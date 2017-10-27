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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За ЦСКА становится страшно

Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — в кризисе. Голы даются с большим трудом. За последние четыре матча в чемпионате России армейцы соорудили лишь один мяч, да и то только с помощью рикошета после удара забивающего по большим праздникам Алексея Березуцкого — в игре с «Краснодаром». И даже в домашней встрече с «Зенитом», в которой москвичи владели преимуществом, ворота петербуржцев остались сухими.

Есть, правда, один положительный момент — надежные действия обороны. Для многих это покажется удивительным, но до выезда в Тулу ЦСКА в премьер-лиге не пропускал аж с 27 августа, когда на своем поле уступил «Ахмату» — 0:1.

Впереди у армейцев важнейший матч в Лиге чемпионов с «Базелем». Поражение или ничья с большей долей вероятности в очередной раз оставит москвичей за бортом плей-офф. А вот победа даст шанс туда пробиться. Главный тренер Виктор Гончаренко прекрасно это понимает. Видимо поэтому против «Арсенала» белорус решил поберечь Мариу Фернандеса и Витинью, которые проводят почти все встречи без замен.

Туляки же при Миодраге Божовиче, похоже, нашли свою игру. «Оружейники» знают, как нужно противостоять лидерам. Пример — гостевая победа над «Зенитом». А дома «канониры» разделались с «Краснодаром», который пусть сейчас и не на ходу, все равно опасен. Немного подпортило хозяевам настроение поражение от «Анжи», но там не обошлось без спорных судейских решений.

Новая встреча началась с атак гостей. При этом люди, занявшие места на центральной трибуне и в пресс-ложе, этого не увидели. На первых минут обзор загородил баннер, на котором виднелась надпись «Мы заряжаем — вы стреляете». А первым неожиданно для многих зарядил Оланаре. Нигериец мог отметить возвращение в состав быстрым голом, однако его удар в упор после навеса Василия Березуцкого смог отразить Габулов.

Вообще африканский форвард стал самой заметной фигурой в составе москвичей в первой половине встречи. На 11-й минуте нападающий снова оказался перед вратарем «Арсенала», но перед этим угодил в офсайд. Он же вынудил покинуть поле защитника «Арсенала» Альвареса. Правда, не специально — в борьбе с форвардом испанец получил травму.

Хозяева опасно огрызались. В середине первого тайма Кангва нашел передачей арендованного у «Зенита» Джорджевича, однако черногорец не сумел закатить мяч в дальний от Акинфеева угол. Ответ ЦСКА не заставил ждать: после подачи углового опытнейший Игнашевич бил головой, казалось бы, наверняка — но Габулов отразил удар… лицом!

А в начале второй 45-минутке случился ключевой эпизод встречи. Кучаев в центре поля сфолил вначале на Бурчану, а затем на Ткачеве. Судья не стал жалеть армейца и показал ему желтую карточку, которая стала второй. Теперь хавбек пропустит встречу с «Локомотивом».

Болельщики армейцев после такого решили, что гола от своей команды снова не дождутся и устроили настоящее пиротехническое шоу. Очень красивое, которое обычно бывает на Новый год. Впрочем, эта красота ударит по кошельку клуба, который и так не самый пухлый.

«Арсенал» же удалением у соперника воспользовался по полной программе. Хозяева взяли мяч под контроль и принялись оказывать приличное давление на ворота армейцев. Несколько моментов они упустили, но Чаушич пробил сильно и точно.

А ЦСКА снова не смог забить. И не видно, за счет чего красно-синие могут прибавить. Перед матчем с «Базелем» становится страшно.

Павел ГУРЕВИЧ из Тулы.

Арсенал Т 1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
27.10.2017, 19:30 Зрители: 15120 основной раунд: 15-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Виктор Гончаренко
Голы
80′ Горан Чаушич (К. Комбаров, И. Горбатенко) 20
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Игорь Горбатенко 23
Эванс Кангва 10
Горан Чаушич 20
Александру Бурчану 55
20′ Виктор Альварес 21
86′ Гиа Григалава 8
69′ Сергей Ткачев 11
Анри Хагуш 14
90′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
14 Кирилл Набабкин
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
66 Бибрас Натхо 90+2′
89 Константин Кучаев 24′ 54′
4 Сергей Игнашевич 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 74′
75 Тимур Жамалетдинов
99 Аарон Самуэль Оланаре 58′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
6 Угловые 5
5 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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