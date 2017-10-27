Ребров полетел на матч с «Ростовом», Боккетти остался в Москве

Встреча «Ростов» — «Спартак» пройдет в Ростове-на-Дону в субботу и начнется в 19:00 мск. Ребров получил травму 26 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (1:1) и с тех пор пропустил около месяца.

Как сообщается, голкипер вошел в число футболистов «Спартака», которых тренерский штаб взял на игру. Боккетти, который принимал участие в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчика» в среду (5:2), не сможет сыграть с «Ростовом» из-за дискомфорта в коленном суставе. Итальянец продолжит заниматься по индивидуальной программе на базе в Тарасовке вместе с Андреем Ещенко, Романом Зобниным, Артемом Тимофеевым, Александром Самедовым и Зе Луишем.