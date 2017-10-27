Роберто Манчини: Сможем показать лучшую игру и без Паредеса

Источник: Спорт-Экспресс

— Каково состояние Андрея Лунева?

— Андрей чувствует себя хорошо. Он может сыграть с «Локомотивом».

— Что с Дриусси и Дзюбой? Они смогут сыграть?

— Дриусси и Дзюба готовы. У них есть возможность сыграть в воскресенье.

— Как будет действовать «Локомотив» в Петербурге — сядет в оборону или пойдет в атаку как лидер чемпионата?

— Это лучше спросить у главного тренера «Локомотива». Что касается моего отношения к этой команде, то я считаю, что это сильный соперник. Игра будет напряженной.

— Это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ждете аншлаг?

— Фанаты — наш 12-й игрок, они очень важны для нас. Все футболисты нуждаются в их поддержке. В воскресенье я жду полного стадиона и ничего другого. Так было и в последних матчах и вообще по ходу всего чемпионата. У нас фантастический стадион, не раз об этом говорил. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет не так холодно.

— Насколько критично то, что не сыграет Паредес из-за перебора желтых карточек?

— Паредес очень важен для нас, он отличный футболист, но и без него мы сможем показать свою лучшую игру.

— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, поможет детям. Как относитесь к тому, что футболисты участвуют в подобных мероприятиях? Не отвлекает ли это от игры?

— Думаю, что люди, которым в жизни очень сильно повезло, а футболисты относятся именно к такой категории, должны помогать тем, которым повезло меньше. Иванович делает очень хорошие вещи.