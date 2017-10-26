Гильерме: Фернандеш круче Паредеса!

Источник: Спорт-Экспресс

Наверное, это уже моветон — писать о том, что Гильерме отвечал на вопросы по-русски. Но как тут не восхищаться, если всякий раз его речь все лучше и лучше?

— Недавно смотрел видео, как Сальваторе Боккетти из «Спартака» по-русски рассказывает сыну сказку. А вы детям на каком языке читаете книжки?

— Боккетти — молодец! Но я своим пока читаю по-португальски. Так удобнее, хотя по-русски тоже могу.

— «Локо» — первый перед матчем с «Зенитом», это важно?

— Знаете, сколько я уже в «Локомотиве»? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В каких-то сезонах были близки, в каких-то не очень. Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем все, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона.

— Что сказал Юрий Палыч после того, как вы обошли «Зенит»?

— «Все молодцы, но жизнь продолжается». Сказал, что удержаться на первом месте еще сложнее. Но мы это понимаем.

САМЫЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СОПЕРНИК.

— Самый запоминающийся матч в этом сезоне?

— Победа над «Спартаком». Проигрывали после первого тайма 0:2, все думали, что это конец, но только не мы. Победили 4:3, это пока самый яркий момент сезона.

— Самый принципиальный соперник для Гильерме?

— Сегодня это «Зенит». И то, что ближайший матч именно с ним, это очень круто. Игра за шесть очков!

— Матч года?

— Еще рано так говорить. Будут весной еще более важные матчи.

— В «Локо» мало кто верил. Почему?

— Может, потому что мы не сделали таких мощных трансферов, как «Зенит». За нашей подготовкой не следили так, как за подготовкой «Спартака». Все внимание было этим клубам, а мы тихо тренировались и особо не покупали новичков. Но это и не так плохо. У нас осталась команда с прошлого сезона — сыгранная и сплоченная. Мы все друг друга отлично знаем и понимаем с полуслова. Юрий Палыч нашел правильные сочетания игроков, схему, грамотно проводит замены. Это дает эффект.

— В чем главная сила этого «Локо»?

— У нас сильная группа атаки. Ману Фернандеш в расцвете, у него суперпериод, а с ним выросли и братья — Алексей и Антон. Здорово получается у Фарфана впереди, у Эдера тоже. Здесь мы точно прибавили. А в обороне и в опорной зоне мы так же крепки. Есть баланс, если бы его не было — не было бы и первого места.

— Вам комфортнее с двумя или тремя центральными защитниками?

— Зависит от соперника.

АРГЕНТИНЦЕВ У «ЗЕНИТА» МНОГО — Я В НИХ ПУТАЮСЬ!

— Когда вам говорят о «Зените», какая первая ассоциация?

— Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому «Зенит» всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.

— Различаете аргентинцев «Зенита» в лицо?

— Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).

— Кто круче — Паредес или Фернандеш?

— Фернандеш! Никаких сомнений.

— Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?

— Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.

— Игорь Денисов едет в родной город, не общались с ним на эту тему?

— Еще не общались, но Игорь — спокойный парень, нервничать, думаю, не будет.

ДЗЮБА ИЛИ КОКОРИН?

— Дзюба мог оказаться в «Локо», но не оказался.

— Все к лучшему. Дзюба — отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.

— Кого больше опасаетесь — Дзюбу или Кокорина?

— Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.

— Как дела у Чорлуки?

— Его нам не хватает. Даже несмотря на то, что оборона хорошо играет, Чарли все ждут! И он это отлично знает. Надеюсь, скоро к нам присоединится.

НЕВЫЗОВ В СБОРНУЮ? НИКАКИХ ОБИД, САМ ВИНОВАТ.

— Черчесов в последний раз не вызвал вас в сборную. Расстроились?

— А меня и не надо было вызывать.

— Почему?

— Потому что начало сезона провел неудачно. Сыграл ниже своего уровня. То, что не получил вызов, было справедливо. Сборной в таком состоянии вряд ли помог бы, другие ребята были лучше меня. Так что никаких обид, сам виноват. Сделал выводы.

— А сейчас как?

— Последние семь-восемь игр провел нормально, вернулся на прежний уровень. Поэтому буду надеяться на возвращение. Вы же знаете, я всегда готов помочь сборной, жду своего шанса, но выбирать только тренерам. Конкуренция сейчас среди вратарей большая! Селихов, Лунев, должен вернуться Джанаев. Это хорошо. Болельщики сборной должны радоваться, что так много сильных голкиперов.

— Как оцениваете свои шансы на чемпионат мира?