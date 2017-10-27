За ЦСКА становится страшно

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — в кризисе. Голы даются с большим трудом. За последние четыре матча в чемпионате России армейцы соорудили лишь один мяч, да и то только с помощью рикошета после удара забивающего по большим праздникам Алексея Березуцкого — в игре с «Краснодаром». И даже в домашней встрече с «Зенитом», в которой москвичи владели преимуществом, ворота петербуржцев остались сухими.

Есть, правда, один положительный момент — надежные действия обороны. Для многих это покажется удивительным, но до выезда в Тулу ЦСКА в премьер-лиге не пропускал аж с 27 августа, когда на своем поле уступил «Ахмату» — 0:1.

Впереди у армейцев важнейший матч в Лиге чемпионов с «Базелем». Поражение или ничья с большей долей вероятности в очередной раз оставит москвичей за бортом плей-офф. А вот победа даст шанс туда пробиться. Главный тренер Виктор Гончаренко прекрасно это понимает. Видимо поэтому против «Арсенала» белорус решил поберечь Мариу Фернандеса и Витинью, которые проводят почти все встречи без замен.

Туляки же при Миодраге Божовиче, похоже, нашли свою игру. «Оружейники» знают, как нужно противостоять лидерам. Пример — гостевая победа над «Зенитом». А дома «канониры» разделались с «Краснодаром», который пусть сейчас и не на ходу, все равно опасен. Немного подпортило хозяевам настроение поражение от «Анжи», но там не обошлось без спорных судейских решений.

Новая встреча началась с атак гостей. При этом люди, занявшие места на центральной трибуне и в пресс-ложе, этого не увидели. На первых минут обзор загородил баннер, на котором виднелась надпись «Мы заряжаем — вы стреляете». А первым неожиданно для многих зарядил Оланаре. Нигериец мог отметить возвращение в состав быстрым голом, однако его удар в упор после навеса Василия Березуцкого смог отразить Габулов.

Какой прекрасный вид на поле с пресс-ложи pic.twitter.com/wyaxoN8yEx — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 октября 2017 г.

Вообще африканский форвард стал самой заметной фигурой в составе москвичей в первой половине встречи. На 11-й минуте нападающий снова оказался перед вратарем «Арсенала», но перед этим угодил в офсайд. Он же вынудил покинуть поле защитника «Арсенала» Альвареса. Правда, не специально — в борьбе с форвардом испанец получил травму.

Хозяева опасно огрызались. В середине первого тайма Кангва нашел передачей арендованного у «Зенита» Джорджевича, однако черногорец не сумел закатить мяч в дальний от Акинфеева угол. Ответ ЦСКА не заставил ждать: после подачи углового опытнейший Игнашевич бил головой, казалось бы, наверняка — но Габулов отразил удар… лицом!

А в начале второй 45-минутке случился ключевой эпизод встречи. Кучаев в центре поля сфолил вначале на Бурчану, а затем на Ткачеве. Судья не стал жалеть армейца и показал ему желтую карточку, которая стала второй. Теперь хавбек пропустит встречу с «Локомотивом».

Болельщики армейцев после такого решили, что гола от своей команды снова не дождутся и устроили настоящее пиротехническое шоу. Очень красивое, которое обычно бывает на Новый год. Впрочем, эта красота ударит по кошельку клуба, который и так не самый пухлый.

Жесть. Настоящий салют. Хотя до победы далеко pic.twitter.com/90Ylc6P3fT — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 октября 2017 г.

«Арсенал» же удалением у соперника воспользовался по полной программе. Хозяева взяли мяч под контроль и принялись оказывать приличное давление на ворота армейцев. Несколько моментов они упустили, но Чаушич пробил сильно и точно.

А ЦСКА снова не смог забить. И не видно, за счет чего красно-синие могут прибавить. Перед матчем с «Базелем» становится страшно.