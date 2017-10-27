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12:48 (мск), источник: Советский спорт

Валерий Карпин: Вел переговоры с парой российских клубов, но с их стабильностью были «непонятки»

Бывший главный тренер «Спартака» остается без работы после ухода с телеканала «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о предложениях от российских клубов.

— Были переговоры с парой клубов, — приводит слова Карпина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Не договорились. Съездил в Эстонию, в Испанию, с мамой и дочками повидался. Смотрю много футбола, график позволяет.

— Те два клуба, которые вели с вами переговоры, российские?
— Да.

— Какие параметры должны быть у российского клуба, чтобы Валерий Карпин принял его предложение.
Плюс-минус стабильность. Лига — без разницы. Нулевой бюджет, понятно, не устроит: без денег просто не будет игроков.

— У двух клубов, которые вас хотели, стабильности не было?
— Были «непонятки». О деталях переговоров рассказывать не стану.

Напомним, Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир), а с февраля по июль 2017 года работал главным редактором футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

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