«Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом» в матче чемпионата России

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«Спартак» в различных турнирах не проигрывает уже 12 матчей подряд, что является лучшей серией команды за 15 лет. Команда Массимо Карреры лидирует в группе Лиги чемпионов, вышла в четвертьфинал Кубка России и поднялась на пятое место в чемпионате страны, после неудачного старта претендуя на путевки в Лигу чемпионов.

Фоторепортаж «Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет Красно-белые вышли в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2010/11.

В среду «Спартак» провел кубковый матч с выступающим во втором дивизионе «Спартаком» из Нальчика, разгромив соперника со счетом 5:2. В первом тайме со стороны футболистов «Спартака» вновь присутствовала недооценка соперника, однако после перерыва подопечные Карреры довели дело до разгрома. Несмотря на большое количество травмированных футболистов, «Спартак» постепенно возвращает себе чемпионскую игру, забивая в последних матчах не менее двух мячей. Лишь в домашней встрече с «Амкаром» в предыдущем туре чемпионата России «Спартак» не сумел забить и довольствовался нулевой ничьей.

«Ростов» под руководством белорусского специалиста Леонида Кучука, несмотря на серьезные перемены в межсезонье, неплохо начал чемпионат, находясь в числе лидеров, однако осенью южан настиг спад. Ростовчане не могу победить на протяжении восьми матчей чемпионата России, опустившись на 11-е место. От зоны переходных матчей «Ростов» отделяют всего три очка.

В среду «Ростов» выбыл из борьбы за Кубок России, на своем поле в серии пенальти уступив «Амкару». Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1, после чего команды пробили по 12 пенальти, и решающий промах допустил узбекский форвард ростовчан Эльдар Шомуродов.

Песьяков, Паршивлюк и Макеев против «Спартака»

В составе ростовчан выступают несколько бывших спартаковцев — голкипер Сергей Песьяков, защитники Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк, а также полузащитник Александр Зуев. Зуев находится в аренде и не сыграет в матче против клуба, который владеет правами на футболиста.

В Ростов-на-Дону не полетел итальянский защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, зато восстановился после травмы голкипер Артем Ребров. Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет на стадионе «Олимп-2», начало — 19:00 мск. Главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан-Удэ.

15-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил ЦСКА (1:0). В воскресенье встречаются «Амкар» и «Урал», «Динамо» и «Тосно», «Зенит» и «Локомотив», «Краснодар» и хабаровский СКА. Завершится тур в понедельник матчами между «Уфой» и «Рубином», а также «Ахматом» и «Анжи».