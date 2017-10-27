Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ3
Ницца0
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц1
Айнтрахт Ф1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т1
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
28.10
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
28.10
Химки
Кубань
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Боец UFC анонсировал поединок с Хабибом Нурмагомедовым
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
23:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко: ЦСКА мало забивает, и нам нужно решить эту проблему

Главные тренера ЦСКА и «Арсенала» — о матче 15-го тура.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

— Если отвлечься от удаления, то мы не можем создать много моментов у ворот соперника, — начал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Нам не хватает качественных атак, чтобы забивать голы, мы делаем это слишко редко. Это проблема, которую мы должны решить. Не думаю, что сегодня мы заслужили поражения, но и «Арсенал» не заслужил победу.

— Видите, за счет чего ЦСКА может прибавить в атаке?

— Конечно, мы видим, пытаемся что-то улучшить, говорим с футболистами. К сожалению, пока не можем улучшить эту ситуацию. Тяжело вспомнить, когда мы забивали больше двух мячей.

— Не было в решении выпустить Оланаре и Чалова недооценки соперника?

— Ни о какой недооценки не идет речи. У нас были определенные проблемы. Исходя из этого, сегодня был оптимальный состав. Если кто-то не появился на поле, значит, на то были причины.

— Можно ли сказать, что игра с «Базелем» — главная для команды в этом году?

— Когда идут столько игр, то каждая становится главной. Для нас любой матч важен, будто то чемпионат России или Лига чемпионов. Как только начинаешь их делить — появляются проблемы.

— На матче в «Базеле» ожидается аншлаг. Добавит ли этого мотивации команде?

— В любом случае более приятно, чем при пустом стадионе.

— Болельщики ЦСКА устроили фейрверк на трибунах. Как отнеслись к этому?

— Наверняка будет большой штраф. Это не то, что надо, не поддержка. Но мы не можем контролировать такие вещи.

— Вы сказали, что ни «Арсенал», ни ЦСКА не заслужили победы. А кто заслужил?

— Сегодня еще была третья команда? Как мне ответить на этот вопрос? Я уже ответил на него ранее.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг БОЖОВИЧ | Источник: Спорт-Экспресс

РАНЬШЕ «АРСЕНАЛ» БЫЛ ДОМАШНЕЙ КОМАНДОЙ. ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

— Матч получился тяжелым, — считает главный тренер «Арсенала» Божович. — В первом тайме не получилось навязывать свою игру. Второй тайм прошел чуть-чуть получше. Скажу честно, удаление повлияло на ход игры. Думаю, что победили заслуженно.

— В составе ЦСКА вышли Оланаре и Чалов, которые получают не так много времени. Были готовы к такому?

— Мы ожидали там Витиньо и Оланаре. Они на выезде с «Краснодаром» так играли. Но знали, что Аарон выйдет. Это мощный игрок, который хорошо ставит корпус.

— До зоны еврокубков одно очко. Способен ли «Арсенал» добраться до Лиги Европы ?

— Аппетит приходит во время еды. Но пока рано об этом говорить. Если бы мы проиграли, то были бы в трех очках от зоны вылета. Впереди тяжелая игра со СКА из Хабаровска. Хорошо, что выигрываем и народ доволен. Но не думаю, что стоит говорить об очень высоких задачах.

— «Арсенал» уже обыграл «Краснодар», «Зенит, теперь ЦСКА. У вас есть особый секрет, как нужно выступать против топ-клубов?

— Мы не выиграли некоторые игры, которые мы заслужили. А во всех матчах с грандами нас преследовала удача. Например, мне больше понравилась игра с «Уралом». А с топ-клубами мы выступаем вторым номером. Нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы выступить получше.

— Для вас эта победа — это случайность?

— Раньше «Арсенал» был домашней командой. Теперь все по-другому. Не хочу сказать, что мы выиграли случайно, так не бывает. То, что побеждаем у больших команд, нравится народу. Надеюсь, это придает нам уверенности. Самое сильное у нас сейчас — командная игра. Мы стали выступать лучше.

— Насколько серьезная травма у Альвареса?

— Завтра пройдет медобследование. Пока не могу сказать.

Арсенал Т 1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
27.10.2017, 19:30 Зрители: 15120 основной раунд: 15-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Виктор Гончаренко
Голы
80′ Горан Чаушич (К. Комбаров, И. Горбатенко) 20
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Игорь Горбатенко 23
Эванс Кангва 10
Горан Чаушич 20
Александру Бурчану 55
20′ Виктор Альварес 21
86′ Гиа Григалава 8
69′ Сергей Ткачев 11
Анри Хагуш 14
90′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
14 Кирилл Набабкин
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
66 Бибрас Натхо 90+2′
89 Константин Кучаев 24′ 54′
4 Сергей Игнашевич 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 74′
75 Тимур Жамалетдинов
99 Аарон Самуэль Оланаре 58′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
6 Угловые 5
5 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
За ЦСКА становится страшно
СКА обновил рекорд по продолжительности очковой серии в ЧР
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
Баскетболисты ЦСКА одержали третью победу в Евролиге
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь