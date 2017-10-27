За ЦСКА становится страшно
Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака
Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака
ЦСКА — в кризисе. Голы даются с большим трудом. За последние четыре матча в чемпионате России армейцы соорудили лишь один мяч, да и то только с помощью рикошета после удара забивающего по большим праздникам Алексея Березуцкого — в игре с «Краснодаром». И даже в домашней встрече с «Зенитом», в которой москвичи владели преимуществом, ворота петербуржцев остались сухими.
Есть, правда, один положительный момент — надежные действия обороны. Для многих это покажется удивительным, но до выезда в Тулу ЦСКА в
Впереди у армейцев важнейший матч в Лиге чемпионов с «Базелем». Поражение или ничья с большей долей вероятности в очередной раз оставит москвичей за бортом
Туляки же при Миодраге Божовиче, похоже, нашли свою игру. «Оружейники» знают, как нужно противостоять лидерам. Пример — гостевая победа над «Зенитом». А дома «канониры» разделались с «Краснодаром», который пусть сейчас и не на ходу, все равно опасен. Немного подпортило хозяевам настроение поражение от «Анжи», но там не обошлось без спорных судейских решений.
Новая встреча началась с атак гостей. При этом люди, занявшие места на центральной трибуне и в
Вообще африканский форвард стал самой заметной фигурой в составе москвичей в первой половине встречи. На 11-й минуте нападающий снова оказался перед вратарем «Арсенала», но перед этим угодил в офсайд. Он же вынудил покинуть поле защитника «Арсенала» Альвареса. Правда, не специально — в борьбе с форвардом испанец получил травму.
Хозяева опасно огрызались. В середине первого тайма Кангва нашел передачей арендованного у «Зенита» Джорджевича, однако черногорец не сумел закатить мяч в дальний от Акинфеева угол. Ответ ЦСКА не заставил ждать: после подачи углового опытнейший Игнашевич бил головой, казалось бы, наверняка — но Габулов отразил удар… лицом!
А в начале второй 45-минутке случился ключевой эпизод встречи. Кучаев в центре поля сфолил вначале на Бурчану, а затем на Ткачеве. Судья не стал жалеть армейца и показал ему желтую карточку, которая стала второй. Теперь хавбек пропустит встречу с «Локомотивом».
Болельщики армейцев после такого решили, что гола от своей команды снова не дождутся и устроили настоящее пиротехническое шоу. Очень красивое, которое обычно бывает на Новый год. Впрочем, эта красота ударит по кошельку клуба, который и так не самый пухлый.
«Арсенал» же удалением у соперника воспользовался по полной программе. Хозяева взяли мяч под контроль и принялись оказывать приличное давление на ворота армейцев. Несколько моментов они упустили, но Чаушич пробил сильно и точно.
А ЦСКА снова не смог забить. И не видно, за счет чего
Павел ГУРЕВИЧ из Тулы.
|Миодраг Божович
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)