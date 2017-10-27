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01:29 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в матче чемпионата России

ТАСС, 27 октября. «Арсенал» и ЦСКА сыграют в пятницу в Туле в стартовом матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Победа позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту».

Источник: ИТАР-ТАСС

В последние дни октября завершается первая половина чемпионата России, которую и «Арсенал», и ЦСКА в целом провели успешно. Команда Виктора Гончаренко на четыре очка отстает от лидеров, которые в воскресенье встречаются между собой. Несмотря на ограниченный состав и регулярные травмы ведущих футболистов, ЦСКА показывает едва ли не максимум того, на что способны игроки команды. Вновь сильнейшей линией ЦСКА является оборона — армейцы не пропускали на протяжении шести последних матчей, а всего в ворота столичной команды влетело лишь девять мячей.

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Отсутствие результативного форварда сказывается на действиях ЦСКА в атаке, к тому же был травмирован самый яркий футболист передней линии — Алан Дзагоев, который, впрочем, поехал в Тулу и сможет сыграть с «Арсеналом». В результате три из последних четырех матчей ЦСКА завершил нулевыми ничьими, упустив победы во встречах с «Динамо» и «Уфой». В предыдущей же встрече ЦСКА на своем стадионе сыграл 0:0 с «Зенитом», и этот матч показавшие бойцовский характер армейцы могут записать себе в актив.

Матчем против «Арсенала» ЦСКА начинает серию из четырех гостевых встреч, к тому же команде Гончаренко предстоят ключевые игры Лиги чемпионов. Уже во вторник ЦСКА сыграет в гостях со швейцарским «Базелем», и поражение лишит армейцев шансов на выход в плей-офф. В прежние годы руководимый Леонидом Слуцким ЦСКА во второй половине осени всегда резко сбавлял в результатах, что сказывалось на выступлении команды и в Лиге чемпионов, и в премьер-лиге.

«Арсенал» рвется в первую восьмерку

«Арсенал» Миодрага Божовича занимает девятое место и имеет возможность завершить первый круг в верхней части таблицы. Однако отрыв туляков от зоны переходных матчей составляет всего три очка, и говорить о том, что «Арсенал» избежал борьбы за выживание, пока рано.

Хотя в предыдущем туре туляки проиграли в гостях «Анжи» (2:3), осенью команда выступает ярко, обыграв даже «Зенит» — причем на чужом поле. При этом «Арсенал» забил лишь на один мяч меньше, чем ЦСКА, и в составе «канониров» есть забивной форвард — черногорец Лука Джорджевич, который отличился в нынешнем чемпионате уже пять раз.

ЦСКА победил во всех четырех матчах с «Арсеналом» в премьер-лиге с общей разницей мячей 10−2. Год назад армейцы обыграли соперника в Туле со счетом 1:0 благодаря голу Георги Миланова. Тогда как домашний матч сезона-2014/15 «Арсенал» был вынужден провести на малой арене столичного стадиона «Локомотив», и в знак протеста против решения перенести игру из Тулы бывший тогда наставником «Арсенала» Дмитрий Аленичев выставил против ЦСКА резервный состав, который проиграл — 1:4.

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Предстоящая игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

15-й тур продолжится в субботу, когда сыграют «Ростов» и «Спартак». В воскресенье встречаются «Амкар» и «Урал», «Динамо» и «Тосно», «Зенит» и «Локомотив», «Краснодар» и хабаровский СКА. Завершится тур в понедельник матчами между «Уфой» и «Рубином», а также «Ахматом» и «Анжи».

После 14 туров в чемпионате России лидируют «Локомотив» и «Зенит» — по 29 очков. 25 очков набрал ЦСКА.

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