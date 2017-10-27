Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова -СМИ
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Лондон призвал РФ не прикрывать «своего отвратительного союзника»
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
28.10
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
28.10
Химки
Кубань
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
На совете ФИФА вспомнили об отсутствии у России телеправ на ЧМ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
14:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Сможем показать лучшую игру и без Паредеса

Главный тренер «Зенита» о состоянии Лунева, Дриусси и Дзюбы, отоплении на стадионе «Санкт-Петербург» и участии Бранислава Ивановича в благотворительной акции.

Источник: Спорт-Экспресс

— Каково состояние Андрея Лунева?

— Андрей чувствует себя хорошо. Он может сыграть с «Локомотивом».

— Что с Дриусси и Дзюбой? Они смогут сыграть?

— Дриусси и Дзюба готовы. У них есть возможность сыграть в воскресенье.

— Как будет действовать «Локомотив» в Петербурге — сядет в оборону или пойдет в атаку как лидер чемпионата?

— Это лучше спросить у главного тренера «Локомотива». Что касается моего отношения к этой команде, то я считаю, что это сильный соперник. Игра будет напряженной.

— Это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ждете аншлаг?

— Фанаты — наш 12-й игрок, они очень важны для нас. Все футболисты нуждаются в их поддержке. В воскресенье я жду полного стадиона и ничего другого. Так было и в последних матчах и вообще по ходу всего чемпионата. У нас фантастический стадион, не раз об этом говорил. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет не так холодно.

— Насколько критично то, что не сыграет Паредес из-за перебора желтых карточек?

— Паредес очень важен для нас, он отличный футболист, но и без него мы сможем показать свою лучшую игру.

— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, поможет детям. Как относитесь к тому, что футболисты участвуют в подобных мероприятиях? Не отвлекает ли это от игры?

— Думаю, что люди, которым в жизни очень сильно повезло, а футболисты относятся именно к такой категории, должны помогать тем, которым повезло меньше. Иванович делает очень хорошие вещи.

Матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство
Каталонский кризис. Матч «Жирона» — «Реал» может быть отменен
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
На совете ФИФА вспомнили об отсутствии у России телеправ на ЧМ
Наполеон, негодяй, москвич. Скандалы с участием судьи Мешкова
Карпин: Вел переговоры с парой российских клубов
Почему отъезд Шипачева в НХЛ — не ошибка
Спорт-Экспресс
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь