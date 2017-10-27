Жесть. Настоящий салют. Хотя до победы далеко pic.twitter.com/90Ylc6P3fT— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 октября 2017 г.
Гончаренко: ЦСКА мало забивает, и нам нужно решить эту проблему
Главные тренера ЦСКА и «Арсенала» — о матче 15-го тура.
Главные тренера ЦСКА и «Арсенала» — о матче 15-го тура.
— Если отвлечься от удаления, то мы не можем создать много моментов у ворот соперника, — начал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Нам не хватает качественных атак, чтобы забивать голы, мы делаем это слишко редко. Это проблема, которую мы должны решить. Не думаю, что сегодня мы заслужили поражения, но и «Арсенал» не заслужил победу.
— Видите, за счет чего ЦСКА может прибавить в атаке?
— Конечно, мы видим, пытаемся
— Не было в решении выпустить Оланаре и Чалова недооценки соперника?
— Ни о какой недооценки не идет речи. У нас были определенные проблемы. Исходя из этого, сегодня был оптимальный состав. Если
— Можно ли сказать, что игра с «Базелем» — главная для команды в этом году?
— Когда идут столько игр, то каждая становится главной. Для нас любой матч важен, будто то чемпионат России или Лига чемпионов. Как только начинаешь их делить — появляются проблемы.
— На матче в «Базеле» ожидается аншлаг. Добавит ли этого мотивации команде?
— В любом случае более приятно, чем при пустом стадионе.
— Болельщики ЦСКА устроили фейрверк на трибунах. Как отнеслись к этому?
— Наверняка будет большой штраф. Это не то, что надо, не поддержка. Но мы не можем контролировать такие вещи.
— Вы сказали, что ни «Арсенал», ни ЦСКА не заслужили победы. А кто заслужил?
— Сегодня еще была третья команда? Как мне ответить на этот вопрос? Я уже ответил на него ранее.
РАНЬШЕ «АРСЕНАЛ» БЫЛ ДОМАШНЕЙ КОМАНДОЙ. ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ
— Матч получился тяжелым, — считает главный тренер «Арсенала» Божович. — В первом тайме не получилось навязывать свою игру. Второй тайм прошел
— В составе ЦСКА вышли Оланаре и Чалов, которые получают не так много времени. Были готовы к такому?
— Мы ожидали там Витиньо и Оланаре. Они на выезде с «Краснодаром» так играли. Но знали, что Аарон выйдет. Это мощный игрок, который хорошо ставит корпус.
— До зоны еврокубков одно очко. Способен ли «Арсенал» добраться до Лиги Европы ?
— Аппетит приходит во время еды. Но пока рано об этом говорить. Если бы мы проиграли, то были бы в трех очках от зоны вылета. Впереди тяжелая игра со СКА из Хабаровска. Хорошо, что выигрываем и народ доволен. Но не думаю, что стоит говорить об очень высоких задачах.
— «Арсенал» уже обыграл «Краснодар», «Зенит, теперь ЦСКА. У вас есть особый секрет, как нужно выступать против
— Мы не выиграли некоторые игры, которые мы заслужили. А во всех матчах с грандами нас преследовала удача. Например, мне больше понравилась игра с «Уралом». А с
— Для вас эта победа — это случайность?
— Раньше «Арсенал» был домашней командой. Теперь все
— Насколько серьезная травма у Альвареса?
— Завтра пройдет медобследование. Пока не могу сказать.
|Миодраг Божович
|Виктор Гончаренко
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)