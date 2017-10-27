Гончаренко прервал флеш-интервью после трёх вопросов об удалении игрока ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).
Во время послематчевого интервью телеканалу «Наш футбол» журналист задал специалисту три вопроса, связанных с удалением полузащитника ЦСКА Константина Кучаева при счёте 0:0 на 54-й минуте.
«Можно ли сказать, что удаление изменило ход встречи? Удаление всегда меняет ход встречи. Но не думаю, что сегодня мы заслужили победу, как не заслуживали и поражения.
Заслуживал ли фол Кучаева второй жёлтой карточки? Нет, конечно, — сказал Гончаренко.
После этого журналист пытался задать третий вопрос о том, как сложилась бы игра, если бы удаления не случилось, однако тренер его перебил.
«Что мы крутимся вокруг удаления? Кроме удаления, были и другие эпизоды. Сейчас мы говорим только об удалении. Три вопроса — и все об удалении», — сказал Гончаренко, после чего ушёл.
|Миодраг Божович
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)