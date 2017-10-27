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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко прервал флеш-интервью после трёх вопросов об удалении игрока ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).

Источник: РИА "Новости"

Во время послематчевого интервью телеканалу «Наш футбол» журналист задал специалисту три вопроса, связанных с удалением полузащитника ЦСКА Константина Кучаева при счёте 0:0 на 54-й минуте.

«Можно ли сказать, что удаление изменило ход встречи? Удаление всегда меняет ход встречи. Но не думаю, что сегодня мы заслужили победу, как не заслуживали и поражения.

Заслуживал ли фол Кучаева второй жёлтой карточки? Нет, конечно, — сказал Гончаренко.

После этого журналист пытался задать третий вопрос о том, как сложилась бы игра, если бы удаления не случилось, однако тренер его перебил.

«Что мы крутимся вокруг удаления? Кроме удаления, были и другие эпизоды. Сейчас мы говорим только об удалении. Три вопроса — и все об удалении», — сказал Гончаренко, после чего ушёл.

Арсенал Т 1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
27.10.2017, 19:30 Зрители: 15120 основной раунд: 15-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Виктор Гончаренко
Голы
80′ Горан Чаушич (К. Комбаров, И. Горбатенко) 20
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Игорь Горбатенко 23
Эванс Кангва 10
Горан Чаушич 20
Александру Бурчану 55
20′ Виктор Альварес 21
86′ Гиа Григалава 8
69′ Сергей Ткачев 11
Анри Хагуш 14
90′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
14 Кирилл Набабкин
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
66 Бибрас Натхо 90+2′
89 Константин Кучаев 24′ 54′
4 Сергей Игнашевич 83′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 74′
75 Тимур Жамалетдинов
99 Аарон Самуэль Оланаре 58′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
6 Угловые 5
5 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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