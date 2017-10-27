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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» не побеждал в Петербурге с чемпионского 2004-го

Статистическое превью 15-го тура премьер-лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦИФРЫ ТУРА

0 пенальти пробил в 14 турах лидер чемпионата «Локомотив». Также ни одного 11-метрового не заработали «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Уфа». Фолов в своей штрафной не совершали футболисты «Амкара», «Ахмата» и ЦСКА.

1 гол забил «СКА-Хабаровск» в выездных матчах (+0=2−5, мячи 1−10). По набранным на чужих полях очкам дальневосточники занимают предпоследнее место в премьер-лиге, опережая «Анжи» лишь по разности мячей.

1 раз «Динамо» и «Тосно» встречались на «Арене Химки». В августе прошлого года победу в рамках 10-го тура первенства России одержали гости. Единственный мяч записал на свой счет Младен Кашчелан. В Великом Новгороде команды обменялись победами: в чемпионате сильнее были бело-голубые (2:1), в Кубке — черно-белые (3:2).

2 раза Курбану Бердыеву противостояла команда, которую возглавлял тренер, игравший под его руководством в премьер-лиге. В сезоне-2012/13 «Рубин» сначала уступил «Амкару» Рустама Хузина (0:1), а затем поделил с ним очки (1:1). Наставник «Уфы» Сергей Семак провел у Бердыева два с половиной сезона и завоевал два золота.

3 матча продолжается неудачная серия «Зенита» в премьер-лиге (+0=2−1, мячи 2−3). В последний раз питерцы не могли добиться победы в четырех встречах кряду в сентябре 2015 года. Тогда команда Андре Виллаш-Боаша трижды сыграла вничью при одном поражении (мячи 6−8).

4 раза в российской истории встречались «Арсенал» и ЦСКА. Во всех матчах армейцы оказывались сильнее (мячи 10−2). В Туле команды провели один поединок, единственный гол в котором забил Георгий Миланов.

5 очков набрал на своем поле «Ростов» (+1=2−3, мячи 3−5). Желто-синие, не терпевшие поражений на «Олимпе-2» в двух последних сезонах, на данный момент являются худшей домашней командой премьер-лиги.

6 встреч подряд не пропускает Игорь Акинфеев. В Туле голкипер ЦСКА может повторить рекорд по количеству последовательных матчей на ноль (семь — в сезонах-2008 и 2016/17). А вот до повторения лучшей сухой серии (765 минут) армейцу нужно будет остановить еще и атаку «Локомотива».

7 голов забила «Уфа» в матчах против «Рубина» (+0=3−3, мячи 7−11). Чаще, чем казанцам, клуб из столицы Башкирии забивал в чемпионате только «Спартаку» (10).

8 игр не может победить «Ростов» (+0=4−4, мячи 4−9). Последний на данный момент успех дончан пришелся на гостевой поединок с «Уфой» (4:1).

12 матчей во всех турнирах не знает неудач «Спартак» (+6=6−0, мячи 23−10). В XXI веке у красно-белых была лишь одна более продолжительная беспроигрышная серия. В 2002 году команда Олега Романцева не уступала в 14 встречах кряду (+11=3−0, мячи 28−13).

13 лет «Локомотив» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге (+0=8−5, мячи 10−17). В год своего последнего на данный момент чемпионства подопечные Юрия Семина выиграли на «Петровском» благодаря голам Дмитрия Сычева и Руслана Пименова.

14 очков набрали в восьми последних турах «Амкар» (+4=2−2, мячи 6−2) и «Урал» (+4=2−2, мячи 10−7). Ударнее двух уральских клубов этот отрезок прошел только «Локомотив» (+5=1−2, мячи 13−7).

16 желтых и три красные карточки было показано в трех последних матчах между «Рубином» и «Уфой» в чемпионате.

18 очков набрал «Ростов» в семи последних домашних играх против «Спартака» (+6=0−1, мячи 14−2). Лишь в декабре 2013 года красно-белым удалось увезти очки с «Олимпа"-2. Решающий удар в концовке встречи записал на свой счет Маджид Уорис.

29 побед одержал «Спартака» над «Ростовом» в высшем дивизионе (+29=8−9, мячи 83−48). Чаще, чем южан, 10-кратные чемпионы России обыгрывали только «Крылья Советов» (+33=9−6, мячи 99−38).

46 голов было забито в матчах с участием самой «веселой» команды высшего дивизиона — «Анжи» (средняя результативность — 3,29 гола за игру). В 15-м туре махачкалинцам будет противостоять третья по результативности встреч команда — «Ахмат» (2,5 гола за игру).

371 минуту не забивает в премьер-лиге «Краснодар». В последний раз быки праздновали гол в середине сентября, когда ворота «Анжи» поразил Торнике Окриашвили. После этого краснодарский клуб потерпел рекордные для себя четыре поражения с общим счетом 0:6.

488 минут продолжается сухая серия Артура Нигматуллина. Вратарь «Амкара» до нынешнего сезона никогда не игравший в премьер-лиге на ноль, в 14 матчах пропустил всего девять голов, семь раз уйдя с поля «сухим».

15 978 голов забито в чемпионате России с 1992 года. Очередной юбилей может состояться в 15-м туре, если в нем будет забито более 21 мяча. 15 000-й гол в декабре 2015 года записал на свой счет украинский полузащитник «Уфы» Александр Зинченко.

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