Трибуны «Крестовского» получили новые названия
Трибуны стадиона «Санкт-Петербург» получили новые названия. На матчах
Трибуны стадиона «Санкт-Петербург» получили новые названия. На матчах
Глобальные партнеры «Зенита» АК «Россия» и «1xBET» получили право не только интегрировать бренд в названия трибун, но и визуализировать фирменный стиль в системе навигации арены, подтрибунных помещениях, на билетах и абонементах, а также проводить развлекательные мероприятия и
Партнерские соглашения на названия трибун предполагают поэтапное внедрение визуальных носителей и дизайнерских решений: первые изменения коснутся билетов, абонементов и подтрибунных помещений стадиона «Санкт-Петербург», что сделает пребывание на матче более интересным и комфортным для зрителей, вовлекая их в совместные спонсорские программы клуба и его партнеров, информирует официальный сайт питерцев.