Валерий Карпин: Вел переговоры с парой российских клубов, но с их стабильностью были «непонятки»
Бывший главный тренер «Спартака» остается без работы после ухода с телеканала «Матч ТВ».
Бывший главный тренер «Спартака» остается без работы после ухода с телеканала «Матч ТВ».
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о предложениях от российских клубов.
— Были переговоры с парой клубов, — приводит слова Карпина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Не договорились. Съездил в Эстонию, в Испанию, с мамой и дочками повидался. Смотрю много футбола, график позволяет.
— Те два клуба, которые вели с вами переговоры, российские?
— Да.
— Какие параметры должны быть у российского клуба, чтобы Валерий Карпин принял его предложение.
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— У двух клубов, которые вас хотели, стабильности не было?
— Были «непонятки». О деталях переговоров рассказывать не стану.
Напомним, Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир), а с февраля по июль 2017 года работал главным редактором футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».