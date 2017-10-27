«Локомотив» не побеждал в Петербурге с чемпионского 2004-го
Статистическое превью 15-го тура
Статистическое превью 15-го тура
ЦИФРЫ ТУРА
0 пенальти пробил в 14 турах лидер чемпионата «Локомотив». Также ни одного 11-метрового не заработали «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Уфа». Фолов в своей штрафной не совершали футболисты «Амкара», «Ахмата» и ЦСКА.
1 гол забил «СКА-Хабаровск» в выездных матчах (+0=2−5, мячи 1−10). По набранным на чужих полях очкам дальневосточники занимают предпоследнее место в
1 раз «Динамо» и «Тосно» встречались на «Арене Химки». В августе прошлого года победу в рамках 10-го тура первенства России одержали гости. Единственный мяч записал на свой счет Младен Кашчелан. В Великом Новгороде команды обменялись победами: в чемпионате сильнее были
2 раза Курбану Бердыеву противостояла команда, которую возглавлял тренер, игравший под его руководством в
3 матча продолжается неудачная серия «Зенита» в
4 раза в российской истории встречались «Арсенал» и ЦСКА. Во всех матчах армейцы оказывались сильнее (мячи 10−2). В Туле команды провели один поединок, единственный гол в котором забил Георгий Миланов.
5 очков набрал на своем поле «Ростов» (+1=2−3, мячи 3−5).
6 встреч подряд не пропускает Игорь Акинфеев. В Туле голкипер ЦСКА может повторить рекорд по количеству последовательных матчей на ноль (семь — в сезонах-2008 и 2016/17). А вот до повторения лучшей сухой серии (765 минут) армейцу нужно будет остановить еще и атаку «Локомотива».
7 голов забила «Уфа» в матчах против «Рубина» (+0=3−3, мячи 7−11). Чаще, чем казанцам, клуб из столицы Башкирии забивал в чемпионате только «Спартаку» (10).
8 игр не может победить «Ростов» (+0=4−4, мячи 4−9). Последний на данный момент успех дончан пришелся на гостевой поединок с «Уфой» (4:1).
12 матчей во всех турнирах не знает неудач «Спартак» (+6=6−0, мячи 23−10). В XXI веке у
13 лет «Локомотив» не может победить «Зенит» в
14 очков набрали в восьми последних турах «Амкар» (+4=2−2, мячи 6−2) и «Урал» (+4=2−2, мячи 10−7). Ударнее двух уральских клубов этот отрезок прошел только «Локомотив» (+5=1−2, мячи 13−7).
16 желтых и три красные карточки было показано в трех последних матчах между «Рубином» и «Уфой» в чемпионате.
18 очков набрал «Ростов» в семи последних домашних играх против «Спартака» (+6=0−1, мячи 14−2). Лишь в декабре 2013 года
29 побед одержал «Спартака» над «Ростовом» в высшем дивизионе (+29=8−9, мячи 83−48). Чаще, чем южан, 10-кратные чемпионы России обыгрывали только «Крылья Советов» (+33=9−6, мячи 99−38).
46 голов было забито в матчах с участием самой «веселой» команды высшего дивизиона — «Анжи» (средняя результативность — 3,29 гола за игру). В 15-м туре махачкалинцам будет противостоять третья по результативности встреч команда — «Ахмат» (2,5 гола за игру).
371 минуту не забивает в
488 минут продолжается сухая серия Артура Нигматуллина. Вратарь «Амкара» до нынешнего сезона никогда не игравший в
15 978 голов забито в чемпионате России с 1992 года. Очередной юбилей может состояться в 15-м туре, если в нем будет забито более 21 мяча. 15 000-й гол в декабре 2015 года записал на свой счет украинский полузащитник «Уфы» Александр Зинченко.