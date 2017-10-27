Гончаренко прервал флеш-интервью после трёх вопросов об удалении игрока ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Во время послематчевого интервью телеканалу «Наш футбол» журналист задал специалисту три вопроса, связанных с удалением полузащитника ЦСКА Константина Кучаева при счёте 0:0 на 54-й минуте.

«Можно ли сказать, что удаление изменило ход встречи? Удаление всегда меняет ход встречи. Но не думаю, что сегодня мы заслужили победу, как не заслуживали и поражения.

Заслуживал ли фол Кучаева второй жёлтой карточки? Нет, конечно, — сказал Гончаренко.

После этого журналист пытался задать третий вопрос о том, как сложилась бы игра, если бы удаления не случилось, однако тренер его перебил.