плана Б на случай травмы кого-то из россиян.

ВАРИАНТ 2. ВСЕХ ЗДОРОВЫХ — В ОСНОВУ, ТАСКИ — ТОЖЕ

Вариант № 2. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Данный вариант предполагает переход «Спартака» на схему, от которой Каррера с недавних пор в очередной раз отказался. Впрочем, он не раз подчеркивал, что все зависит от соперника, а, учитывая, что у «Ростова» впереди могут выйти одновременно три ярко выраженных атакующих футболиста (Дядюн — центрфорвард, под ним — Зуев и Думбья), расстановка с тремя защитниками может действительно оказаться снова актуальной. Тем более в этом случае при пожарах Петковича на фланге будет дополнительная подстраховка от правого центрального защитника.

ВАРИАНТ 3. НА ВОЛНЕ ИГРЫ С НАЛЬЧИКОМ ВЫПУСТИТЬ ДАВЫДОВА

Вариант № 3. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Одно из самых приятных событий из матча «Спартака» в 1/8 финала Кубка России — достойная игра Давыдова, который впервые в сезоне вышел за главную команду. Многие о Денисе уже подзабыли, а он и первый тайм качественно провел, отметившись резкими смещениями в центр после дриблинга и одним обводящим ударом в штангу, и после перерыва две решающие голевые передачи выполнил.

Кстати, позиция «под нападающим» Давыдову, кажется, подходит даже лучше, чем роль чистого форварда — есть пространство для разгона. Трудно сказать, сможет ли Денис проявить себя также против команды премьер-лиги, а не второго дивизиона, когда психологическое давление окажется больше, а соперники будут встречать гораздо быстрее и агрессивнее, еще при приеме мяча. Но никто не удивится, если Каррера предоставит «юному Месси» еще один шанс. Он его заслужил.

В таком случае появится возможность не разбивать сильнейшую связку центральных защитников, а Кутепов обеспечит хотя бы какой-то российский резерв на замене.

ВАРИАНТ 4. ВСПОМНИТЬ О БАКАЕВЕ

Вариант № 4. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

В последний раз 21-летний крайний полузащитник выходил в основе в ничейном матче с «Анжи» (2:2), с тех пор же не появлялся даже на замену. Не сказать, что тремя шансами на старте сезона Зелимхан воспользовался, поэтому, наверное в среду он и просидел на скамейке всю игру. И сейчас его выход на фланге будет подразумевать отсутствие одного из важных легионеров атакующей группы.

ВАРИАНТ 5. РИСКНУТЬ И ДАТЬ ШАНС РАССКАЗОВУ

Вариант № 5. Фото «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс
Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 15, 28.10.2017, 19:00
Ростов
-Спартак М-

Главная головная боль «Спартака» после победы над Нальчиком — именно игра Петковича на правом фланге обороны. Кажется, что дело здесь не только в уровне футболиста, но и в огромном психологическом грузе. Серб знает и слышит, что о нем говорят и пишут в России, и проще ему от этого пока не становится. Наличие в составе столь непредсказуемого футболиста, который уже надопускал ошибок, эквивалентно нахождению на пороховой бочке. Рвануть может в любую секунду.

В связи с этим многие болельщики просят попробовать на бровке 19-летнего Рассказова. За главную команду он пока не играл, но сейчас экстренно оказался привлечен к тренировкам и матч против Нальчика смотрел со скамейки запасных. В нынешнем сезоне Николай шаг за шагом прогрессирует в «Спартаке-2», он уже отвоевал место в стартовом составе молодежной сборной России. У него есть потенциал, но пока нет опыта.

В матче на Кубок России появление Рассказова выглядело бы, наверное, логичнее, чем сейчас, в предстоящем важном сражении с «Ростовом». Рискнет ли Каррера?

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
За ЦСКА становится страшно
Шайба Радулова принесла «Далласу» волевую победу над «Калгари»
Погорилая вернулась после кошмара
Догнать Гвардьолу вообще реально? Анонс 10-го тура АПЛ
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь