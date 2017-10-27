Ребров полетел на матч с «Ростовом», Боккетти остался в Москве
МОСКВА, 27 окт —
МОСКВА, 27 окт —
Встреча «Ростов» — «Спартак» пройдет в
Как сообщается, голкипер вошел в число футболистов «Спартака», которых тренерский штаб взял на игру. Боккетти, который принимал участие в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчика» в среду (5:2), не сможет сыграть с «Ростовом»
Всего на матч с «Ростовом» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял 21 футболиста:
вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;.
защитники: Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов;.
полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;.
нападающие: Луис Адриано, Денис Давыдов, Педро Роша.