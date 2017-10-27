ЦСКА прервал шестиматчевую беспроигрышную серию в РФПЛ, уступив тульскому «Арсеналу»
ТУЛА, 27 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1 в гостевом матче 15-го тура Российской футбольной
ТУЛА, 27 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1 в гостевом матче 15-го тура Российской футбольной
Единственный гол забил Горан Чаушич (80-я минута). С 54-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил полузащитник Константин Кучаев.
«Арсенал» встречался с ЦСКА пятый раз в истории и впервые смог победить. ЦСКА не может забить в третьем матче подряд. 18 октября московский клуб проиграл швейцарскому «Базелю» в Лиге чемпионов (0:2), а 22 октября сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (0:0). Последний раз армейцы уступали в РФПЛ 27 августа дома грозненскому «Ахмату» (0:1) в игре 8-го тура.
ЦСКА занимает третье место с 25 очками, «Арсенал» — седьмое (20).
В следующем матче 5 ноября ЦСКА сыграет в гостях с московским «Локомотивом», «Арсенал» в тот же день на выезде встретится со «СКА-Хабаровском».
|Миодраг Божович
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)