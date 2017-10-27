Гончаренко: ЦСКА мало забивает, и нам нужно решить эту проблему

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— Если отвлечься от удаления, то мы не можем создать много моментов у ворот соперника, — начал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Нам не хватает качественных атак, чтобы забивать голы, мы делаем это слишко редко. Это проблема, которую мы должны решить. Не думаю, что сегодня мы заслужили поражения, но и «Арсенал» не заслужил победу.

— Видите, за счет чего ЦСКА может прибавить в атаке?

— Конечно, мы видим, пытаемся что-то улучшить, говорим с футболистами. К сожалению, пока не можем улучшить эту ситуацию. Тяжело вспомнить, когда мы забивали больше двух мячей.

— Не было в решении выпустить Оланаре и Чалова недооценки соперника?

— Ни о какой недооценки не идет речи. У нас были определенные проблемы. Исходя из этого, сегодня был оптимальный состав. Если кто-то не появился на поле, значит, на то были причины.

— Можно ли сказать, что игра с «Базелем» — главная для команды в этом году?

— Когда идут столько игр, то каждая становится главной. Для нас любой матч важен, будто то чемпионат России или Лига чемпионов. Как только начинаешь их делить — появляются проблемы.

— На матче в «Базеле» ожидается аншлаг. Добавит ли этого мотивации команде?

— В любом случае более приятно, чем при пустом стадионе.

— Болельщики ЦСКА устроили фейрверк на трибунах. Как отнеслись к этому?

— Наверняка будет большой штраф. Это не то, что надо, не поддержка. Но мы не можем контролировать такие вещи.

Жесть. Настоящий салют. Хотя до победы далеко pic.twitter.com/90Ylc6P3fT — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 октября 2017 г.

— Вы сказали, что ни «Арсенал», ни ЦСКА не заслужили победы. А кто заслужил?

— Сегодня еще была третья команда? Как мне ответить на этот вопрос? Я уже ответил на него ранее.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг БОЖОВИЧ | Источник: Спорт-Экспресс

РАНЬШЕ «АРСЕНАЛ» БЫЛ ДОМАШНЕЙ КОМАНДОЙ. ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

— Матч получился тяжелым, — считает главный тренер «Арсенала» Божович. — В первом тайме не получилось навязывать свою игру. Второй тайм прошел чуть-чуть получше. Скажу честно, удаление повлияло на ход игры. Думаю, что победили заслуженно.

— В составе ЦСКА вышли Оланаре и Чалов, которые получают не так много времени. Были готовы к такому?

— Мы ожидали там Витиньо и Оланаре. Они на выезде с «Краснодаром» так играли. Но знали, что Аарон выйдет. Это мощный игрок, который хорошо ставит корпус.

— До зоны еврокубков одно очко. Способен ли «Арсенал» добраться до Лиги Европы ?

— Аппетит приходит во время еды. Но пока рано об этом говорить. Если бы мы проиграли, то были бы в трех очках от зоны вылета. Впереди тяжелая игра со СКА из Хабаровска. Хорошо, что выигрываем и народ доволен. Но не думаю, что стоит говорить об очень высоких задачах.

— «Арсенал» уже обыграл «Краснодар», «Зенит, теперь ЦСКА. У вас есть особый секрет, как нужно выступать против топ-клубов?

— Мы не выиграли некоторые игры, которые мы заслужили. А во всех матчах с грандами нас преследовала удача. Например, мне больше понравилась игра с «Уралом». А с топ-клубами мы выступаем вторым номером. Нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы выступить получше.

— Для вас эта победа — это случайность?

— Раньше «Арсенал» был домашней командой. Теперь все по-другому. Не хочу сказать, что мы выиграли случайно, так не бывает. То, что побеждаем у больших команд, нравится народу. Надеюсь, это придает нам уверенности. Самое сильное у нас сейчас — командная игра. Мы стали выступать лучше.

— Насколько серьезная травма у Альвареса?