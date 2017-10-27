Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство. Интриги 15-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главное в 15-м туре чемпионата России.
«СЭ» выделяет главное в 15-м туре чемпионата России.
АРСЕНАЛ — ЦСКА
Прогноз Winline — П1 5.21 — Н 3.34 — П2 1.70
Тула с точки зрения болельщицких симпатий всегда считалась армейским городом, так что мощная поддержка команде Виктора Гончаренко обеспечена. Прежде гарантированным считался и результат, ведь ЦСКА выиграл у «оружейников» все четыре матча в
РОСТОВ — СПАРТАК
Прогноз Winline — П1 3.18 — Н 2.91 — П2 2.37
АМКАР — УРАЛ
Прогноз Winline — П1 2.19 — Н 2.78 — П2 3.80
В Перми нас ждет уральское дерби. С тех пор как «шмели» вернулись в
ДИНАМО — ТОСНО
Прогноз Winline — П1 1.95 — Н 3.14 — П2 4.03
Первую победу после перемен на тренерском мостике
ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 1.72 — Н 3.34 — П2 4.99
Главный матч не только тура, но и всего первого круга. Сражение за единоличное лидерство и противостояние Роберто Манчини и Юрия Семина, уже встречавшихся в качестве наставников «Манчестер Сити» и киевского «Динамо». «Зенит», неожиданно превратившийся в догоняющего после трех туров без побед, и головная боль для тренеров в связи с дисквалификациями Паредеса и Тарасова. Наконец, визит в родной город одного из лидеров «Локо» Игоря Денисова. С таким набором интриг матч не может получиться скучным. А еще интересно: сумеет ли «Локомотив»
КРАСНОДАР — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.20 — Н 5.44 — П2 12.0
Чтобы в полной мере оценить, сколько времени прошло с последней на данный момент дуэли «быков» и дальневосточников, достаточно вспомнить один эпизод турнира в первом дивизионе-2010. А именно, удаление 23-летнего в ту пору Дениса Дедечко. Один из лидеров «СКА-Хабаровск» тогда еще играл в «Краснодаре», а в предыдущей игре на поле южан победную для хозяев точку поставил удар с 11-метровой отметки тренирующего сейчас «Кубань» Евгения Калешина. Теперь все начинается заново, и в крайне сложной для «быков» ситуации. Они проиграли немыслимые для себя пять официальных матчей подряд, а некогда восхитительная атака сподобилась за 450 минут на один гол. Увидят ли Игорь Шалимов и его подопечные свет в конце тоннеля?
УФА — РУБИН
Прогноз Winline — П2 3.10 — Н 2.69 — П2 2.59
Башкоторстан против Татарстана — это дерби соседей, в котором Казань пока переигрывает Уфу. Свой перевес «Рубин» в буквальном смысле отвоевывал: при трех ничьих дважды отыгрывался, а две из трех побед оказались волевыми. Такой же получилась встреча на «Нефтянике» в прошлом сезоне, когда казанцы упустили преимущество в два мяча, но все же склонили чашу весов в свою пользу благодаря феноменальному соло Набиуллина в стиле Гарета Бэйла. Сумеет ли «Уфа» добиться победы с седьмой попытки? Последние матчи подопечных Сергея Семака и очевидные проблемы команды Курбана Бердыева к этому вроде бы располагают.
АХМАТ — АНЖИ
Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.67 — П2 5.44
Завершит программу тура уже третье по счету дерби — кавказское. Прошлый сезон в нем прошел по сценарию «Анжи»: махачкалинцы добились нулевой ничьей в Грозном и одержали минимальную победу в Каспийске. В концовке чемпионата, когда пришло время считать очки, выяснилось, что в том числе и те четыре балла помогли команде из Дагестана продлить прописку в