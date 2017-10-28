Дмитрий Баринов: Если бы Слуцкий пригласил, поехал бы в «Халл»

Источник: Спорт-Экспресс

«ТЫ КТО ТАКОЙ?»

— «Локомотив» — на первом месте. Как вы это сделали?

— Хорошо работали на сборах, подготовились, вот в лидерах и идем. Да, пожалуй, Ману Фернандеш выделяется, но главное — классная атмосфера и коллектив, из которого никто не выпадает. Друг за друга бьемся, не теряем концентрацию весь матч.

— За последний месяц вы провели на поле семь минут. Семин объяснял, почему так?

— Мне никто ничего не говорил. Палычу виднее, он определяет состав.

— После «Амкара» Семин разочаровался в вас как защитнике, а в центре поля предпочитает Денисова и Тарасова?

— Я семь встреч провел как центральный защитник, и довольно неплохо. И я бы не сказал, что мной затыкали дыру. Наоборот, Семин доверял. Просто когда не забивали в первом тайме, перестраивались на схему с четырьмя футболистами обороны. А сейчас, как видите, только так и играем. Я не обижаюсь. Значит, команде комфортнее. Куда меня тренер поставит, там и буду выходить. Но удобнее в середине поля. Опорник — моя позиция.

— Ваш бывший одноклубник Николай Кипиани год назад говорил: «Баринов не уступает Денисову». Сейчас можете сказать о себе так же?

— Денисов сейчас наш лидер в центре поля. С Тарой (Тарасовым — Прим. А. М.) у него лучшая связка. А я стараюсь вообще никогда никому не уступать, будь мне 20 лет, а сопернику — 30 или 35. Всегда иду до конца. Извинюсь, если не прав, но это футбол, жесткий вид спорта. Надо доказывать свое место в составе. А станешь оббегать всех вокруг — все и закончится, никто тебе играть не даст. У меня хватало таких случаев в первой команде «Локомотива»: ударил кому-то старшему по ноге, а он начинает: «Да ты кто такой тут, борзый?».

— Надеюсь, вы не про Игоря Денисова.

— С первого дня мы в прекрасных отношениях, Игорь дает советы. Спокойный человек, но всегда будет отстаивать правду, если уверен в ней. А Тарасов — настоящий друг по жизни. О какой помощи его ни попроси, сделает все, что в его силах. Недавно Тара пробивал через знакомых, чтобы сделать мне скидку на машину.

— На Зобнина в «Динамо» Денисов орал матом. С вами Игорь так же суров?

— На тренировках Гарик обычно спокоен. А вот если в игре что-то не то сделаешь — может крикнуть, что в голову взбредет. Но чаще всего — объясняет. На меня и Палыч часто орет, когда я на бровке.

Юрий СЕМИН | Источник: Спорт-Экспресс

ПРИХОДИШЬ В ЗАЛ — А СЕМИН ПРЕСС КАЧАЕТ

— Семин пару раз путал Измайлова с Янбаевым. С вами ошибок не было?

— Нет. Я про Палыча вот что лучше расскажу. Приходишь в зал разминаться перед тренировкой — а он там пресс или спину качает! Меня поражает его форма в таком возрасте. А кто хочет узнать, какой Семин тренер, пусть посмотрит на турнирную таблицу.

— Самый памятный разговор в раздевалке?

— Проигрываем «Спартаку» — 0:2. В перерыве подходит ко мне Батуренко, один из ассистентов Семина: «Ты переходишь в опорную зону. И я не сомневаюсь: забьешь». Через две минуты случается мой первый гол за «Локомотив», и мы побеждаем — 4:3.

— Вы отметили Фернандеша. Почему?

— Он сейчас, можно сказать, по-новому раскрылся. Непредсказуемый на поле: в любой момент может обвести, ударить или отдать передачу. Как человек Ману открытый, поговорить с ним всегда можно. После тренировок не раз подходил ко мне, советовал: «У тебя хороший удар, пользуйся этим, чаще бей». Все по-русски — Ману отлично им владеет.

— Фернандеш и сам признает, что все держит в себе. С кем общаться легче?

— Борис Ротенберг — отличный парень, с ним всегда можно поговорить на любые темы. У нас соседние места — и на матчах, и в Баковке. Боря подбадривает, заводит.

— На поле он выходит по футбольным заслугам?

— Да. Ротенберг — профессионал. После каждой тренировки — восстановление, перед — тренажерка.

Дмитрий БАРИНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК ИГРАЛИ «НА Ж… У»

— В детстве у вас в голове был один футбол?

— В школу всегда брал с собой мячик, на переменах собирал народ, и играли там на полянке. Друзья все старше, и все — ребята спортивные. Каждый день гоняли, а когда пошли в секцию, оставались после тренировок поиграть «на ж… у». Выпить, покурить — это не про нас.

— Потом вы попросились в команду к старшим — и тренер согласился.

— В местном клубе «Селена», выступали на первенство Щелковского района. Бывало, сначала бегал за свой возраст, а потом еще два матча за парней постарше. Когда восьмилетним уехал в щелковский «Спартак», меня сразу взяли в команду 1994 года рождения (Баринов 1996-го — Прим. А. М.). А лет в 11, уже когда в «Сатурн» взяли, летом приезжал домой на каникулы — и играл в команде с мужиками!

— В «Сатурне» тяжело переживали разлуку с семьей?

— Очень. Хорошо, что у меня был друг Сергей Ющенко. Играли с ним и в «Олимпе» — туда перешел мой тренер из Щелкова. В «Сатурн» Серега приехал на два месяца раньше меня, адаптировался, так что очень помог, поддерживал. И все равно первые три месяца скучал по маме, плакал почти каждый день… В прошлом году купил маме небольшой дом, а сестре этим летом — квартиру. В том же доме, где она жила, только на два этажа ниже, трехкомнатную. Сестра ждет уже второго ребенка. Мамин дом — рядышком, недалеко от родного Огуднево. Мама всегда меня просила: «Станешь футболистом — построй мне домик». Вот, исполнил ее мечту.

— Из «Сатурна» вас могли взять «Динамо» и «Зенит». Почему выбрали «Локомотив»?

— Не знаю — может, потому, что можно было сесть на метро, добраться до «Щелковской», а оттуда и до дома? «Зениту» я сразу сказал нет. И так в родным местах почти не бывал, а тут Питер. А «Динамо» меня уже брало — в «Локомотив» еще только на недельный просмотр надо было отправиться. Но поехал — и понравился.

— С кем подружились?

— В клубе сошелся с Сашей Ломакиным — он сейчас в аренде в «Енисее» из «Урала». Еще с Миранчуками. В интернате братья часто дрались — но так, по-дружески. Поколотит один другого, а через минуту уже обнимаются.

Дмитрий БАРИНОВ (справа) и Александр ГОЛОВИН | Источник: Спорт-Экспресс

ПО ЮНОШАМ ГОЛОВИН НЕ ВЫДЕЛЯЛСЯ

— На чемпионате мира сборная России U-17 дошла до 1/8 финала, и в матче с Бразилией вас удалили.

— Продвинул далеко мяч и пошел за ним в подкате. Там судейство больше сыграло. В ногу я бразильцу почти не попал, но тот упал и закричал. Я потом жутко переживал: думал, что подвел команду. Да, это Бразилия, но мы играли почти на равных. Уже после моего удаления пошли голы, и в итоге — 1:3.

— Через два года на Евро U-19 в группе победили Испанию с Асенсио, Себальосом и Майоралем и сказали: «Нам очень помогло, что в нас никто не верил». А что еще?

— Тут от тренера многое зависит. Рад, что поработал со штабом Хомухи, который очень силен. В том числе, как мотиватор. Хомуха собирал нас перед каждой игрой, настраивал, говорил: «Ребята, вы сильные». В том возрасте это помогало. Еще Хомуха показывал много мотивирующих роликов.

— «Гладиатора», как Слуцкий?

— И это тоже. Мы и соперников много просматривали. Хомуха устраивал по две теории в день! Изучали всех досконально, потому и знали, как побеждать. Бесед главный тренер проводил тоже много: мне детально объяснял, как против кого действовать, кто какой ногой владеет и как открывается.

— Хомуха отбирал у игроков телефоны. Это не демотивировало?

— Наоборот, принесло результат. Пообщался вечером с родителями — и сдаешь на ночь, получаешь обратно только утром. В итоге высыпался, режимил, как надо.

— Этого тренера со временем видели в главной сборной, а в итоге он провалился с молодежкой. Почему?

— Наверное, просто не повезло. Да и команда была не до конца сыграна. Мы прошли с Хомухой два Евро, а тут считались самыми младшими. Отсюда — недопонимание, даже на тренировках кусались. Ударю кого-то по ногам — и начинается: «Да ты кто такой?».

— Сейчас яркое имя сборной Хомухи — Головин. Каким он был два-три года назад?

— Не особо выделялся. Реально, никого фантастического не было, все на равных. Мы были сильны как коллектив. С 17 лет, когда выиграли чемпионат Европы в Словакии (2013 год — Прим. «СЭ»), состав почти не поменялся — отсюда сыгранность. На тренировках все взаимодействия отрабатывали годами — в этом большая заслуга Хомухи.

А Саша прибавил уже в клубе. С ранних лет Голове доверяли, и вот, что получилось.

— В год вашего серебра на Евро «Локомотив» купил Дельвина Ндингу на ту же позицию, где выступаете вы. Не было обидно?

— Скажем так, размышления возникли. Есть же свои воспитанники, они не хуже, а может, и лучше. Сейчас молодежи стало больше — она у «Локомотива» очень хорошая. В «Казанке» ребята тоже приличные, они с нами тренируются, привыкают к ритму.

Дмитрий БАРИНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

МЕЧТА? ЧЕМПИОНАТ МИРА

— С Рифатом Жемалетдиновым вы ведь давно знакомы?

— С детства. Голова тогда большая у него была! (Смеется) Рифат и в школе выделялся габаритами. Тренеры всегда требовали принимать мяч с уходом, это всегда было его козырем. Если Рифат на скорости прокидывает мяч, догнать невозможно. В молодежке он сейчас лидер: забил и Австрии, и Сербии.

— Жемалетдинов отказался от десятикратного увеличения зарплаты в «Локомотиве» ради «Рубина». Он прав?

— Об этом трансфере мы много разговаривали. Конечно, я был против того, чтобы Рифат уходил: он мой друг. Но своего решения Жемалетдинов не поменял бы. Видимо, в Казани пообещали что-то хорошее. С новым тренером заиграл — и с каким тренером, с Бердыевым!

— Вашим лучшим другом в сборной Хомухи был Сергей Макаров. Как ему в чемпионате Кипра?

— Все нравится, мы постоянно на связи. Он ведь там не один, еще Довбня и Кипиани. Они втроем всегда рядом друг с другом.

— Вы хотите поиграть в Европе? Помню, говорили об английской премьер-лиге…

— Сейчас я футболист «Локомотива» и рад этому. Но моя мечта — уехать. В перспективе, когда поступит подходящее предложение. Это может быть не топовая команда, пусть даже за выживание борется. Просто хочется познать другой футбол, и чтобы было интересно.

— К Слуцкому в «Халл Сити» перешли бы?

— Если бы такая возможность была — да. Поехал бы.

— Вы могли когда-то уйти из «Локомотива» в аренду?

— Год назад уже договорились с одним клубом премьер-лиги. Тогда уходил Черевченко, и на его место пришел Семин. Я бы не потерял в условиях. Но Палыч сказал: «Нет. Доверяю тебе». Когда с тобой напрямую говорит тренер — не передает через кого-то, а именно напрямую — всегда готов выслушать и понять.

— Почему вас не вызвали в молодежную сборную на октябрьские матчи?

— Все вопросы — к главному тренеру (Евгению Бушманову — Прим. «СЭ»). Я говорить ничего плохого не буду. Принимает решения он.

— Не удивляет, что Бушманов вместо игрока топ-клуба премьер-лиги вызывает защитников «Спартака-2», где недавно работал сам?

— Я, конечно, все понимаю, но, обидно, что не поехал на этот сбор. Тем более, очень сильные соперники были — Австрия и Сербия. Смотрел, переживал. А эти две недели провел дома, в семье. Два дня отдыхал и занимался делами, потом тренировался в зале.

— У вас или еще у кого-то в молодежке есть конфликт с Бушмановым?

— Когда находился в расположении сборной, все было хорошо.

— Правда, что Черчесов хотел видеть вас в главной сборной этой осенью?

— Я об этом не слышал. Игроки «Локомотива» мне ничего такого не передавали.

— Но это — ваша цель?

— Конечно. Мечтаю попасть на домашний чемпионат мира. Для этого мне нужно выходить на своей позиции — в центре поля — и показывать там лучший футбол. Тогда все достижимо.