Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочь министра энергетики Алина Новак вышла в свет (фото)
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
28.10
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
28.10
Химки
Кубань
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
В любви к мучному обвинили гены
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
19:02 (мск), источник: Р-Спорт

Ребров полетел на матч с «Ростовом», Боккетти остался в Москве

МОСКВА, 27 окт — Р-Спорт. Вратарь «Спартака» Артем Ребров полетел вместе с командой на выездной матч 15-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова», в то время как итальянский защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Ростов» — «Спартак» пройдет в Ростове-на-Дону в субботу и начнется в 19:00 мск. Ребров получил травму 26 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (1:1) и с тех пор пропустил около месяца.

Как сообщается, голкипер вошел в число футболистов «Спартака», которых тренерский штаб взял на игру. Боккетти, который принимал участие в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчика» в среду (5:2), не сможет сыграть с «Ростовом» из-за дискомфорта в коленном суставе. Итальянец продолжит заниматься по индивидуальной программе на базе в Тарасовке вместе с Андреем Ещенко, Романом Зобниным, Артемом Тимофеевым, Александром Самедовым и Зе Луишем.

Всего на матч с «Ростовом» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял 21 футболиста:

вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;.

защитники: Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов;.

полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;.

нападающие: Луис Адриано, Денис Давыдов, Педро Роша.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство
Что будет с «Барселоной»? Каталония объявила о независимости
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда
Новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА: стартовые составы команд
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь