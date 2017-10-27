Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство. Интриги 15-го тура РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

АРСЕНАЛ — ЦСКА

Прогноз Winline — П1 5.21 — Н 3.34 — П2 1.70

Тула с точки зрения болельщицких симпатий всегда считалась армейским городом, так что мощная поддержка команде Виктора Гончаренко обеспечена. Прежде гарантированным считался и результат, ведь ЦСКА выиграл у «оружейников» все четыре матча в премьер-лиге с общим счетом 10:2. Последует ли продолжение, или превратившийся с приходом Миодрага Божовича в грозу авторитетов «Арсенал» положит конец неудачам? Тут многое будет зависеть в том числе и от дуэли двух вратарей сборной и давних товарищей — Владимира Габулова и не пропускающего на протяжении шести туров Игоря Акинфеева.

РОСТОВ — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 3.18 — Н 2.91 — П2 2.37

Когда-то поездка на берега Дона практически гарантировала красно-белым победу, однако в этом десятилетии от былой робости «Ростова» не осталось и следа. Лишь раз «Спартак» увез в столицу три очка в декабре 2012-го, когда в концовке свой единственный в России гол забил уже забытый многими Маджид Уорис. Кубковая ничья обернулась поражением в серии пенальти, а еще шесть поединков в премьер-лиге принесли ростовчанам максимальный результат. В апреле всю прелесть этого выезда ощутил и Массимо Каррера. Получится ли у итальянца и его подопечных поквитаться за те 0:3 и прочие обиды? Или бывшие игроки красно-белых Песьяков, Паршивлюк и Макеев испортят москвичам настроение?

АМКАР — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 2.19 — Н 2.78 — П2 3.80

В Перми нас ждет уральское дерби. С тех пор как «шмели» вернулись в премьер-лигу, ни одной из команд не удается получить ощутимое преимущество. Лишь в последнее время маятник качнулся в сторону «Урала», который прошлой осенью выиграл на «Звезде» серию пенальти в кубковом противостоянии, а в марте уже в Екатеринбурге взял верх за счет гола Биквалфи. Кто окажется сильнее сейчас: сенсационно поднявшиеся на четвертое место и в этом сезоне проигрывающие только в Москве «шмели», или четвертьфиналист Кубка России «Амкар», в семи последних официальных матчах пропустивший только один мяч?

ДИНАМО — ТОСНО

Прогноз Winline — П1 1.95 — Н 3.14 — П2 4.03

Первую победу после перемен на тренерском мостике бело-голубые одержали над «СКА-Хабаровск». Командой, которую «Динамо» успело изучить еще в ФНЛ. Но дальневосточников москвичи обыгрывали и в том сезоне, а с командой Дмитрия Парфенова все было сложнее. В марте «Динамо» выиграло на выезде (2:1), но прежде были кубовое фиаско и минимальный проигрыш в Химках. Сумеют ли повторить тот результат руководящие командой из Ленинградской области бывшие спартаковцы Парфенов и Владимир Бесчастных, и какой получится дуэль этого тандема со старым знакомым Дмитрием Хохловым?

ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П1 1.72 — Н 3.34 — П2 4.99

Главный матч не только тура, но и всего первого круга. Сражение за единоличное лидерство и противостояние Роберто Манчини и Юрия Семина, уже встречавшихся в качестве наставников «Манчестер Сити» и киевского «Динамо». «Зенит», неожиданно превратившийся в догоняющего после трех туров без побед, и головная боль для тренеров в связи с дисквалификациями Паредеса и Тарасова. Наконец, визит в родной город одного из лидеров «Локо» Игоря Денисова. С таким набором интриг матч не может получиться скучным. А еще интересно: сумеет ли «Локомотив» наконец-то замахнуться на берегах Невы на победу? Вопрос не праздный, ведь в прошлый раз железнодорожники выиграли в Северной столице 13 лет назад — в чемпионском сезоне-2004.

КРАСНОДАР — СКА-ХАБАРОВСК

Прогноз Winline — П1 1.20 — Н 5.44 — П2 12.0

Чтобы в полной мере оценить, сколько времени прошло с последней на данный момент дуэли «быков» и дальневосточников, достаточно вспомнить один эпизод турнира в первом дивизионе-2010. А именно, удаление 23-летнего в ту пору Дениса Дедечко. Один из лидеров «СКА-Хабаровск» тогда еще играл в «Краснодаре», а в предыдущей игре на поле южан победную для хозяев точку поставил удар с 11-метровой отметки тренирующего сейчас «Кубань» Евгения Калешина. Теперь все начинается заново, и в крайне сложной для «быков» ситуации. Они проиграли немыслимые для себя пять официальных матчей подряд, а некогда восхитительная атака сподобилась за 450 минут на один гол. Увидят ли Игорь Шалимов и его подопечные свет в конце тоннеля?

УФА — РУБИН

Прогноз Winline — П2 3.10 — Н 2.69 — П2 2.59

Башкоторстан против Татарстана — это дерби соседей, в котором Казань пока переигрывает Уфу. Свой перевес «Рубин» в буквальном смысле отвоевывал: при трех ничьих дважды отыгрывался, а две из трех побед оказались волевыми. Такой же получилась встреча на «Нефтянике» в прошлом сезоне, когда казанцы упустили преимущество в два мяча, но все же склонили чашу весов в свою пользу благодаря феноменальному соло Набиуллина в стиле Гарета Бэйла. Сумеет ли «Уфа» добиться победы с седьмой попытки? Последние матчи подопечных Сергея Семака и очевидные проблемы команды Курбана Бердыева к этому вроде бы располагают.

АХМАТ — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.67 — П2 5.44