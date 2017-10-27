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00:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лука Джорджевич: Ошибки Васина? У ЦСКА очень сильная защита

Лучший бомбардир «Арсенала» — о матче с ЦСКА, Божовиче и смартфонах, Кокорине и бомбардирской гонке.

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ — ГОЛОВИНУ И ВИТИНЬЮ

— В пятницу «Арсенал» подтвердит свое реноме грозы авторитетов?

— Надеюсь, что нам это удастся. Конечно, мы понимаем, как будет сложно играть против ЦСКА. Это очень сильный соперник. Тем не менее, постараемся показать свой максимум, выложиться на 100 процентов и победить.

— Однако ЦСКА в чемпионате России уже не пропускает шесть матчей подряд. Как собираетесь забивать Акинфееву?

— Мне кажется, здесь дело не только в Акинфееве. Нужно отдать должное защитникам команды. У ЦСКА реально очень сильная, опытная оборона. Действительно будет непросто забить армейцам. Однако мы знаем, на что способны, понимаем свои козыри и попробуем их использовать.

— Какие козыри?

— Будем искать свои шансы в быстрых контратаках.

— Кто, на ваш взгляд, самый непроходимый защитник красно-синих?

— Не стану называть конкретных имен. ЦСКА силен коллективной игрой. Футболисты уже не один год выступают вместе, понимают друг друга с полуслова.

— Специалисты несправедливо ругают Васина за его ошибки?

— От ошибок никто не застрахован. Но в целом, готов повторить: в ЦСКА собраны сильные защитники, которые порой за счет огромного опыта способны справляться с нападением соперников. В эту команду просто так никого не возьмут. «Арсеналу», в свою очередь, нужно сыграть в быстрый футбол.

— В то же время ЦСКА сейчас не так хорош в атаке.

— Да, нынче армейцы действительно забивают не так уж много. Но ни в коем случае нельзя считать, что ЦСКА стал слабее. Во встрече с «Зенитом» он показал, как может играть в обороне.

— А в атаке?

— Поверьте, у красно-синих есть очень опасные футболисты. Если мы предоставим им свободу впереди, у нас будут проблемы…

— Кого вам нужно опасаться?

— Витинью сейчас в хорошей форме. Еще выделю Головина. Эти двое могут решить эпизод и повлиять на исход нашей встречи. С ними нужно сыграть очень внимательно.

— Ваш агент недавно сказал, что вы намерены стать лучшим бомбардиром или в этом сезоне, или уже в следующем. В нынешнем чемпионате миссия выполнима?

— Посмотрим в конце сезона, посчитаем забитые голы. Сейчас могу сказать, что комфортно чувствую себя в «Арсенале». Постоянно выхожу на поле. Почти в каждой игре у меня есть моменты, и я стараюсь их реализовывать.

— Вы забили на три гола меньше Кокорина. Реально ли его догнать и даже обойти?

— Нужно понимать, что «Зенит» — главный фаворит на чемпионство в этом сезоне. Питерцы много забивают. Кокорин, без сомнения, большой футболист, показывает очень качественную игру. Я же постараюсь поражать ворота в каждой встрече. А потом — в конце сезона — мы уже и посмотрим, кто станет лучшим снайпером чемпионата. Сейчас я не заглядываю так далеко.

ПРОМЕС МЕНЯ УДИВЛЯЛ — ОН НИКОГДА НЕ УСТАВАЛ

— А кто сейчас лучший нападающий чемпионата России?

— Кокорина я уже назвал. Конечно, нужно упомянуть и Смолова — очень нестандартный форвард. Он порой забивает, когда ты этого не ждешь, и переворачивает ход встречи. В премьер-лиге хватает сильных нападающих. Например, Зе Луиш в «Спартаке». Считаю, что и Промеса можно назвать форвардом.

— Вы же играли вместе с Промесом в «Твенте». Он сильно прибавил с тех пор?

— В Голландии он играл очень хорошо. И все время удивлял меня.

— Чем же?

— Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей. Считаю, сейчас Промес способен заиграть в любом европейском чемпионате.

— Советуете ему зимой уехать в Европу, если он получит достойное предложение? Говорят, им интересуется «Ливерпуль».

— Решать ему. Уровень российского чемпионата растет, ваши клубы могут успешно выступать в Европе. «Спартак» — большой клуб, в котором можно продолжать свою карьеру и прогрессировать дальше. Возможно, ему и нет смысла менять эту команду. Но если Квинси хочет уехать в Европу, думаю, у него получится себя проявить в Англии, Испании или Италии. Да в любой лиге!

— А вы можете вернуться в «Зенит» этой зимой?

— По-моему, моя аренда в «Арсенале» рассчитана до конца сезона. Но я до конца не уверен. Думаю, отыграю в Туле этот чемпионат.

— Когда в последний раз разговаривали с Роберто Манчини?

— Летом. Он сказал, что в «Зените» у меня не будет возможности играть постоянно и предложил подумать об аренде, найти команду, где я буду постоянно выходить на поле и прибавлять. В итоге я оказался в «Арсенале».

— С кем из игроков «Зенита» вы поддерживаете связь?

— С Ивановичем, Кришито, Дзюбой, Жирковым.

— Что вам сказал Дзюба после поражения от «Арсенала»?

— Я с ним не общался. Поговорили немного с Кришито и Ивановичем. Они, конечно, были очень расстроены. В то же время понимают, что у них сильная команда, которая способна взять золото. Считаю, у питерцев очень большие шансы занять первое место.

— А как же «Локомотив», «Спартак», ЦСКА?

— «Локомотив» здорово идет по дистанции, не случайно сейчас лидирует. Нас ждет очень интересный матч в воскресенье. «Спартак» и ЦСКА? Посмотрим. Им будем сложнее. Ведь они играют сейчас еще и в Лиге чемпионов. К тому же у красно-белых много травмированных футболистов… В любом случае, время покажет.

— Самый ценный совет, который вам дал Миодраг Божович в «Арсенале»?

— Это очень интересный специалист и человек. Сильный тренер. Он старается выжать 100 процентов и даже больше из каждого игрока. Вне поля Миодраг отлично шутит, поднимает нам настроение.

— Божович лично вас критиковал за то, что вы постоянно сидите в смартфоне, в социальных сетях?

— Нужно понимать, что сейчас наступило такое время. Взрослым людям уже сложно обходиться без телефонов. Скорее нужно следить за тем, чтобы дети меньше проводили времени в социальных сетях, а больше общались в реальной жизни друг с другом. Вспоминаю свое детство. Я проводил много времени на улице со своими друзьями. А сейчас детей довольно часто можно увидеть со смартфонами.

Матч 15-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА состоится 27 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.
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