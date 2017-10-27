Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
28.10
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
28.10
Химки
Кубань
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
19:13 (мск), источник: Onedivision.ru

Трибуны «Крестовского» получили новые названия

Трибуны стадиона «Санкт-Петербург» получили новые названия. На матчах Премьер-лиги центральные трибуны главной арены Петербурга будут носить названия «1xBET трибуна А» и «Россия трибуна С».

Источник: РИА "Новости"

Глобальные партнеры «Зенита» АК «Россия» и «1xBET» получили право не только интегрировать бренд в названия трибун, но и визуализировать фирменный стиль в системе навигации арены, подтрибунных помещениях, на билетах и абонементах, а также проводить развлекательные мероприятия и промо-акции для болельщиков.

Партнерские соглашения на названия трибун предполагают поэтапное внедрение визуальных носителей и дизайнерских решений: первые изменения коснутся билетов, абонементов и подтрибунных помещений стадиона «Санкт-Петербург», что сделает пребывание на матче более интересным и комфортным для зрителей, вовлекая их в совместные спонсорские программы клуба и его партнеров, информирует официальный сайт питерцев.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Александр Горбачев: "Шинник" выиграет у "Факела"
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство
Что будет с «Барселоной»? Каталония объявила о независимости
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда
Новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА: стартовые составы команд
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь