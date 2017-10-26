Гильерме: Фернандеш круче Паредеса!
Вратарь «Локомотива» — о самом принципиальном сопернике, лучшем матче сезона и сборной России.
Вратарь «Локомотива» — о самом принципиальном сопернике, лучшем матче сезона и сборной России.
Наверное, это уже моветон — писать о том, что Гильерме отвечал на вопросы
— Недавно смотрел видео, как Сальваторе Боккетти из «Спартака»
— Боккетти — молодец! Но я своим пока читаю
— «Локо» — первый перед матчем с «Зенитом», это важно?
— Знаете, сколько я уже в «Локомотиве»? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В
— Что сказал Юрий Палыч после того, как вы обошли «Зенит»?
— «Все молодцы, но жизнь продолжается». Сказал, что удержаться на первом месте еще сложнее. Но мы это понимаем.
САМЫЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СОПЕРНИК.
— Самый запоминающийся матч в этом сезоне?
— Победа над «Спартаком». Проигрывали после первого тайма 0:2, все думали, что это конец, но только не мы. Победили 4:3, это пока самый яркий момент сезона.
— Самый принципиальный соперник для Гильерме?
— Сегодня это «Зенит». И то, что ближайший матч именно с ним, это очень круто. Игра за шесть очков!
— Матч года?
— Еще рано так говорить. Будут весной еще более важные матчи.
— В «Локо» мало кто верил. Почему?
— Может, потому что мы не сделали таких мощных трансферов, как «Зенит». За нашей подготовкой не следили так, как за подготовкой «Спартака». Все внимание было этим клубам, а мы тихо тренировались и особо не покупали новичков. Но это и не так плохо. У нас осталась команда с прошлого сезона — сыгранная и сплоченная. Мы все друг друга отлично знаем и понимаем с полуслова. Юрий Палыч нашел правильные сочетания игроков, схему, грамотно проводит замены. Это дает эффект.
— В чем главная сила этого «Локо»?
— У нас сильная группа атаки. Ману Фернандеш в расцвете, у него суперпериод, а с ним выросли и братья — Алексей и Антон. Здорово получается у Фарфана впереди, у Эдера тоже. Здесь мы точно прибавили. А в обороне и в опорной зоне мы так же крепки. Есть баланс, если бы его не было — не было бы и первого места.
— Вам комфортнее с двумя или тремя центральными защитниками?
— Зависит от соперника.
АРГЕНТИНЦЕВ У «ЗЕНИТА» МНОГО — Я В НИХ ПУТАЮСЬ!
— Когда вам говорят о «Зените», какая первая ассоциация?
— Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому «Зенит» всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.
— Различаете аргентинцев «Зенита» в лицо?
— Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).
— Кто круче — Паредес или Фернандеш?
— Фернандеш! Никаких сомнений.
— Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?
— Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.
— Игорь Денисов едет в родной город, не общались с ним на эту тему?
— Еще не общались, но Игорь — спокойный парень, нервничать, думаю, не будет.
ДЗЮБА ИЛИ КОКОРИН?
— Дзюба мог оказаться в «Локо», но не оказался.
— Все к лучшему. Дзюба — отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.
— Кого больше опасаетесь — Дзюбу или Кокорина?
— Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.
— Как дела у Чорлуки?
— Его нам не хватает. Даже несмотря на то, что оборона хорошо играет, Чарли все ждут! И он это отлично знает. Надеюсь, скоро к нам присоединится.
НЕВЫЗОВ В СБОРНУЮ? НИКАКИХ ОБИД, САМ ВИНОВАТ.
— Черчесов в последний раз не вызвал вас в сборную. Расстроились?
— А меня и не надо было вызывать.
— Почему?
— Потому что начало сезона провел неудачно. Сыграл ниже своего уровня. То, что не получил вызов, было справедливо. Сборной в таком состоянии вряд ли помог бы, другие ребята были лучше меня. Так что никаких обид, сам виноват. Сделал выводы.
— А сейчас как?
— Последние
— Как оцениваете свои шансы на чемпионат мира?
— Мечтаю сыграть на этом турнире и буду бороться за свое место. Но тут многое зависит от результатов «Локомотива»! Матч с «Зенитом» в этом плане тоже очень важен.