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15:18 (мск), источник: Советский спорт

Хотите Комбарова бесплатно? 10 футболистов с истекающими контрактами

Этим игрокам уже зимой можно будет предложить контракт и летом забрать себе бесплатно.

Источник: Советский спорт

Ни один клуб не имеет права начинать переговоры с футболистом, у которого есть действующий контракт с другой командой без ее согласия. Это золотое правило современного футбола, за нарушение которого можно нарваться на громадный штраф и большие неприятности.

Однако существует одно исключение из этого правила. Если у футболиста до окончания срока действия контракта остается полгода, то с ним может начать переговоры любой клуб. Можно даже подписать предварительное соглашение, которое следующим летом вступит в силу и футболист достанется клубу совершенно бесплатно.

До 1 января 2018 года, когда можно будет начать переманивать к себе футболистов с истекающими контрактами, остается чуть больше двух месяцев. Мы решили проверить, кто из звезд российской премьер-лиги может летом уйти в другой клуб на правах свободного агента.

Понтус Вернблум

Именно шведский полузащитник был тем единственным легионером в составе московского ЦСКА, который заканчивал матч против «Зенита». Оказывается, через полгода с небольшим у него истекает срок действия контракта с армейским клубом. Уже зимой он может начать переговоры с кем-то еще. Правда, в такой поворот верится с трудом, ведь всем известно, что в армейской семье царит мир и взаимопонимание — футболисты обычно продлевают контракт без истерик.

Бибрас Натхо

Израильский опорник Бибрас Натхо — тоже игрок московского ЦСКА. Но у него немного другая ситуация, нежели у Вернблума. Он реже получает игровое время, хотя и рассчитывает постоянно выходить на поле. В переговорах с ним у ЦСКА могут возникнуть некоторые разногласия.

Виталий Денисов

Один из лучших левых вингеров российского чемпионата, Виталий Денисов, тоже не спешит подписывать контракт с «Локомотивом». Причин может быть несколько. Во-первых, сам футболист может рассчитывать на повышение зарплаты и надеется проявить себя, как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене. Во-вторых, сам клуб может подумывать о замене игрока. Уже сейчас на его позиции чаще выходит на поле Мацей Рыбусь.

Доменико Кришито

При новом тренере «Зенита» Роберто Манчини левый защитник питерцев Доменико Кришито получил капитанскую повязку. Вот только о предложении игроку нового контракта пока ничего не слышно. Встреча с руководством должна была состояться еще в середине сентября. Вполне возможно, что на ней что-то пошло не так. Вряд ли, правда, в случае завершения срока действия соглашения Кришито перейдет в другой российский клуб — скорее уж на родину уедет.

Андреас Гранквист

Чуть больше полугода остается и до окончания контракта у соотечественника Понтуса Вернблума, защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. Летом клуб предложил игроку новый контракт, однако, сам футболист отказался его подписывать. Уж очень Гранквисту на склоне футбольных лет хочется вернуться домой и поиграть в футбол в родной Швеции.

Дмитрий Тарасов

Если верить данным специализированного портала Transfermarkt, не продлен контракт у футболиста московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова. Причем, ни о переговорах о новом соглашении, ни о намерении футболиста покинуть клуб, пока ничего не было слышно.

Сердар Таски

Громкой получается история с защитником московского «Спартака» Сердаром Таски. Сообщение о том, что ему предложили новый контракт, появилось еще в мае этого года. Однако соглашение так и не было подписано. Осенью начали появляться слухи, что футболист хочет продолжить карьеру в чемпионате Турции — на своей этнической родине. Решающим в вопросе продления соглашения должен стать ближайший месяц.

Юрий Жирков

Да, Юрий Жирков уже становится настоящим ветераном российского футбола. Но он все равно еще может дать фору молодым футболистам, выступающим на его позиции. Тем не менее, следующим летом истекает срок действия его контракта с «Зенитом». Вполне может оказаться так, что футболист окажется не нужным клубу. Или, например, сам игрок захочет вернуться в Москву, или поиграть в футбол в родном городе своей супруги Ирины — в Калининграде.

Кирилл Комбаров

Помните, когда братья Комбаровы переходили из «Динамо» в «Спартак», именно Кирилла многие считали более перспективным. Постепенно все изменилось и Кирилл вынужден был покинуть «Спартак». Но сейчас в тульском «Арсенале» при Миодраге Божовиче он играет все лучше и лучше. Чем черт не шутит, может ему попробовать вернуться в «Спартак»? Тем более, что летом это можно будет сделать бесплатно.

Андрей Ещенко

За то, что правый вингер «Арсенала» в итоге может оказаться в «Спартаке» говорит и тот факт, что летом истекает контракт у правого защитника «Спартака» Андрея Ещенко. В этом году ему только в последний момент предложили продлить соглашение. Вполне возможно, что это произойдет и по окончании этого сезона. В противном случае футболисту придется оперативно искать себе новую команду.

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