Роберто Манчини: Сможем показать лучшую игру и без Паредеса
Главный тренер «Зенита» о состоянии Лунева, Дриусси и Дзюбы, отоплении на стадионе «Санкт-Петербург» и участии Бранислава Ивановича в благотворительной акции.
Главный тренер «Зенита» о состоянии Лунева, Дриусси и Дзюбы, отоплении на стадионе «Санкт-Петербург» и участии Бранислава Ивановича в благотворительной акции.
— Каково состояние Андрея Лунева?
— Андрей чувствует себя хорошо. Он может сыграть с «Локомотивом».
— Что с Дриусси и Дзюбой? Они смогут сыграть?
— Дриусси и Дзюба готовы. У них есть возможность сыграть в воскресенье.
— Как будет действовать «Локомотив» в Петербурге — сядет в оборону или пойдет в атаку как лидер чемпионата?
— Это лучше спросить у главного тренера «Локомотива». Что касается моего отношения к этой команде, то я считаю, что это сильный соперник. Игра будет напряженной.
— Это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ждете аншлаг?
— Фанаты — наш 12-й игрок, они очень важны для нас. Все футболисты нуждаются в их поддержке. В воскресенье я жду полного стадиона и ничего другого. Так было и в последних матчах и вообще по ходу всего чемпионата. У нас фантастический стадион, не раз об этом говорил. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет не так холодно.
— Насколько критично то, что не сыграет Паредес
— Паредес очень важен для нас, он отличный футболист, но и без него мы сможем показать свою лучшую игру.
— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, поможет детям. Как относитесь к тому, что футболисты участвуют в подобных мероприятиях? Не отвлекает ли это от игры?
— Думаю, что люди, которым в жизни очень сильно повезло, а футболисты относятся именно к такой категории, должны помогать тем, которым повезло меньше. Иванович делает очень хорошие вещи.
Матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.